DNAથી ચેમ્પિયન બનાવવાની તૈયારી, પણ ખેલાડીઓ માટે મેદાન જ નથી! શું આ રીતે ભારત બનશે 'સ્પોર્ટ્સ સુપરપાવર'

DNA Genome Sequencing of Athletes: "હોકીના જાદુગર" તરીકે ઓળખાતા મેજર ધ્યાનચંદના જન્મદિન નિમિત્તે દર વર્ષે 29 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આજે અમારું વિશ્લેષણ મેજર ધ્યાનચંદનું સન્માન કરે છે, જેમણે 1928, 1932 અને 1936 ઓલિમ્પિક રમતોમાં ભારતીય હોકી ટીમને વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ અપાવી હતી. મેજર ધ્યાનચંદે કહ્યું હતું કે ચેમ્પિયન ખેલાડીની ઓળખ તેના સમર્પણથી થાય છે. ખ્યાતિ પછી આવે છે.
પરંતુ હવે, ચેમ્પિયન ખેલાડીને ફક્ત તેના સમર્પણથી જ નહીં પરંતુ તેના ડીએનએ દ્વારા પણ ઓળખવામાં આવશે. ડીએનએ દ્વારા ચેમ્પિયન ખેલાડીઓને ઓળખવાનો આ પ્રયોગ ભારતમાં પહેલીવાર હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રયોગ શું છે? ડીએનએ દ્વારા ખેલાડીઓને ચેમ્પિયન કેવી રીતે બનાવવામાં આવશે? આ દ્વારા ભારત વૈશ્વિક રમત મહાસત્તા તરીકે કેવી રીતે ઉભરી શકે છે? અમે આ વિજ્ઞાનનું સરળ ભાષામાં વિશ્લેષણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ.
રમતગમત માટે ગુજરાત સરકારનું ક્રાંતિકારી પગલું
ગુજરાત સરકારે 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ભવિષ્યના ઓલિમ્પિક રમતો માટે ભારતને તૈયાર કરવા માટે એક ક્રાંતિકારી પગલું ભર્યું છે. સામાન્ય ખેલાડીઓને ચેમ્પિયન બનાવવા માટે, તેમના પ્રદર્શનને સુધારવા માટે તેમના ડીએનએનું ટેસ્ટીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમને સ્પોર્ટ્સ જીનોમિક્સ પ્રોગ્રામ કહેવામાં આવે છે. તમે તેને "ડીએનએ ટેલેન્ટ હન્ટ" પણ કહી શકો છો. હવે તમે જાણી શકો છો કે ડીએનએ દ્વારા ખેલાડીઓની પ્રતિભાને કેવી રીતે ઓળખવામાં આવશે અને તેમાં સુધારો કરવામાં આવશે.
આ યોજના હેઠળ, ગુજરાત સરકાર દર વર્ષે 2,000 ખેલાડીઓનું આનુવંશિક ટેસ્ટિંગ કરશે. આના પરિણામે પાંચ વર્ષમાં 10,000 ખેલાડીઓનું આનુવંશિક ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. ગુજરાત સરકારે આ માટે 26 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. આ કાર્યક્રમ હેઠળ ખેલાડીઓના DANનો ડેટાબેઝ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.
ખેલાડીઓનું DNA ટેસ્ટ કરવામાં આવશે
તમે કદાચ વિચારી રહ્યા હશો કે DNA ટેસ્ટિંગના શું ફાયદા થશે. DNA ટેસ્ટ ખેલાડીને ચેમ્પિયન બનવામાં કેવી રીતે મદદ કરશે? પ્રથમ, તમારે સમજવું જોઈએ કે જેમ પેન ડ્રાઇવ, હાર્ડ ડ્રાઇવ અને મેમરી કાર્ડ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે, તેવી જ રીતે DNA બ્રહ્માંડમાં સૌથી શક્તિશાળી ડેટા સ્ટોરેજ સિસ્ટમ છે. આ DNA ડેટા દ્વારા, વ્યક્તિની રમત પસંદગી, ટ્રેનિંગ, ખોરાક અને ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે DNA દ્વારા, યોગ્ય રમત પસંદ કરવાથી લઈને રમતવીરની ટ્રેનિંગ અને ખોરાક સુધીની દરેક વસ્તુનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. આ અભિગમ ચેમ્પિયન ખેલાડી વિકસાવવામાં મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
માનવ શરીરમાં ACTN 3 નામનું જનીન હોય છે, જેને "સ્પ્રિન્ટર જનીન" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જનીન ધરાવતા રમતવીરોમાં ફાસ્ટ-ટ્વિચ સ્નાયુ તંતુઓ હોવાની શક્યતા વધુ હોય છે. આવા રમતવીરો 100-મીટર ડૅશ, વેઇટલિફ્ટિંગ અથવા બોક્સિંગ જેવી રમતોમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છે.
