/સગાઈના 4 મહિનામાં જ તૂટ્યો સંબંધ ? આકૃતિની પોસ્ટથી મળ્યા સંકેતો! પૃથ્વી શોને કર્યો અનફોલો

Prithvi Shaw : ભારતીય ક્રિકેટર પૃથ્વી શો ફરી એકવાર પોતાના અંગત જીવનને લઈને ચર્ચામાં છે. આ વખતે સમાચાર કોઈ મેચ કે તેના ખરાબ ફોર્મ વિશે નથી, પરંતુ તેના પ્રેમ જીવન વિશે છે. પૃથ્વી શોની મંગેતર આકૃતિ અગ્રવાલ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલી એક ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીએ હંગામો મચાવ્યો છે, જેના કારણે ચાહકોમાં એવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે કે આ દંપતી વચ્ચે બધુ બરાબર નથી.
ક્રિકેટર પૃથ્વી શો અને આકૃતિ અગ્રવાલની સગાઈ માર્ચ 2026માં થઈ હતી, પરંતુ એવું લાગે છે કે તેમના સંબંધોમાં ખટાશ આવી ગઈ છે. આકૃતિ અગ્રવાલે તાજેતરમાં જ તેના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એવી સ્ટોરી મુકી છે, જેનાથી બ્રેકઅપની અફવાઓ ફેલાઈ ગઈ છે. તેણે પૃથ્વી શો સાથેની તેની સગાઈના બધા ફોટા તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પરથી ડિલીટ કરી દીધા છે અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર અનફોલો પણ કરી દીધો છે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પરથી મળ્યા સંકેતો
આકૃતિ અગ્રવાલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ભાવુક અને આઘાતજનક સ્ટોરી શેર કરી ત્યારે સંબંધોમાં તિરાડ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ થઈ ગઈ. આ સ્ટોરીએ ચાહકોમાં ચર્ચા જગાવી છે. તેની સ્ટોરીમાં આકૃતિએ લખ્યું છે કે, મને ઘણી વખત દગો આપવામાં આવ્યો, છતાં મેં ક્યારેય એક પણ શબ્દ કહ્યો નથી. પરંતુ હું હજુ પણ વિશ્વાસ કરી શકતી નથી કે આટલી હદે બધું પહોંચી જશે. તેણીએ વધુમાં લખ્યું છે કે, દરેક અફવા સાચી છે. સોશિયલ મીડિયા પર તમે તેના વિશે જે કંઈ જોઈ રહ્યા છો તે બધું સાચું છે.
શું સગાઈ તૂટી ગઈ ?
આકૃતિ અગ્રવાલની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પછી એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે બંનેની સગાઈ તૂટી ગઈ છે. જો કે, ક્રિકેટર પૃથ્વી શો તરફથી આ બાબત અથવા આકૃતિ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ગંભીર આરોપો અંગે અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન કે પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
Prithvi Shaw Fiasco Continues....
Moment I thought everything got stable in his life,This B*mb got Dropped,both aren't together even taking dig against each other openly post unfollowing rituals🤷♂️🤷♂️🤦♂️ pic.twitter.com/Fpt6n275Xa
— Stubbsy³⁰ (@sinha7605) July 5, 2026
હાલમાં ભારતીય ટીમની બહાર છે પૃથ્વી શો
ભારતીય ક્રિકેટર પૃથ્વી શોએ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવ્યો હતો અને સચિન તેંડુલકર પછી ટેસ્ટ ડેબ્યૂમાં સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ભારતીય બેટ્સમેન હોવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તે 2021થી ખરાબ ફોર્મ અને ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે ભારતીય ટીમની બહાર છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે ભારત માટે 5 ટેસ્ટ, 6 ODI અને 1 T20 મેચ રમી છે.
પૃથ્વી શોની મંગેતર આકૃતિ અગ્રવાલ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌની એક જાણીતી સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર અને અભિનેત્રી છે, જેણે મુંબઈમાં પોતાનું કોલેજ શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું છે. તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 3 મિલિયનથી વધુ ફોલોઅર્સ છે અને તે તેલુગુ ફિલ્મ ત્રિમુખમાં પણ જોવા મળી છે.