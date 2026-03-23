PSL પર આતંકી હુમલાનો ખતરો, વિદેશી ખેલાડીઓને મળી ધમકી, હવે શું કરશે PCB ?

PSL 2026 : જમાત-ઉલ-અહરારે વિદેશી ખેલાડીઓને PSL 2026થી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે. જમાત-ઉલ-અહરારે અગાઉ ઘણા મોટા આતંકી હુમલાઓ ખાસ કરીને આત્મઘાતી બોમ્બ વિસ્ફોટો કરી ચૂક્યું છે. પરિણામે આ ધમકીએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ માટે ટેન્શન વધાર્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:37 PM IST
  • PSL પર આતંકી હુમલાનો ખતરો
  • જમાત-ઉલ-અહરારે આપી ધમકી
  • PSLમાંથી વિદેશી ખેલાડીઓને હટી જવા ધમકી

​PSL 2026 : પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL)ની 11મી સીઝન 26 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. નવી સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં જ લીગ મોટા વિવાદો અને સુરક્ષા ચિંતાઓમાં ફસાયેલી દેખાઈ રહી છે. એક તરફ ઓઈલ સંકટ અને વિદેશી ખેલાડીઓના ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાના નિર્ણયથી PSLની ચમક ઝાંખી પડી ગઈ છે, ત્યારે હવે એક નવા ખતરાના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે.

તેહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) સાથે જોડાયેલા જૂથ જમાત-ઉલ-અહરાર (JuA)એ લાહોર અને કરાચીમાં યોજાનારી PSL મેચો અંગે ધમકીભર્યું નિવેદન જારી કર્યું છે. ખાસ કરીને નિવેદનમાં વિદેશી ખેલાડીઓને ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જેમાં વર્તમાન સુરક્ષા પરિસ્થિતિને અત્યંત જોખમી ગણાવવામાં આવી છે.

શું વિદેશી ખેલાડીઓ ટુર્નામેન્ટથી હટી જશે ?

જમાત-ઉલ-અહરાર દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાનમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓ એવી છે કે વિદેશી ખેલાડીઓની સલામતીની ખાતરી આપી શકાતી નથી. પરિણામે ખેલાડીઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાની વ્યક્તિગત સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપે અને પાકિસ્તાન સુપર લીગથી દૂર રહે.

જમાત-ઉલ-અહરારનું નિવેદન પાકિસ્તાનમાં ખાસ કરીને ખૈબર પખ્તુનખ્વા અને બલુચિસ્તાનના પ્રદેશોમાં ભયાનક પરિસ્થિતિને પણ પ્રકાશિત કરે છે. સંગઠનનો દાવો છે કે લશ્કરી કાર્યવાહી અને હિંસાને કારણે સ્થાનિક વસ્તી પીડાઈ રહી છે, જેમાં અસંખ્ય વ્યક્તિઓ માર્યા ગયા છે અથવા ગુમ થયાના અહેવાલ છે. 

જમાત-ઉલ-અહરારનું ધમકીભર્યું નિવેદન 

સંગઠને જણાવ્યું હતું કે દેશના અમુક ભાગોમાં લોકો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે ક્રિકેટ મેચોનું આયોજન ઘા પર મીઠું ભભરાવવા જેવું છે. જમાત-ઉલ-અહરાર અગાઉ અનેક મોટા આતંકવાદી હુમલાઓ ખાસ કરીને આત્મઘાતી બોમ્બ વિસ્ફોટોની જવાબદારી સ્વીકારી ચૂક્યું છે. પરિણામે આવી ધમકીને હળવાશથી લઈ શકાય નહીં અને તેણે PSLના આયોજન અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

શું હવે PSL 2026 રદ થશે ?

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે પહેલાથી જ ઓઈલ અને ગેસ કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરીને PSL 2026માં ઘટાડો કર્યો હતો. ટુર્નામેન્ટ મૂળ છ સ્થળોને બદલે ફક્ત બે સ્થળો સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવી છે. ઉદ્ઘાટન સમારોહ રદ કરવામાં આવ્યો છે અને દર્શકો વિના મેચ યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે જમાત-ઉલ-અહરાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ધમકી બાદ PCBનું ટેન્શન વધી ગયું છે.  

 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

