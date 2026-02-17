Prev
'ફેમસ ક્રિકેટરે મને કર્યો હતો મેસેજ, કરવા માંગતો હતો હેંગઆઉટ...' પુનમ પાંડેનો મોટો દાવો

Poonam Pandey : પૂનમ પાંડેએ ક્રિકેટર દ્વારા કરવામાં આવતા મેસેજ અંગે ખુલાસો કર્યો છે. પૂનમ પાંડેએ ખુલાસો કર્યો છે કે ઘણા ક્રિકેટરો તેને વારંવાર મેસેજ કરે છે, જ્યારે કેટલાક ફક્ત ટાઈમપાસ કરે છે.
 

Feb 17, 2026, 11:54 AM IST
Poonam Pandey : અભિનેત્રી-મોડેલ પૂનમ પાંડે ઘણીવાર કોઈને કોઈ વિવાદને કારણે ચર્ચામાં રહે છે. ક્યારેક તે તેની લવ લાઈફને કારણે ચર્ચામાં રહે છે, તો ક્યારેક તે વિવાદિત નિવેદનો આપીને ચર્ચામાં રહે છે, ત્યારે ફરી એકવાર તેણે ક્રિકેટ ખેલાડીઓ વિશે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે.

પૂનમ પાંડેએ ક્રિકેટરો વિશે શું કહ્યું ?

પૂનમ પાંડેએ ક્રિકેટરો વિશે ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું. ફિલ્મવિન્ડો સાથેની વાતચીતમાં, તેણીએ કહ્યું કે ઘણા એક્ટર અને ક્રિકેટરો મને મેસેજ કરે છે. તેને પૂછવામાં આવ્યું કે, તમને ઘણા DM આવતા હશે, બ્લુ ટિકવાળા લોકોના કે જે તમને ઓળખે છે. તો તેણે જવાબ આપ્યો કે હા મને ઘણા બધા મેસેજ આવે છે.

પૂનમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે કોઈ નામ જાહેર કરવા માંગે છે. આના પર પૂનમે કહ્યું કે, ના, હું નામ જાહેર કરવા માંગતી નથી. પરંતુ ઘણા ખેલાડીઓ અને સ્ટાર્સે મને મેસેજ કર્યા છે. તેને પૂછવામાં આવ્યું કે તે લોકો તેને કેવા DM કરે છે, તો પુનમે કહ્યું કે, એક ક્રિકેટરે લખ્યું હતું કે તું ખૂબ જ ક્યુટ લાગે છે. તે મને સતત મેસેજ કરતો હતો. પછી મારે તેને બ્લોક કરવો પડ્યો.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પૂનમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ ક્રિકેટરો જે તેને મેસેજ કરે છે તે સિરીયસ હોય છે કે ફક્ત ટાઈમપાસ કરી રહ્યા છે. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે, મને જે પ્રકારના મેસેજ આને છે, તે સિરીયસ નથી લાગતા. સાચું કહું તો, એવું લાગે છે કે તેઓ ફક્ત મારી સાથે ટાઈમપાસ  કરવા માંગે છે. ક્યારેક મારે તેમને અવગણવા પડે છે કારણ કે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ લોકો પોતાને શું સમજે છે. મને ખાતરી છે કે મારા જેવી બીજી છોકરીઓને પણ મેસેજ આવતા હશે.

પૂનમ પાંડે ટ્રોલ થઈ

પૂનમ પાંડેને તેના નિવેદન માટે ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવી રહી છે. યુઝર્સ કહી રહ્યા છે કે આ બધું સ્ક્રિપ્ટેડ છે અને તે ધ્યાન ખેંચવા માટે આવું કહી રહી છે. પૂનમ પાંડે પહેલા અભિનેત્રી ખુશી મુખર્જીએ પણ ક્રિકેટરો વિશે આવી જ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. 
 

