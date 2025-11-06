'આપ બહોત ગ્લો કરતે હો સર...' હરલીન દેઓલે 'સ્કીન કેર'નું રહસ્ય પુછ્યું તો શરમાઈ ગયા PM મોદી - Video
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી વિશ્વ-વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ચેમ્પિયન ખેલાડીઓને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા. આ દરમિયાન બેટ્સમેન હરલીન દેઓલે પીએમ મોદીને તેમની 'સ્કીન કેર'નું રહસ્ય પૂછ્યું, જેનાથી તેઓ થોડા શરમાઈ ગયા અને પછી બધા હસવા લાગ્યા.
Trending Photos
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ચેમ્પિયન ખેલાડીઓને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા હતા, જેમણે પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. તેમણે મુલાકાત દરમિયાન તેમને પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે રમતથી લઈને તેમના ટેટૂ અને તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સની હાઇલાઇટ્સ સુધી વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી. મહિલા ક્રિકેટરોએ પીએમ મોદીને પ્રશ્નો પણ પૂછ્યા, જેના કારણે હાસ્યનો માહોલ છવાઈ ગયો. બેટ્સમેન હરલીન દેઓલે પીએમ મોદીને તેમની 'સ્કીન કેર'નું રહસ્ય પણ પૂછ્યું.
હરલીન દેઓલે પૂછ્યું, "સાહેબ, હું તમારી 'સ્કીન કેર'ની દિનચર્યા વિશે પૂછવા માંગુ છું. તમે ખૂબ ગ્લો કરો છો, સાહેબ."
"Mujhe aapka skincare routine janna hai"
~ Harleen Deol asks PM Modi 😂
PM Modi turned question on skincare into a life lesson. pic.twitter.com/GQdnPjIKWi
— Ankur Singh (@iAnkurSingh) November 6, 2025
આ સાંભળીને, હાજર બધા ખેલાડીઓ હાસવા લાગ્યા અને પીએમ મોદી પણ થોડા શરમાતા જોવા મળ્યા. થોડા સમય પછી તેમણે જવાબ આપ્યો, તેને દેશવાસીઓના પ્રેમ સાથે સરખાવ્યું.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે તેમના નિવાસસ્થાને મુલાકાત દરમિયાન, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરોએ માત્ર તેમના વિજયી વર્લ્ડ કપ અભિયાનની ચર્ચા જ નહીં, વિવિધ મુદ્દે પણ ચર્ચા કરી.
ભારતે ગયા અઠવાડિયે નવી મુંબઈમાં ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને પોતાનું પહેલું વૈશ્વિક ખિતાબ જીત્યું. ત્યારબાદ ટીમ મુખ્ય કોચ અમોલ મુઝુમદાર અને BCCI પ્રમુખ મિથુન મનહાસ સાથે બુધવારે વડાપ્રધાનને મળી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે