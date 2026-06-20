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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં હેટ્રિક લેનાર ખેલાડી, આ દિગ્ગજે ફાઇનલમાં બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Football World Cup Hat-Tricks : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 હાલમાં ખૂબ ચર્ચામાં છે. અત્યાર સુધીમાં બે ખેલાડીઓએ હેટ્રિક ફટકારી છે. આ લેખમાં અમે તમને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં હેટ્રિક ફટકારનારા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:42 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં હેટ્રિક લેનાર ખેલાડી, આ દિગ્ગજે ફાઇનલમાં બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
Image Credit: AI

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં હેટ્રિક લેનાર ખેલાડી,આ દિગ્ગજનો ફાઇનલમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ
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