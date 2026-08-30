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DNAથી ચેમ્પિયન બનાવવાની તૈયારી, પણ ખેલાડીઓ માટે મેદાન જ નથી! શું આ રીતે ભારત બનશે 'સ્પોર્ટ્સ સુપરપાવર'

DNA Genome Sequencing of Athletes: ભારતમાં પહેલી વાર, જિનેટિક્સ ચેમ્પિયન એથ્લેટ્સ બનાવવામાં આવશે. ડીએનએ સિક્વન્સિંગ દેશને સ્પોર્ટ્સ સુપરપાવરમાં બનાવશે. ગુજરાત સરકારે આ મેળવવા માટે એક મોટી શરૂઆત કરી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:35 AM IST
DNAથી ચેમ્પિયન બનાવવાની તૈયારી, પણ ખેલાડીઓ માટે મેદાન જ નથી! શું આ રીતે ભારત બનશે 'સ્પોર્ટ્સ સુપરપાવર'

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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DNAથી ચેમ્પિયન બનાવવાની તૈયારી, પણ ખેલાડીઓ માટે મેદાન જ નથી! આ રીતે બનશે સુપરપાવર
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