તેવી જ રીતે, એક ACE જનીન હોય છે, જે શરીરમાં ઓક્સિજન પ્રવાહને સુધારે છે. આ ધીમા-ટ્વિચ સ્નાયુ તંતુઓ બનાવે છે, જે મેરેથોન, સાયકલિંગ અથવા સ્વિમિંગ જેવી સ્ટેમિના-ડિમાન્ડિંગ રમતો માટે જરૂરી છે. DNA પરીક્ષણ એ પણ નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે કે કયા રમતવીરોને ઈજા થવાની સંભાવના વધુ છે.
DNA દ્વારા રમતવીરના શરીર વિશે જાણીને, તેમની રમતો, ખોરાક અને ટ્રેનિંગ તે મુજબ ડિઝાઇન કરી શકાય છે. આનો અર્થ એ છે કે એક-ખેલાડી આહાર અને એક-ખેલાડી તાલીમ કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકી શકાય છે.
પહેલાથી જ આવા ટેસ્ટિંગ કરી ચૂક્યા છે ચીન અને ઉઝબેકિસ્તાન
વિજ્ઞાન દ્વારા સામાન્ય પ્લેયરને ચેમ્પિયનમાં બદલવાની આ પહેલ ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી સંશોધન કેન્દ્રના સહયોગથી ગુજરાત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજ્ય ટેનિસ એસોસિએશનના ખેલાડીઓ પાસેથી DNA નમૂનાઓ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. તીરંદાજી, જુડો, બોક્સિંગ અને શૂટિંગના ખેલાડીઓ પાસેથી ડીએનએ નમૂનાઓ ભેગા કરવામાં આવશે. સંગ્રહ પછી નમૂનાઓનું ટેસ્ટિંગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે તમારે સમજવું જોઈએ. DNA પરીક્ષણ પછી ખેલાડીઓની તૈયારીનો આગળનો તબક્કો હશે.
આ ટેકનોલોજી ભારત માટે નવી હોઈ શકે છે, પરંતુ વિશ્વભરના ઘણા દેશો DNA ટેસ્ટિંગ દ્વારા ચેમ્પિયન રમતવીરો વિકસાવી રહ્યા છે. ચીન અને ઉઝબેકિસ્તાન અગાઉ સમાન પ્રયોગો કરી ચૂક્યા છે. ચીને આનુવંશિક અને DNA સિક્વન્સિંગનો સમાવેશ કરીને તેના રમતગમત જગતમાં ક્રાંતિ લાવી છે. બેઇજિંગ 2022 વિન્ટર ઓલિમ્પિક્સ પહેલા, ચીને સત્તાવાર રીતે રમતવીરોની પસંદગી માટે જીનોમ સિક્વન્સિંગનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.
બંને દેશોમાં જોવા મળેલા ચમત્કારિક પરિણામો
આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ, ગતિ, સહનશક્તિ અને શારીરિક શક્તિ જેવા વિષયોમાં ઓછામાં ઓછા 300 ઉત્કૃષ્ટ પ્લેયરના DNAનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. પરિણામ એ આવ્યું કે 2014 વિન્ટર ઓલિમ્પિક્સમાં કુલ 9 ગોલ્ડ, 4 સિલ્વર અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર ચીને 2022 વિન્ટર ઓલિમ્પિક્સમાં કુલ 15 ગોલ્ડ, 4 સિલ્વર અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા.
