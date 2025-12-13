પ્રાઈવેટ જેટ, લક્ઝરી કાર અને આલીશાન મહેલ... કોહલી કરતાં કેટલો અમીર છે મેસ્સી ? સંપત્તિ જાણીને ચોંકી જશો !
Lionel Messi Net Worth : ભારતમાં ફુટબોલ કરતાં વધારે ક્રિકેટનો ક્રેઝ જોવા મળે છે, પરંતુ તેમ છતાં ચાહકોનો લિયોનેલ મેસ્સી પ્રત્યેનો જુસ્સો એક અલગ જ સ્તરે છે. ત્યારે ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ હશે કે શું મેસ્સી સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી કરતાં વધુ અમીર છે ?
Trending Photos
Lionel Messi Net Worth : આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી ભારતના પ્રવાસે છે. આજે કોલકાતા પહોંચ્યો હતો જ્યાં તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, આયોજકોની એક મોટી ભૂલથી ચાહકો નિરાશ થયા હતા. વ્યસ્ત શેડ્યૂલને કારણે લિયોનેલ મેસ્સી શનિવારે માત્ર થોડી મિનિટો માટે યુવા ભારતી સ્ટેડિયમની મુલાકાત લીધી અને થોડીવાર પછી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. આ પછી મેસ્સીની યોગ્ય ઝલક ન મળવાને કારણે સ્ટેડિયમમાં હાજર હજારો ચાહકો આક્રમક બન્યા. પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર ગઈ અને ચાહકોએ સ્ટેડિયમમાં ખુરશીઓ અને બોટલો ફેંકવાનું શરૂ કર્યું.
લિયોનેલ મેસ્સીની કુલ સંપત્તિ કેટલી ?
38 વર્ષીય લિયોનેલ મેસ્સી લોકપ્રિયતા ટોચ પર છે. તેની જાદુઈ ફૂટબોલ કુશળતા અને તેની કારકિર્દી દરમિયાન તેણે તોડેલા અસંખ્ય રેકોર્ડને કારણે તેને વિશ્વભરમાં ચાહકો મળ્યા છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે મેસ્સીની કુલ સંપત્તિ 850 મિલિયન ડોલર હોવાનો અંદાજ છે. તેની આવક મેચ ફી અને મુખ્ય સ્પોન્સરશિપમાંથી આવે છે, જેમાં એડિડાસ જેવી મોટી બ્રાન્ડ્સ સાથેના લાઈફટાઈમ ડીલનો સમાવેશ થાય છે. મેસ્સીના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 510 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે.
લાયોનેલ મેસ્સી બાર્સેલોના, મિયામી અને રોઝારિયોમાં એક હોટેલ ચેઇન, MiM હોટેલ્સ અને ઘણા વૈભવી ઘરો ધરાવે છે, જેની સંયુક્ત કિંમત 200 મિલિયન ડોલરથી વધુ છે. વધુમાં મેસ્સી પાસે એક ખાનગી જેટ અને મર્સિડીઝ, માસેરાતી, રેન્જ રોવર અને ઓડી સહિત અનેક મોંઘી કાર તેમજ ટોયોટા પ્રિયસ છે.
લિયોનેલ મેસ્સી કોહલી કરતાં કેટલો આગળ ?
વિરાટ કોહલી ક્રિકેટ જગતમાં એક જાણીતી વ્યક્તિ છે, પરંતુ લિયોનેલ મેસ્સીની લોકપ્રિયતા અને નેટવર્થની સરખામણીમાં આ સ્ટાર ક્રિકેટર ફિક્કો પડી જાય છે. વિરાટ કોહલીની કુલ સંપત્તિ 1050 કરોડ એટલે કે આશરે 127 મિલિયન ડોલર હોવાનો અંદાજ છે. તેની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોત BCCI, IPL અને મોટી કંપનીઓ સાથેના તેના વિવિધ બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ છે. વિરાટ કોહલીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 274 મિલિયન લોકો ફોલો કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે