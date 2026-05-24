/પંજાબના એથ્લીટ ગુરિન્દરવીરે રચ્યો ઈતિહાસ, 100 મીટર રેસમાં બનાવ્યો નવો નેશનલ રેકોર્ડ

Gurindervir Singh : રાંચીમાં ચાલી રહેલા ફેડરેશન કપમાં ભારતીય દોડવીર ગુરિન્દરવીર સિંહે 100 મીટર દોડમાં નેશનલ રેકોર્ડ બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે 10.09 સેકન્ડમાં 100 મીટર દોડ પૂર્ણ કરીને આ સિદ્ધિ મેળવી છે. તે હવે યુસૈન બોલ્ટના વિશ્વ રેકોર્ડ 9.58 સેકન્ડથી માત્ર 0.51 સેકન્ડ પાછળ છે. ગુરિન્દરવીર સિંહે હવે ભારતમાં સૌથી ઝડપી 100 મીટર દોડવીરનો ખિતાબ મેળવ્યો છે.
આ ભવ્ય રેકોર્ડબ્રેક સ્પ્રિન્ટ સાથે તેણે એશિયન ગેમ્સ અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ બંને માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. 2026 ફેડરેશન કપના ફાઇનલમાં, ગુરિન્દરવીર સિંહે 10.09 સેકન્ડમાં 100 મીટરનો ભારતીય નેશનલ રેકોર્ડ સત્તાવાર રીતે તોડી નાખ્યો. આ ઐતિહાસિક દોડે ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી ભારતીય પુરુષ દોડવીર તરીકેનો તેનો દરજ્જો મજબૂત કર્યો છે, પ્રથમ વખત જ્યારે કોઈ ભારતીય દોડવીરે 10.10 સેકન્ડથી ઓછા સમયમાં દોડ પૂર્ણ કરી છે.
રાંચીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં જોરદાર ડ્રામા
રાંચીના બિરસા મુંડા સ્ટેડિયમમાં ગુરિન્દરવીર અને અનિમેષ કુજુર વચ્ચે રોમાંચક સ્પર્ધા વચ્ચે પુરુષોની 100 મીટર દોડમાં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ફક્ત બે દિવસમાં ત્રણ વખત તૂટ્યો. શુક્રવારે, સેમિફાઇનલ દરમિયાન ગુરિન્દરવીરએ પ્રથમ હીટમાં 10.17 સેકન્ડમાં કુજુરનો છલ્લો રેકોર્ડ તોડ્યો. માત્ર 10 મિનિટ પછી બીજી જ હીટમાં અનિમેષ કુજુરે 10.15 સેકન્ડમાં આ રેકોર્ડ પાછો મેળવ્યો. શનિવારે યોજાયેલી ફાઇનલમાં ગુરિન્દરવીર 10.09 સેકન્ડના દોડ સાથે તેના હરીફોને પાછળ છોડી દીધા. કુજુર 10.20 સેકન્ડ સાથે બીજા સ્થાને રહ્યો, જ્યારે પ્રણવ પ્રમોદે 10.29 સેકન્ડ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો.
2026 ફેડરેશન કપ 100 મીટર ફાઇનલ રિઝલ્ટ :
પ્રથમ સ્થાન - ગુરિન્દરવીર સિંહ, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન, 10.09 સેકન્ડ (નવો નેશનલ રેકોર્ડ)
બીજું સ્થાન - અનિમેષ કુજુર, ઓડિશા, 10.20 સેકન્ડ
ત્રીજું સ્થાન - પ્રણવ પ્રમોદ, 10.29 સેકન્ડ
આ પ્રદર્શન સાથે ગુરિન્દરવીરે આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને એશિયન ગેમ્સ માટે આત્મવિશ્વાસથી પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ સાથે ગુરિન્દરવીર સિંહે ભારતમાં પોતાનું એક નવું નામ બનાવ્યું છે. વધુમાં તે હવે મોટી વૈશ્વિક સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેશે, જે તેને રાષ્ટ્રને ગૌરવ અપાવવાની તક આપશે. આ ખરેખર એક સ્મારક રેકોર્ડ છે, જે તેના આત્મવિશ્વાસને નોંધપાત્ર રીતે વધારશે.