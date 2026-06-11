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રાહુલ દ્રવિડના નાના પુત્ર અન્વયની ટીમ ઈન્ડિયામાં પસંદગી, BCCIએ કરી મોટી જાહેરાત, શ્રીલંકામાં મચાવશે ધમાલ

Anvay Dravid : ભારતીય ક્રિકેટમાં વધુ એક દ્રવિડનો પ્રવેશ થયો છે. રાહુલ દ્રવિડના નાના પુત્ર અન્વય દ્રવિડની શ્રીલંકાના આગામી પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની અંડર-19 વનડે ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો. આ પસંદગીને તેની કારકિર્દીમાં એક મોટો સીમાચિહ્ન માનવામાં આવે છે અને તે 2028ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓનો પણ એક ભાગ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 11, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:59 PM IST
રાહુલ દ્રવિડના નાના પુત્ર અન્વયની ટીમ ઈન્ડિયામાં પસંદગી, BCCIએ કરી મોટી જાહેરાત, શ્રીલંકામાં મચાવશે ધમાલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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