2021ના બીજા એક અભ્યાસમાં 228 રમતવીરોના DNAનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું. વૈજ્ઞાનિકોએ કિશોરવયના રમતવીરોના ભવિષ્યની આગાહી કરવા માટે એક મોડેલ વિકસાવ્યું જે 74 ટકા ચોકસાઈ સાથે હતું. વર્તમાન પ્લેયરની ક્ષમતાનું ટેસ્ટિંગ કરવા માટે રચાયેલ બે મોડેલોએ 85 ટકા ચોકસાઈ પ્રાપ્ત કરી છે.
ચીન ઉપરાંત, ઉઝબેકિસ્તાન પણ 2014થી DNA નમૂનાઓનો ઉપયોગ કરીને શાળાના બાળકોના કૌશલ્યને સુધારવા માટે એક પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યું છે. આનાથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે શું ભારતમાં સ્કુલ લેવલે સમાન સિસ્ટમ લાગુ કરવી જોઈએ, જ્યાં શાળામાં જતા બાળકોની સંખ્યા ઉઝબેકિસ્તાનની કુલ વસ્તી કરતા આઠ ગણી વધારે છે.
ભારતમાં આ યોજના કેટલી અસરકારક રહેશે?
ભારતમાં 26 કરોડ બાળકો શાળાકીય શિક્ષણ દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા છે. લગભગ 64% બાળકો શાળામાં કોઈને કોઈ પ્રકારની શારીરિક પ્રવૃત્તિ અથવા રમતમાં ભાગ લે છે. જો કે, આમાંથી માત્ર 1 ટકા બાળકો હાઈ લેવલે કોઈપણ રમત રમે છે.
આવી સ્થિતિમાં, જો પ્લેયરના DNA ટેસ્ટિંગનો આ પ્રોજેક્ટ દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવે, તો ભારત વૈશ્વિક રમતગમત મહાસત્તા તરીકે ઉભરી શકે છે. આ પ્રોજેક્ટ ફક્ત રમતગમત માટે જ નહીં, પરંતુ રમતગમત અને રમતગમતના અર્થતંત્ર માટે પણ એક ક્રાંતિકારી પગલું બની શકે છે.
ગુગલ અને ડેલોઇટના એક અભ્યાસ મુજબ, ભારતમાં વર્તમાન રમતગમત બજાર આશરે 5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું છે, જે 2030 સુધીમાં વધીને 10 લાખ કરોડ રૂપિયા થવાનો અંદાજ છે. રમતગમત હાલમાં દેશમાં આશરે 47 લાખ લોકોને રોજગારી આપે છે, જે 2030 સુધીમાં વધીને 1 કરોડ થઈ જશે.
મુંબઈમાં ખેલાડીઓ પાસેથી રમતગમતના મેદાનો છીનવી લેવાના પ્રયાસો
ખેલાડીઓના ભલા માટે DNA ટેસ્ટિંગ કરવામાં કંઈ ખોટું નથી. આ એક સારી પહેલ છે. પરંતુ તમે ખેલાડીઓને રમતગમતના મેદાનો પૂરા પાડ્યા વિના તૈયાર કરી શકતા નથી. તેમને તૈયાર કરવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ રમતગમતનું મેદાન છે. પરંતુ આજે, રમતગમતનું મેદાન જોખમમાં છે.
મુંબઈમાં, ફૂટબોલ મેદાનને પ્રદર્શન કેન્દ્રમાં રૂપાંતરિત કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે સિસ્ટમને પ્રદર્શનોની જરૂર છે, મેદાનોની નહીં, ફૂટબોલ ખેલાડીઓની નહીં. અમે મુંબઈના નેવિલ ડિસોઝા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની વાત કરી રહ્યા છીએ. આ ગ્રાઉન્ડ પર પોસ્ટરો પણ દેખાશે. આ પોસ્ટરો પર "સેવ પ્લેગ્રાઉન્ડ્સ" લખેલું છે. મુંબઈના યુવા ફૂટબોલ ખેલાડીઓ તેમના રમતના મેદાનને બચાવવા માટે લડી રહ્યા છે.
