/રાહુલ દ્રવિડના નાના પુત્ર અન્વયની ટીમ ઈન્ડિયામાં પસંદગી, BCCIએ કરી મોટી જાહેરાત, શ્રીલંકામાં મચાવશે ધમાલ

Anvay Dravid : દ્રવિડ પરિવારનો વધુ એક સભ્ય ભારતીય ક્રિકેટમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચ્યો છે. પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન અને દિગ્ગજ બેટ્સમેન રાહુલ દ્રવિડના નાના પુત્ર અન્વય દ્રવિડને શ્રીલંકાના આગામી પ્રવાસ માટે ભારતની અંડર-19 વનડે ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. 17 વર્ષીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેનને ઘરેલુ વય-જૂથ ક્રિકેટમાં સતત મજબૂત પ્રદર્શનનું ઈનામ મળ્યું છે.
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)ની જુનિયર પસંદગી સમિતિ, શરથ શ્રીધરનની આગેવાની હેઠળ, ગુરુવારે શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે વનડે અને મલ્ટિ-ડે મેચ બંને માટે ટીમોની જાહેરાત કરી. આ પ્રવાસ 4 જુલાઈ, 2026ના રોજ શ્રીલંકાના હંબનટોટામાં શરૂ થવાનો છે, જેમાં ત્રણ વનડે અને બે મલ્ટિ-ડે મેચનો સમાવેશ થાય છે.
અન્વયની કારકિર્દીમાં સૌથી મોટો વળાંક
અન્વયે 15 સભ્યોની વનડે ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. તે ટીમના બે વિકેટકીપરમાંથી એક છે, જેમાં રજત બઘેલ બીજો છે. મધ્યપ્રદેશના યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે લક્ષ્ય રાયચંદાની વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપશે. આ પસંદગીને અન્વયની કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સીમાચિહ્ન માનવામાં આવે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જ્યારે તેનો મોટો ભાઈ સમિત દ્રવિડ કર્ણાટક અંડર-19 ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો છે, ત્યારે અન્વય નેશનલ અંડર-19 ટીમમાં સ્થાન મેળવનાર પરિવારનો પ્રથમ સભ્ય બન્યો છે.
🚨 News 🚨
India Men's U19 squads for Sri Lanka series announced.
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— BCCI (@BCCI) June 11, 2026
અન્વય દ્રવિડને ભારત ટીમમાં સ્થાન કેમ મળ્યું ?
અન્વયે તાજેતરમાં વિનુ માંકડ ટ્રોફીમાં પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી હેડલાઇન્સ મેળવી હતી. કર્ણાટક અંડર-19 ટીમનું નેતૃત્વ કરીને, તેણે તેમને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યા. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં છ ઇનિંગ્સમાં 220 રન બનાવ્યા. તેની સૌથી યાદગાર ઇનિંગ્સ હિમાચલ પ્રદેશ સામેની હતી, જ્યાં તેણે હાઇ-પ્રેશર રન ચેઝ દરમિયાન અણનમ 82 રન બનાવીને પોતાની ટીમને વિજય અપાવ્યો હતો. આ પહેલા તેણે અંડર-16 વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફીમાં પણ સદી ફટકારી હતી, જેણે પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
2028 અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટેની તૈયારીઓ
રાષ્ટ્રીય પસંદગીકારો આ પ્રવાસને આગામી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ચક્ર માટે પ્રારંભિક બિંદુ તરીકે જુએ છે. અન્વય હાલમાં ફક્ત 17 વર્ષનો હોવાથી, તે બે વર્ષમાં યોજાનારા અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે લાયક રહેશે. પરિણામે શ્રીલંકાની પરિસ્થિતિઓમાં મેળવેલો અનુભવ તેના માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ભારતીય ટીમ જૂનના અંતમાં શ્રીલંકા જવા રવાના થશે. ODI શ્રેણી પછી મલ્ટી ડે મેચો રમાશે, જેના માટે એક અલગ ટીમ પસંદ કરવામાં આવી છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની અંડર-19 ODI ટીમઃ સાગર વિર્ક, લક્ષ્ય રાયચંદાની (વાઈસ-કેપ્ટન), યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણ (કેપ્ટન), વિનીત વીકે, અર્જુન રાજપૂત, કુશાગ્ર ઓઝા, રજત બઘેલ (વિકેટકીપર), અન્વય દ્રવિડ (વિકેટકીપર), અન્વય દ્રવિડ (વિકેટકીપર), અનમોલજીત સિંહ, વટકુરી યશવીર ગૌડ, રોહિત અનિલ યાદવ, શવિન વી, કાવ્યા પરેશ પટેલ, મોહિત ઉલવા અને ઈશાન સૂદ.