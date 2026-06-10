/PM મોદી ક્રિકેટ અંગે કરશે ઐતિહાસિક જાહેરાત, ઓસ્ટ્રેલિયાથી ચાહકોને આપશે મોટી ભેટ !

PM Modi : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગને વિશ્વની સૌથી મોટી ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માનવામાં આવે છે. ભારતમાં ક્રિકેટની અપાર લોકપ્રિયતા આમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. હવે બીજી લીગ ભારતમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે. થોડા દિવસો પહેલા અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે ઓસ્ટ્રેલિયાની બિગ બેશ લીગ (BBL)ની એક મેચ ભારતમાં યોજવાનું આયોજન છે. જ્યારે તેઓ એક કરતાં વધુ મેચનું આયોજન કરવાની આશા રાખતા હતા, ત્યારે BCCIએ ફક્ત એક જ મેચ માટે પરવાનગી આપી હતી. હવે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે PM મોદી ભારતમાં BBLના આગમનની જાહેરાત કરશે.
PM મોદી કરશે મોટી જાહેરાત !
7Cricketના અહેવાલ મુજબ, ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 8 થી 10 જુલાઈ દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં હશે. આ મુલાકાત દરમિયાન આગામી બિગ બેશ લીગ સીઝનની શરૂઆતની મેચ ચેન્નાઈમાં યોજાય તેવી જાહેરાત કરી શકે છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા ભારતમાં તેમની લીગની મેચોનું આયોજન કરવા અંગે ઘણા મહિનાઓથી BCCI સાથે ચર્ચા કરી રહ્યું હતું. અંતે બંને બોર્ડ વચ્ચે આગામી સીઝનની શરૂઆતની મેચ ત્યાં યોજવા માટે કરાર થયો છે.
મેચનો સમય શું હશે ?
7Cricketના ટોમ મોરિસે રિપોર્ટમાં બિગ બેશ લીગ મેચનો સમય પણ જાહેર કર્યો. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે સમય ઝોનમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. આ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયન સમય મુજબ રાત્રે 8:30 થી રાત્રે 9:00 વાગ્યા વચ્ચે શરૂ થવાની છે. તેથી ચેન્નાઈમાં બપોરે મેચ રમાશે.
Indian PM @narendramodi is expected to be in Sydney July 8-10. And it is there and then he is set to formally announce the first game of the BBL season in Chennai.
The match will likely begin at 8.30-9pm AEST, which is mid afternoon in Chennai. @7Cricket @SEN_Cricket https://t.co/S1aWRLpXi8
— Tom Morris (@tommorris32) June 10, 2026
કઈ ટીમો ટકરાશે ?
હવે લગભગ નક્કી છે કે બિગ બેશ લીગ (BBL)ની શરૂઆતની મેચ ભારતમાં યોજાશે. જોકે, BBL શેડ્યૂલ અંગે હજુ સુધી કોઈ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. સામાન્ય રીતે છેલ્લી સીઝનની વિજેતા ટીમ આગામી સીઝનની શરૂઆતની મેચ રમે છે. પર્થ સ્કોર્ચર્સે બિગ બેશ લીગની છેલ્લી સિઝન જીતી હતી. તેથી, એવું લાગે છે કે તેઓ ભારતમાં BBLની શરૂઆતની મેચ રમશે. તેઓ કઈ ટીમનો સામનો કરશે તે આગામી સમયમાં ખબર પડશે.