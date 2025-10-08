VIDEO : પૃથ્વી શોનો નવો કાંડ...સરફરાઝ ખાનના ભાઈને બેટ લઈને મારવા દોડ્યો, વીડિયોએ મચાવ્યો હોબાળો
Prithvi Shaw : પૃથ્વી શો એ નામ છે, જે ક્રિકેટમાં તોફાનની જેમ ટીમ ઈન્ડિયામાં આવ્યું અને પછી દરિયાના મોજાની જેમ ઓસરી ગયું. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, પૃથ્વી શો તેની રમત કરતાં તેના વિવાદોને કારણે વધુ ચર્ચામાં રહ્યો છે. હવે શોએ વધુ એક વિવાદ ઉભો કર્યો છે. જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Prithvi Shaw : પૃથ્વી શો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી તેની રમત કરતાં વિવાદોને કારણે વધુ ચર્ચામાં રહ્યો છે. પૃથ્વી શોનો વધુ એક વિવાદ સામે આવ્યો છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચી ગયો છે. લાઈવ મેચ દરમિયાન તે પોતાનો ગુસ્સો ગુમાવી બેઠો હતો અને સરફરાઝના નાના ભાઈ મુશીર ખાનને બેટથી મારવા દોડ્યો હોવાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
મુંબઈ vs મહારાષ્ટ્ર મુકાબલો
પૃથ્વી શો મંગળવારે ગહુંજેના MCA સ્ટેડિયમમાં તેની પૂર્વ ટીમ મુંબઈ સામે રમવા ઉતર્યો હતો. તેણે મહારાષ્ટ્ર સામે શાનદાર સદી ફટકારી, પરંતુ આ વિવાદે તેને તેની બેટિંગ કરતાં તેની બેટિંગને કારણે વધુ ચર્ચામાં લાવ્યો. શોએ તેના પૂર્વ સાથી ખેલાડીઓ સાથે બબાલ કરી. તે પોતાની બેવડી સદી ચૂકી ગયો અને 181 રને પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. મુશીર ખાને તેને આઉટ કર્યો, પરંતુ જ્યારે કેમેરા શો તરફ ફર્યો, ત્યારે તે તેના બેટથી મુશીર પર હુમલો કરતો જોવા મળ્યો.
We got Prithvi Shaw vs Mumbai before GTA VI
He had an argument with Musheer Khan after being dismissed for 181(220) in the warmup match between Maharashtra vs Mumbai before Ranji Trophy 2025-26.#PrithviShaw #Mumbai #Maharashtra #Cricket pic.twitter.com/OXeFOSHx9P
— Abhijeet (@alsoabhijeet) October 7, 2025
અમ્પાયર અને નોન-સ્ટ્રાઈકર વચ્ચે પડ્યા
શૉએ મુંબઈના મુશીર ખાનને બેટ મારવાની કોશિશ કરી, જો કે મુશીર પહેલાથી જ આગળ વધી ગયો હતો. તેના સાથી બેટ્સમેન અને અમ્પાયરો વચ્ચે પડ્યા. જો કે, આ ઘટનાથી મુંબઈના ખેલાડીઓ અને શૉ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. મુંબઈનો પૂર્વ કેપ્ટન સિદ્ધેશ લાડ તેની પાછળ આવ્યો, અને શૉ પેવેલિયન પરત ફરે તે પહેલાં બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ.
પૃથ્વી શોની શાનદાર શરૂઆત
પૃથ્વી શો લાંબા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર છે અને તક શોધી રહ્યો છે. થોડા મહિના પહેલા તેણે અચાનક મુંબઈ છોડવાનો નિર્ણય લીધો. મહારાષ્ટ્ર માટે આ તેની પહેલી મેચ હતી અને તેણે શાનદાર શરૂઆત કરી છે. શોએ 220 બોલમાં 181 રનની ઇનિંગ રમી હતી, પરંતુ તેની ઇનિંગ કરતાં વધુ પૃથ્વીની બબાલ વિશે ચર્ચા થઈ રહી છે.
