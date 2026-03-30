PSL 2026 Controversy : PSL 2026માં લાહોર કલંદર્સના કેપ્ટન શાહીન શાહ આફ્રિદી અને ઓલરાઉન્ડર સિકંદર રઝા પર ચાર અનધિકૃત વ્યક્તિઓને જબરદસ્તીથી તેમના રૂમમાં લઈ જઈને હોટલ સુરક્ષા પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કરવાના ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:58 AM IST
  • PSL 2026 ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાઈ
  • શાહીન આફ્રિદી અને સિકંદર રઝા સામે ગંભીર આરોપ
  • બંને ખેલાડીઓએ સુરક્ષા પ્રોટોકોલનું કર્યું ઉલ્લંઘન

‘જબરદસ્તીથી રૂમમાં લઈ ગયા...’ શાહીન આફ્રિદી અને સિકંદર રઝા સામે ગંભીર આરોપ, PSLમાં હોબાળો!

PSL 2026 Controversy : PSL 2026 ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે. આ વખતે લાહોર કલંદર્સ સીધા જ વિવાદમાં છે. ટીમના કેપ્ટન શાહીન શાહ આફ્રિદી અને ઓલરાઉન્ડર સિકંદર રઝા સામે ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. પંજાબ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બંને ખેલાડીઓએ સુરક્ષા પ્રોટોકોલનો ભંગ કરીને ખેલાડીઓના નિર્ધારિત હોટલના ફ્લોર પર ચાર અનધિકૃત વ્યક્તિઓને એન્ટ્રી અપાવી હતી અને જબરદસ્તીથી રૂમમાં પણ લઈ ગયા હતા.

સુરક્ષા પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કર્યું

અહેવાલો અનુસાર, હોટલમાં રોકાયેલા ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફની આસપાસના સુરક્ષામાં ભંગ થતાં સમગ્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી. પોલીસે સલમાન નસીરને સંબોધિત પત્રમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આ મુલાકાતીઓને પરવાનગી આપવામાં આવી નથી. હકીકતમાં ટીમના સંપર્ક અધિકારીની પ્રવેશ માટેની વિનંતીને પણ બે અલગ અલગ પ્રસંગોએ નકારી કાઢવામાં આવી હતી. આમ છતાં ફરજ પરના સુરક્ષા કર્મચારીઓના વાંધાને કારણે શાહીન અને રઝા મહેમાનોને અંદર લઈ ગયા અને મુલાકાતીઓ લગભગ ત્રણ કલાક સુધી પરિસરમાં રહ્યા.

સુરક્ષા એજન્સીઓએ આ ઘટનાક્રમને પ્રોટોકોલનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. પંજાબ પોલીસે લીગના આયોજકોને આ બાબતની સમીક્ષા કરવા અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે કડક પગલાં લેવા હાકલ કરી છે. 

સિકંદર રઝાએ સ્પષ્ટતા આપી 

લાહોર કલંદર્સ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ મેચ પછી સિકંદર રઝાએ સ્પષ્ટતા આપી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે વ્યક્તિઓ પર સવાલ છે તે તેમના પરિવારના સભ્યો અને નજીકના મિત્રો હતા. શાહીનને ક્લીનચીટ આપતા રઝાએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, તેઓ ફક્ત મને મદદ કરી રહ્યા હતા અંતિમ જવાબદારી મારા પર છે. હું તે બધાને લાંબા સમયથી ઓળખું છું.

શું આ ખેલાડીઓ સામે કાર્યવાહી થશે ?

આ સમગ્ર વિવાદ વચ્ચે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે પહેલાથી જ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. લીગની શરૂઆતની મેચો બંધ દરવાજે યોજાઈ રહી છે, જેમાં ઉર્જા સંરક્ષણ અને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણો તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. સુરક્ષાના દૃષ્ટિકોણથી ખેલાડીઓની હોટલ અને સ્ટેડિયમની બહાર ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત પહેલેથી જ ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

નોંધનીય છે કે નસીમ શાહને તાજેતરમાં જ શિસ્ત ભંગ અંગે નોટિસ પણ આપવામાં આવી હતી, જેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે બોર્ડ આ સિઝનમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉદારતા બતાવવાના મૂડમાં નથી. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે PSL આગળ વધતાં આ મામલો શું વળાંક લે છે. શું ખેલાડીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, કે પછી આપવામાં આવેલા સ્પષ્ટીકરણો પછી આ વિવાદ ઓછો થશે ?

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