#DNAमित्रों | देश में पहली बार..DNA से प्लेयर होंगे तैयार ! DNA मिलेगा.. भारत 'खेल में महाशक्ति' बनेगा !
भारत को 'सुपरपावर' बनाने वाला DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Gujarat #Sports #DNA@rahulsinhatv pic.twitter.com/nRAX1MULmb
— Zee News (@ZeeNews) August 29, 2026
ખરેખર, મુંબઈની ગવર્નિંગ બોડી, બીએમસીએ નેવિલ ડિસોઝા ગ્રાઉન્ડ અંગે એક પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો છે. આ પ્રસ્તાવ હેઠળ, મેદાનની સ્થિતિ બદલવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે રમતના મેદાનને બદલે એક પ્રદર્શન કેન્દ્ર બનાવવામાં આવશે. ખેલાડીઓ આ પ્રસ્તાવ સામે માત્ર રસ્તાઓ પર જ નહીં પરંતુ કોર્ટમાં પણ લડી રહ્યા છે. કોર્ટે આગામી સુનાવણી માટે 18 સપ્ટેમ્બરની તારીખ નક્કી કરી છે.
મેદાન બચાવવા માટે લડતા ખેલાડીઓ
અમે બીએમસીનો પક્ષ મેળવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બીએમસીએ કેમેરા સામે બોલવાનો ઇનકાર કર્યો. નેવિલ ડિસોઝા ગ્રાઉન્ડ પર રમતા ખેલાડીઓ અગાઉ મુંબઈના કૂપરેજ ગ્રાઉન્ડ પર રમતા હતા. કૂપરેજ ગ્રાઉન્ડ પર પણ રમતા હતા. આ મેદાન એક ખાનગી પેઢીને આપવામાં આવ્યું હતું. પેઢીએ મેદાન પર રમવા માટે પ્રતિ કલાક 3,000 રૂપિયા ફી વસૂલ કરી છે. આ ભાવ, એક સરેરાશ ખેલાડી માટે એક કલાકના રમત માટે 3,000 રૂપિયા ચૂકવવા મુશ્કેલ છે. આ જ કારણ છે કે ફૂટબોલ ખેલાડીઓ નેવિલ ગ્રાઉન્ડ તરફ વળ્યા. હવે, આ ગ્રાઉન્ડ પણ જોખમમાં છે. BMC રમતના મેદાનને એક પ્રદર્શન કેન્દ્રમાં રૂપાંતરિત કરવા માંગે છે, અને ખેલાડીઓ આ નિર્ણયનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.
ઓલિમ્પિક હેટ્રિક સ્કોરર નેવિલ ડિસોઝાના નામ પરથી નામ આપવામાં આવેલ ગ્રાઉન્ડ, અને રાહુલ ભેકે, રેનિયર ફર્નાન્ડિસ અને અમય રાણાવડે જેવા મહાન ફૂટબોલરો ઉત્પન્ન કરનાર ગ્રાઉન્ડ, હવે તેના અસ્તિત્વ માટે લડી રહ્યું છે.
કેન્દ્ર સરકારે ગયા વર્ષે રમતગમત અને પ્લેયર માટે આશરે 2,500 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. દેશમાં આશરે 5,000 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ છે જે રમતગમત સંસ્થાઓના સુચારુ સંચાલન માટે જવાબદાર છે. દેશભરમાં 10 થી વધુ મોટા પાયે રમતગમત કાર્યક્રમો ચાલી રહ્યા છે. આ ઝુંબેશનો એકમાત્ર હેતુ રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવાનો, નવા ખેલાડીઓનો વિકાસ કરવાનો અને તેમને મેડલ માટે તૈયાર કરવાનો છે. પરંતુ જ્યારે ગ્રાઉન્ડ જ છીનવી લેવામાં આવશે, ત્યારે મેડલ ક્યાંથી આવશે?