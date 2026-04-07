ગુજરાતી ન્યૂઝSportsમાથા પર બોલ વાગતાં યુવા ખેલાડી બેભાન, તાત્કાલિક લઈ જવો પડ્યો હોસ્પિટલ

માથા પર બોલ વાગતાં યુવા ખેલાડી બેભાન, તાત્કાલિક લઈ જવો પડ્યો હોસ્પિટલ

પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) 2026 દરમિયાન ઇસ્લામાબાદ યુનાઇટેડના નેટ સેશન દરમિયાન એક ભયાનક ઘટના બની હતી. યુવા ખેલાડી મીર હમઝા સજ્જાદને માથા પર બોલ વાગવાથી તે બેભાન થઈ ગયો હતો. જે બાદ તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:40 PM IST
  • PSL 2026 દરમિયાન નેટ સેશન દરમિયાન મોટી દુર્ઘટના
  • મીર હમઝા સજ્જાદને માથામાં બોલ વાગવાથી બેભાન
  • સજ્જાદને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો

PSL 2026 દરમિયાન ઇસ્લામાબાદ યુનાઇટેડ માટે નેટ સેશન દરમિયાન એક મોટી દુર્ઘટના બની હતી, જ્યારે મીર હમઝા સજ્જાદને માથામાં બોલ વાગવાથી બેભાન થઈ ગયો હતો. સજ્જાદ હવે ભાનમાં આવ્યો છે અને તેની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ ઘટના મંગળવારે હનીફ મોહમ્મદ હાઇ-પર્ફોર્મન્સ સેન્ટર ખાતે પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન બની હતી. ટીમના બેટ્સમેન માર્ક ચેપમેન દ્વારા રમાયેલ એક શોટ સજ્જાદને સીધો તેના માથાના પાછળના ભાગમાં વાગ્યો હતો. ઈજા થતાં તે જમીન પર ઢળી પડ્યો હતો અને થોડા સમય માટે બેભાન રહ્યો હતો.

સજ્જાદને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો

આ ઘટના પછી તરત જ સજ્જાદને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. અહેવાલો અનુસાર, તે હવે ભાનમાં આવ્યો છે અને તેની હાલત સ્થિર હોવાનું જણાવાયું છે. સાવચેતીના પગલા તરીકે તેનું સીટી સ્કેન કરાવવામાં આવી રહ્યું છે.

 

Islamabad United’s Mir Hamza Sajjad was rushed to the hospital after a head injury during training. The session was immediately halted as medical staff attended to him.

He is conscious and stable, with a CT scan to be conducted as a… pic.twitter.com/9TuWpGeebI

— Rayham. (@RayhamUnplugged) April 7, 2026

આ ઘટના બાદ સમગ્ર તાલીમ સેશન અટકાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ બંને દેખીતી રીતે ચિંતિત દેખાયા હતા. જ્યારે ફ્રેન્ચાઇઝ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી, સજ્જાદની સ્થિતિ સ્થિર હોવાના સમાચારથી ચોક્કસપણે રાહતના સમાચાર છે.

મીર હમઝા સજ્જાદ કોણ છે ?

મીર હમઝા સજ્જાદે અત્યાર સુધી 6 ટી20 મેચોમાં 8 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે 8 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં તેણે 25 વિકેટ લીધી છે. આ ફાસ્ટ બોલરને પીએસએલ 2026ની હરાજીમાં ઇસ્લામાબાદ યુનાઇટેડ દ્વારા 70 લાખ પાકિસ્તાની રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેને હજુ સુધી ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી નથી.

ઇસ્લામાબાદ હાલમાં શાદાબ ખાનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાને છે. ટીમે અત્યાર સુધીમાં 5 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. જેમાં 2 જીત, 1 હાર અને 1 'નો-રિઝલ્ટ'નો સમાવેશ થાય છે અને તેની નેટ રન રેટ 1.055 છે. ઇસ્લામાબાદ હવે ગુરુવારે નેશનલ બેંક સ્ટેડિયમમાં લાહોર કલંદર્સ સામે તેની આગામી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

