6,6,6,6,6,6... અભિષેક શર્માથી પણ ખૂંખાર નિકળ્યો યુવરાજનો બીજો ચેલો, IPLથી લઈ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ચાલે છે નામ
Cricket Records: યુવરાજ સિંહ, આ તે નામ છે, જે એક સમયે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે ચર્ચામાં રહેતું હતું. પરંતુ હવે તેના સ્ટૂડન્ટ્સની તબાહીને કારણે ચર્ચામાં છે. યુવરાજ સિંહે અભિષેક શર્માના ગુરું છે, જેણે વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં ફરીથી દહેશત મચાવી છે. હવે, યુવરાજ અભિષેક કરતા પણ વધુ મજબૂત ઓપનર તૈયાર કરી રહ્યો છે. જેની દહેશત આઈપીએલથી લઈને ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં પણ જોવા મળ્યું છે. યુવીના આ ચેલાએ પોતાના જ ગુરુના એક ઓવરમાં 6 છગ્ગા ફટકારવાના રેકોર્ડની બરાબરી પણ કરી લીધી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે તબાહી
અમે અહીં વાત કરી રહ્યા છે, પ્રિયાંશ આર્ય વિશે, જે હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે રમી રહ્યો છે. પ્રિયાંશ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમતી વખતે બેટથી તબાહી મચાવી ચૂક્યો છે. પ્રિયાંશ આર્યએ ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે 84 બોલમાં 101 રનની દમદાર ઇનિંગ રમી હતી. જ્યારબાદ તેમની ભૂતકાળના ફોર્મ વિશે ચર્ચાઓ તેજ બની છે. પ્રિયાંશ આર્યનું નામ સૌપ્રથમ વખત ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યું, જ્યારે તેણે એક જ ઓવરમાં 6 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
એક ઓવરમાં છ છગ્ગા ફટકારી ઉડાવ્યા હતા હોશ
વર્ષ 2024માં પ્રિયાંશ આર્ય ચર્ચામાં આવ્યો હતો. તેણે દિલ્હી પ્રીમિયર લીગની પહેલી જ સીઝનમાં ધમાલ મચાવી હતી. તે સાઉથ દિલ્હી ટીમનો ભાગ હતો અને નોર્થ દિલ્હીના સ્પિનર મનન ભારદ્વાજની ઓવરમાં દરેક બોલ પર બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી. આમ, પ્રિયાંશ આર્યએ માત્ર 40 બોલમાં તેની સદી પૂરી કરી હતી. ત્યારબાદ તેના પ્રદર્શનના દમ પર IPLમાં એન્ટ્રી કરી હતી.
IPLમાં પણ પણમચાવી તબાહી
IPL 2025માં પ્રિયાંશ આર્યએ 17 મેચ રમી, જેમાં 475 રન બનાવ્યા. તેણે એક સદી અને બે અડધી સદી ફટકારી હતી. IPL 2026 માટે પણ તૈયારી પ્રિયાંશ આર્યએ કરી લીધી છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે સદી ફટકારી. શ્રેયસ ઐયરે પણ તાબડતોબ અંદાજમાં સદી ફટકારી. પ્રિયાંશ આર્યએ પંજાબ કિંગ્સને ફાઇનલમાં પહોંચવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે, તે આગામી સિઝનમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
