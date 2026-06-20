/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં હેટ્રિક લેનાર ખેલાડી, આ દિગ્ગજે ફાઇનલમાં બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Football World Cup Hat-Tricks : હાલમાં ફૂટબોલની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટ ચાલી રહી છે. પહેલો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 1930માં યોજાયો હતો. ત્યારથી આ મેગા-ઇવેન્ટમાં ઘણા ખેલાડીઓ આવ્યા અને ગયા, પરંતુ આ મંચ પર હેટ્રિક ફટકારનારા દિગ્ગજોના નામ ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં કોતરાયેલા છે. આજે અમે એવા ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું, જેમણે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક ફટકારી છે.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના મંચ પર ગોલ કરવો એ કોઈપણ ખેલાડી માટે એક સ્વપ્ન છે, પરંતુ આ મંચ પર હેટ્રિક ફટકારવી એ એક મોટું કારનામું છે, જે ફૂટબોલના ઈતિહાસમાં અમુક દિગ્ગજ ખેલાડીઓ જ આ સિદ્ધિ મેળવી શક્યા છે. આ એવા ખેલાડીઓ છે, જે એકલા હાથે મેચનું પાસું ફેરવી શકે છે.
કેનેડાના સ્ટાર ફોરવર્ડ જોનાથન ડેવિડ નવું નામ
કેનેડાના સ્ટાર ફોરવર્ડ જોનાથન ડેવિડે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન કતાર સામે શાનદાર હેટ્રિક ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ વિસ્ફોટક પ્રદર્શન સાથે તે લિયોનેલ મેસ્સી, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને પેલે જેવા મહાન ખેલાડીઓની એલિટ ક્લબમાં જોડાયો છે જેમણે વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક ફટકારી છે.
અવેજી ખેલાડી તરીકે સૌથી ઝડપી હેટ્રિક
હંગેરીના લાસ્ઝલો કિસ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં એકમાત્ર ખેલાડી છે જેણે અવેજી ખેલાડી તરીકે હેટ્રિક ફટકારી છે. તેણે 1982ના વર્લ્ડ કપમાં અલ સાલ્વાડોર સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી, જેનાથી તેની ટીમને ઐતિહાસિક 10-1થી જીત મળી હતી. આ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી હેટ્રિક તરીકે પણ ગણાય છે.
વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહેલી હેટ્રિક
1966ની વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડના જ્યોફ હર્સ્ટે પશ્ચિમ જર્મની સામે શાનદાર હેટ્રિક ફટકારી હતી, જેનાથી તેની ટીમ 4-2થી વિજયી બની હતી અને ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ જીત્યું હતું. તે ફાઇનલમાં હેટ્રિક ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો હતો.
બે અલગ અલગ વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક
આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ ગેબ્રિયલ બતિસ્તુતાનાના નામે એક અનોખો રેકોર્ડ છે. તે ઇતિહાસમાં એકમાત્ર ખેલાડી છે જેણે બે અલગ અલગ વર્લ્ડ કપ સિઝન (1994 અને 1998)માં હેટ્રિક ફટકારી છે.
વર્લ્ડ કપ 2026માં હેટ્રિક
ચાલુ 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી બે હેટ્રિક આવી છે. પહેલી હેટ્રિક આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સીએ અલ્જેરિયા સામે કરી હતી અને હવે જોનાથન ડેવિડે કતાર સામે આ સિદ્ધિ મેળવી છે.