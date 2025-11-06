ભગવાન રામ અને હનુમાનનો ઉલ્લેખ, અમનજોતનો જાદુઈ કેચ... PM મોદીએ હરમન બ્રિગેડ સાથે શું કરી વાત, VIDEO
બુધવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ODI વર્લ્ડ કપ જીતનાર દેશની ચેમ્પિયન મહિલા ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદીએ તેમની સાથે પોતાની ઘણી વાતો શેર કરી. 6 નવેમ્બરે ભારતીય ચેમ્પિયન ટીમ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે પણ મુલાકાત કરશે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે તેમના નિવાસસ્થાને વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ સાથે મુલાકાત કરી. મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદીએ ખેલાડીઓની "શાનદાર લડાઈની ભાવના અને વાપસી" ની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે ટીમે ઐતિહાસિક જીત મેળવવા માટે સતત ત્રણ હારના મુશ્કેલ સમયને પાર કર્યો.
પીએમ મોદીએ ખેલાડીઓ સાથેની તેમની વાતચીત દરમિયાન તેમની સાથેના વ્યક્તિગત કિસ્સાઓને યાદ કર્યા. તેમણે તેમાંથી કેટલાક વિશે પણ વાત કરી અને જૂની કહાનીઓ સંભળાવી. ગુરુવારે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને મળવાની છે.
વડાપ્રધાને બેઠક દરમિયાન એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે શરૂઆતના ઝટકા ખેલાડીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ તેઓએ નોંધપાત્ર માનસિક શક્તિ દર્શાવી અને વાપસી કરી અને ઇતિહાસ રચ્યો.
2017 વર્લ્ડ કપ પછી વડાપ્રધાન સાથેની પોતાની છેલ્લી મુલાકાતને યાદ કરતાં કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું કે ટીમ ટ્રોફી વિના પાછી ફરી હતી, પરંતુ આ વખતે તેઓ સફળતા સાથે પાછી આવી અને આશા વ્યક્ત કરી કે ભવિષ્યમાં તેમને વડાપ્રધાનને મળવાની વધુ તકો મળશે.
દીપતી શર્માએ પીએમ મોદીને હનુમાનજીનો ઉલ્લેખ કર્યો
વાતચીત દરમિયાન ટુર્નામેન્ટની શ્રેષ્ઠ ખેલાડી દીપ્તિ શર્માએ પીએમ મોદીને કહ્યું કે તે 2017થી તેમને મળવાની રાહ જોઈ રહી હતી. તેણીએ યાદ કર્યું કે તે સમયે, તેમણે ટીમને તેમના સપનાઓને પૂર્ણ કરવા માટે સખત મહેનત કરતા રહેવા કહ્યું હતું. જ્યારે વડાપ્રધાને દીપ્તિના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં લખેલા "જય શ્રી રામ" અને તેના હાથ પર ભગવાન હનુમાનના ટેટૂ વિશે પુછ્યું, ત્યારે દીપ્તિએ હસીને કહ્યું કે આ તે વસ્તુઓ છે જે તેને શક્તિ આપે છે.
પીએમ મોદી હરલીનના કેચને યાદ કર્યો
પીએમ મોદીએ મુલાકાત દરમિયાન કેટલીક યાદગાર ક્ષણોને યાદ કરી, જેમાં 2021માં ઇંગ્લેન્ડ સામે હરલીન દેઓલનો શાનદાર કેચ પણ સામેલ હતો, જેના વિશે તેણીએ તે સમયે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી હતી.
હરમનનો છેલ્લો બોલ કેચ યાદ આવ્યો
વડાપ્રધાનને તે ક્ષણ યાદ આવી જ્યારે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી હરમનપ્રીત કૌરે બોલ પોતાના ખિસ્સામાં મૂક્યો હતો. હરમનપ્રીતે હસીને કહ્યું કે તે નસીબદાર છે કે બોલ તેની પાસે આવ્યો.
અમનજોતના જાદુઈ કેચ વિશે પીએમ મોદીએ શું કહ્યું ?
વડાપ્રધાન મોદીએ ફાઇનલમાં અમનજોત કૌરના જાદુઈ કેચનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે હસીને કહ્યું, "તમે કેચ લઈ રહ્યા હતા ત્યારે બોલ તરફ જોઈ રહ્યા હશો, પરંતુ કેચ લીધા પછી તમે જરૂર ટ્રોફી તરફ જોઈ રહ્યા હશો."
વડાપ્રધાને ખેલાડીઓને દેશભરમાં, ખાસ કરીને છોકરીઓમાં 'ફિટ ઇન્ડિયા' સંદેશ ફેલાવવા માટે પણ અપીલ કરી. તેમણે વધતી જતી સ્થૂળતાની સમસ્યા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને ફિટનેસ અને શારીરિક પ્રવૃત્તિના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો.
ભારતનો વર્લ્ડ કપ વિજય દેશમાં મહિલા ક્રિકેટ માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ સાબિત થયો, જેણે વર્ષોની મહેનત અને અધૂરા સપનાઓને સાકાર કર્યા. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ એક મજબૂત દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ODI ટાઇટલ જીતનાર ચોથી ટીમ બની.
