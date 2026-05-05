લાઈવ મેચમાં IPL ક્રિકેટરે ખિસ્સામાંથી કાઢી ચિઠ્ઠી, જેમાં લખ્યું હતું 'જય શ્રી રામ', MI માટે હતો ભાવુક મેસેજ

Raghu Sharma : IPLમાં પોતાની પહેલી વિકેટ લીધા બાદ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના 33 વર્ષીય સ્પિનર રઘુ શર્માએ પોતાના ખિસ્સામાંથી એક ચિઠ્ઠી કાઢી અને તેને કેમેરા સામે બતાવી, જેમાં MI માટે એક ભાવુક મેસેજ સાથે 'જય શ્રી રામ' લખેલું હતું.
Raghu Sharma : IPL 2026ની 47મી મેચમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે એક વિશાળ ટાર્ગેટનો પીછો કરતા લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે 6 વિકેટથી શાનદાર જીત નોંધાવી. આ જીત સાથે MIએ તેની પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર 9મા સ્થાને છે, તેણે તેની 10 મેચમાંથી 3 મેચ જીતી છે, જ્યારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે તેની 9 મેચમાંથી 7 મેચ હારી છે. આ ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને છે.
આ મેચમાં 33 વર્ષીય સ્પિનર રઘુ શર્મા પણ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમી રહ્યો હતો. રઘુ શર્માએ આ મેચમાં તેની પ્રથમ IPL વિકેટ લીધી અને આ વિકેટ લીધા બાદ તેણે અનોખી રીતે સેલિબ્રેશન કર્યું હતું.
પહેલી વિકેટ લીધા બાદ રઘુ શર્માનું અનોખું સેલિબ્રેશન
પહેલી વિકેટ લીધા પછી રઘુ શર્માએ ખિસ્સામાંથી એક ચિઠ્ઠી કાઢી, જેના પર એક મેસેજ લખેલો હતો. ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું : "રાધે-રાધે. ગુરુદેવની કૃપાથી 15 વર્ષનો ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય આજે સમાપ્ત થયો છે. મને આ તક આપવા બદલ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (બ્લુ એન્ડ ગોલ્ડ)નો હૃદયપૂર્વક આભાર. હું હંમેશા આભારી રહીશ. જય શ્રી રામ."
કોણ છે રઘુ શર્મા ?
33 વર્ષીય રઘુ શર્માનો જન્મ જલંધરમાં થયો હતો. તે લેગ-સ્પિનર છે. તેની સ્થાનિક કારકિર્દી દરમિયાન તેણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 30 મેચ રમી છે. તે 12 ફર્સ્ટ-ક્લાસ, 12 લિસ્ટ-એ અને 6 ટી20 મેચમાં રમી ચૂક્યો છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં તેના નામે 57 વિકેટ છે, લિસ્ટ-એમાં 18 અને ટી20માં 5 વિકેટ છે.
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં તે પંજાબ અને પુડુચેરી બંને માટે રમ્યો છે. તેણે 2017-18 સીઝન દરમિયાન રણજી ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. લખનૌ સામેની મેચ રઘુ શર્માની IPLમાં બીજી જ મેચ હતી. તે ગયા વર્ષે સીઝનની મધ્યમાં રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડી તરીકે ટીમમાં જોડાયો હતો. તે અગાઉ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે નેટ બોલર તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યો છે.