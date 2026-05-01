કોહલીને આઉટ કર્યા પછી રબાડાએ ગુસ્સામાં આપ્યું આવુ રિએક્શન, શું તેના પર બેન લગાવશે BCCI? જાણો નિયમો

હોમSportsકોહલીને આઉટ કર્યા પછી રબાડાએ ગુસ્સામાં આપ્યું આવુ રિએક્શન, શું તેના પર બેન લગાવશે BCCI? જાણો નિયમો

IPL 2026: ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT)ના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર કાગીસો રબાડાએ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે 4 ઓવરમાં 44 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. આ મેચ દરમિયાન કાગીસો રબાડાએ વિરાટ કોહલીને આઉટ કર્યો હતો. વિરાટ કોહલીએ 13 બોલમાં 28 રનની ઇનિંગ રમી હતી. વિરાટ કોહલીએ 215.38 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી હતી, જેમાં 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગો ફટકાર્યો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 01, 2026, 09:48 PM IST
IPL 2026: ગુરુવારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામેની IPL મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર કાગીસો રબાડાએ ખૂબ જ ધમાલ મચાવી દીધી. ગુજરાત ટાઇટન્સે 25 બોલ પહેલા જ બેંગ્લોરને 4 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ગુજરાત ટાઇટન્સને (GT) ગુરુવારે IPL મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)ને હરાવીને IPL 2026 સીઝનમાં પોતાનો પાંચમો વિજય નોંધાવ્યો. 

ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતા, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર 19.2 ઓવરમાં 155 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. જવાબમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સને (GT) 15.5 ઓવરમાં 6 વિકેટે 158 રન બનાવ્યા, 25 બોલ બાકી રહેતા 4 વિકેટથી મેચ જીત લીધી હતી.

કાગીસો રબાડાએ ગુસ્સામાં પ્રતિક્રિયા આપી

ગુજરાત ટાઇટન્સને (GT) સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર કાગીસો રબાડાએ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામેની મેચમાં 4 ઓવરમાં 44 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. આ મેચ દરમિયાન, કાગીસો રબાડાએ વિરાટ કોહલીને આઉટ કર્યો હતો. વિરાટ કોહલીએ 13 બોલમાં 28 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી હતી. 215.38ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા, તેણે 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા ફટકાર્યો હતો. 

આ મેચમાં વિરાટ કોહલીને આઉટ કર્યા પછી, કાગીસો રબાડાએ ગુસ્સામાં પ્રતિક્રિયા આપી હતી, જેની સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર ચર્ચા થઈ રહી છે. કાગીસો રબાડાના બોલ પર વિરાટ કોહલીનો રાશિદ ખાને કેચ પકડ્યો હતો. IPLએ આ ઘટનાનો વીડિયો પણ તેના સત્તાવાર એકાઉન્ટ પર શેર કર્યો છે.

શું કાગીસો રબાડા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે?

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)ની ઇનિંગ દરમિયાન, જ્યારે વિરાટ કોહલીને ચોથી ઓવરમાં કાગીસો રબાડા દ્વારા આઉટ કર્યા પછી ડ્રેસિંગ રૂમ તરફ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે આફ્રિકન બોલર અચાનક ગુસ્સે થઈ ગયો હતો. કાગીસો રબાડા ગુસ્સાથી વિરાટ કોહલી તરફ જોયુ હતુ અને આંખના ઈશારો કરતો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ તેણે કંઈ બોલ્યો નહીં. જોકે, કાગીસો રબાડાનું આ પગલું IPL આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી. તેથી, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) કાગીસો રબાડા પર કોઈ પ્રતિબંધ લગાવશે નહીં.

શું આખો મામલો હતો?

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)ની ઇનિંગ્સના બીજા ઓવરમાં વિરાટ કોહલીએ કાગીસો રબાડાના પાંચ બોલ પર સતત પાંચ ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા, જેનાથી આફ્રિકન ફાસ્ટ બોલર ગુસ્સે ભરાયો હતો. જ્યારે કાગીસો રબાડા ચોથી ઓવરમાં પાછો ફર્યો અને વિરાટ કોહલીની વિકેટ લીધી હતી, ત્યારે તે પોતાની લાગણીઓને કાબૂમાં રાખી શક્યો નહીં. 

 

🎥 Kagiso Rabada has the last laugh against Virat Kohli 👊

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026

કાગીસો રબાડા ગુસ્સાથી વિરાટ કોહલી તરફ જોતો રહ્યો અને આંખના ઈશારા કરતો જોવા મળ્યો હતો. નોંધનીય છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) પાસે હવે 10 પોઈન્ટ છે. પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે તેમને 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાની જરૂર છે. 

પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે, તેમને ગ્રુપ સ્ટેજમાં બાકીની પાંચ મેચમાંથી ઓછામાં ઓછી ત્રણ જીતવી પડશે. આનાથી તેમને 16 પોઈન્ટ મળશે અને IPL 2026 પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

