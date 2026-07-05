Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /સગાઈના 4 મહિનામાં જ તૂટ્યો સંબંધ ? આકૃતિની પોસ્ટથી મળ્યા સંકેતો! પૃથ્વી શોને કર્યો અનફોલો

સગાઈના 4 મહિનામાં જ તૂટ્યો સંબંધ ? આકૃતિની પોસ્ટથી મળ્યા સંકેતો! પૃથ્વી શોને કર્યો અનફોલો

Prithvi Shaw : પૃથ્વી શો અને આકૃતિ અગ્રવાલે આ માર્ચમાં જ ખૂબ જ ધામધૂમથી સગાઈ કરી હતી, ત્યારે બંને વચ્ચેના સંબંધો માત્ર ચાર મહિનામાં આટલા બધા કડવાશભર્યા થઈ જશે, તેની કોઈને કલ્પના પણ નહોતી. આકૃતિ અગ્રવાલની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટે ચાહકોને ચોંકાવી દીધા છે, જેનાથી અટકળો શરૂ થઈ છે કે તેમની સગાઈ તૂટી ગઈ છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 05, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:02 PM IST
સગાઈના 4 મહિનામાં જ તૂટ્યો સંબંધ ? આકૃતિની પોસ્ટથી મળ્યા સંકેતો! પૃથ્વી શોને કર્યો અનફોલો
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું ભુતાને ખરેખર રિજેક્ટ કર્યું ભારતનું E20 પેટ્રોલ? સરકારે આપ્યો સત્તાવાર જવાબ
E20 Petrol18 min ago
2
Sumona Chakravarti25 min ago
3
Ayatollah Ali Khamenei funeral37 min ago
4
Prithvi Shaw37 min ago
5
Hibiscus Flower1 hr ago