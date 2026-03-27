પાકિસ્તાનની ગજબ બેઇજ્જતી ! PSLમાં ચાલુ મેચે બદલાઈ ગયો બોલનો રંગ, કારણ જાણીને ચોંકી જશો
PSL 2026 Ball Color Change : પાકિસ્તાન સુપર લીગ 2026ની પહેલી જ મેચ દરમિયાન PCBની જોરદાર મજાક ઉડી હતી. લાહોર કલંદર્સ અને હૈદરાબાદ કિંગ્સમેન વચ્ચેની મેચ દરમિયાન બોલનો રંગ અચાનક બદલાઈ ગયો હતો. સફેદ બોલ ગુલાબી થઈ ગયો હતો. ત્યારે આવું કેવી રીતે થયું તે અંગે આ લેખમાં જાણીશું.
PSL 2026 Ball Color Change : પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) ની 11મી સીઝન 26 માર્ચે શરૂ થઈ હતી. ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી શરૂઆતની મેચમાં લાહોર કલંદર્સનો સામનો નવી ટીમ હૈદરાબાદ કિંગ્સમેન સામે થયો હતો. આ મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને ગજબ બેઇજ્જતીનો કરવો પડ્યો હતો, કારણ કે ટીમની જર્સીની નબળી ગુણવત્તાને કારણે સફેદ બોલનો રંગ બદલાઈ ગયો હતો. શાનદાર પ્રદર્શન દર્શાવતા લાહોર ટીમે 69 રનના માર્જિનથી આ જીતી લીધી હતી.
T20 ક્રિકેટમાં પરંપરાગત રીતે સફેદ બોલનો ઉપયોગ થાય છે. જો કે, લાહોર અને હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન બોલ અચાનક ગુલાબી થવા લાગ્યો. આ ઘટના બાદ PSL સોશિયલ મીડિયા પર મજાકનો વિષય બની ગયું છે. પાકિસ્તાનમાં નબળી ગુણવત્તાવાળી જર્સી સામે આવવાની આ પહેલી ઘટના નથી. અગાઉ નેશનલ ટીમની જર્સી અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા, ટીમની જર્સી એટલી હલકી ગુણવત્તાવાળી હતી કે ખેલાડીઓને વધુ પડતો પરસેવો થતો હતો.
બોલનો રંગ બદલાયા પછી અમ્પાયરોએ આ બાબતની તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે હૈદરાબાદ ટીમની જર્સીમાંથી રંગ નીકળી રહ્યો હતો. જ્યારે પણ બોલરો બોલને ચમકાવવા માટે તેને ટીશર્ટ પર ઘસતા હતા, ત્યારે કાપડનો રંગ બોલ પર ટ્રાન્સફર થતો હતો. પરિણામે સફેદ બોલ ગુલાબી થવા લાગ્યો હતો. હૈદરાબાદ કિંગ્સમેન આ સિઝનમાં લીગમાં પોતાનું ડેબ્યૂ કરી રહી છે અને તેની જર્સીની ગુણવત્તા અત્યંત નબળી સાબિત થઈ છે.
🚨MARNUS LABUSCHAGNE CRITICISE PSL OVER “BALL COLOUR CHANGE” DRAMA 🚨
Marnus said 🎙️ – “I’ve never seen anything like this,” after the white ball turned pink during a PSL 2026 match due to color transfer from jerseys.🤯
હૈદરાબાદ ટીમનો કેપ્ટન માર્નસ લાબુશેન પણ આ ઘટનાથી ચોંકી ગયો હતો. મેચ પછી બોલતા તેણે ખુલાસો કર્યો કે તેણે બીજી ઓવરની શરૂઆતમાં જ અમ્પાયર સાથે વાત કરી હતી. લાબુશેને અમ્પાયરને જાણ કરી કે સંભવતઃ કપડાંમાંથી રંગને કારણે બોલ લાલ થઈ રહ્યો છે, તેણે કહ્યું કે તેણે તેની સમગ્ર કારકિર્દીમાં ક્યારેય આવી ઘટના જોઈ નથી અને આશા વ્યક્ત કરી કે આગામી મેચ પહેલા આ સમસ્યા સુધારી લેવામાં આવશે.
મેચમાં લાહોરના કેપ્ટન શાહીન આફ્રિદીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેની ટીમે 20 ઓવરમાં છ વિકેટ ગુમાવીને 199 રન બનાવ્યા. ઓપનર ફખર ઝમાને 39 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા. મોહમ્મદ નઈમે 19 બોલમાં 30 રનની ઇનિંગ રમી. હસીબુલ્લાહ ખાન 40 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જ્યારે સિકંદર રઝાએ 24 રનનું યોગદાન આપ્યું. અંતે કેપ્ટન શાહીન આફ્રિદીએ માત્ર બે બોલમાં બે છગ્ગા ફટકાર્યા. હૈદરાબાદ માટે રાયલી મેરેડિથ અને હસન ખાને બે-બે વિકેટ લીધી. મોહમ્મદ અલીએ પોતાની ત્રણ ઓવરમાં 50 રન આપ્યા હતા.
ટાર્ગેચનો પીછો કરતા હૈદરાબાદની ટીમ દબાણ હેઠળ સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડી. આખી ટીમ 20 ઓવરમાં માત્ર 130 રન જ બનાવી શકી. પરિણામે લાહોરે પોતાની શરૂઆતની મેચ 69 રનના માર્જિનથી જીતી લીધી. પીએસએલની પોતાની પહેલી મેચ રમી રહેલો કેપ્ટન લાબુશેન 22 બોલમાં 26 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.
