PSLમાં બોલ ટેમ્પરિંગ પાછળ કોણ ? સામે આવી નવી તસવીર, ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થશે કેપ્ટન ?
PSL Ball Tampering : પાકિસ્તાન સુપર લીગ 2026માં લાહોર કલંદર્સના કેપ્ટન શાહીન શાહ આફ્રિદી અને ફખર ઝમાન પર શિસ્તભંગની કાર્યવાહીનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો હોય તેવું લાગે છે, ત્યારે કેટલાક વાયરલ ફોટોગ્રાફ્સે વિવાદને વધુ વેગ આપ્યો છે.
- લાહોર કલંદર્સની ટીમ પર બોલ ટેમ્પરિંગનો આરોપ
- કેપ્ટન શાહીન શાહ આફ્રિદી અને ફખર ઝમાન પર આરોપ
- વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે
PSL Ball Tampering : પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) પહેલાથી જ PSL 2026ને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓથી ઝઝૂમી રહ્યું હતું. જોકે, હવે આ ટુર્નામેન્ટની પ્રતિષ્ઠા પર કાળો ડાઘ લાગ્યો છે. આ સિઝનમાં લાહોર કલંદર્સની ટીમ પર બોલ ટેમ્પરિંગનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. એક એવો આરોપ જે ફ્રેન્ચાઇઝ માટે શરમજનક વિષય બન્યો છે. હવે આ ઘટના સાથે જોડાયેલી એક તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
નવી તસવીરે વિવાદને વેગ આપ્યો
આ મામલે હવે એક નવી હકીકત સામે આવી છે. મેદાન પરના અમ્પાયરોએ શોધી કાઢ્યું કે બોલ સીમની નજીક ખાસ કરીને હાઇલાઇટ કરેલા વિસ્તારમાં છેડછાડ કરવામાં આવી હતી. જોતા નુકસાન વધારે લાગે છે અને ફખર ઝમાન આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા છે, જોકે તેણે આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. આ ઘટનાની 48 કલાકની અંદર સમીક્ષા કરવામાં આવશે. ફખર ઝમાન પાકિસ્તાનના ચાહકો અને સાથી ખેલાડીઓમાં સૌથી આદરણીય ક્રિકેટરોમાંના એક છે. જેમ કે, તેના પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોએ બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના ?
પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) 2026માં કરાચી કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન લાહોર કલંદર્સની ટીમ વિવાદમાં ફસાઈ છે. તેના પર બોલ ટેમ્પરિંગ માટે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ઇનિંગની અંતિમ ઓવર પહેલા અમ્પાયરોએ કરાચી કિંગ્સને પાંચ પેનલ્ટી રન આપ્યા. આ ટ્વિસ્ટે મેચના પરિણામ પર નોંધપાત્ર અસર કરી અને અંતે કિંગ્સે ત્રણ બોલ બાકી રહેતાં જીત મેળવી.
Umpires on field had identified the highlighted area to be tampered on and next to the seam on the ball in pictures below.
From the look the damage is heavy and Fakhar Zaman was charged however he has denied. Furthermore review in 48 hours will decide.
Fakhar Zaman is one of… pic.twitter.com/oFBF7iN379
— Syed Majeed (@Cricket_Plus_US) March 30, 2026
શું કેપ્ટન શાહીનને થશે સજા ?
આ વિવાદાસ્પદ મેચનો એક વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ફરતો થઈ રહ્યો છે, જેમાં હરિસ રૌફ, કેપ્ટન શાહીન શાહ આફ્રિદી અને ફખર ઝમાન વાતચીત કરતી વખતે બોલ સાથે કંઈક કરતા જોવા મળે છે. પરિણામે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે કે શું આ કેસમાં કેપ્ટનનો હાથ હતો, જો ખરેખર તે આમાં સામેલ છે, તો શું શાહીન પર કડક શિસ્તભંગની કાર્યવાહી થશે ?
