રાહુલ દ્રવિડની આશ્ચર્યજનક ભવિષ્યવાણી, આ બે ટીમ હશે ફાઈનલમાં, જાણો
Rahul Dravid Prediction: ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બે ફાઇનલિસ્ટ ટીમોની પસંદગી કરી છે. રાહુલ દ્રવિડ ઇચ્છે છે કે આ બે ટીમ 2026 T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચે.
- ફાઈનલ બે ટીમોને લઈ રાહુલ દ્રવિડે કરી છે ભવિષ્યવાણી
- ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ફાઈનલ મેચ થાય તો સારૂ
- ટીમ ઇન્ડિયાને સૌથી મોટો ફાયદો છે
Rahul Dravid Prediction: રાહુલ દ્રવિડે કહ્યું કે તે ઇચ્છે છે કે ટીમ ઈન્ડિયા અમદાવાદમાં ફાઇનલમાં સૌથી નબળી ટીમનો સામનો કરે, અને તે ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ માટે પણ સારું રહેશે. આવતીકાલે એટલે કે 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચે અમદાવાદમાં મેચ રમાવા જઈ રહી છે. ત્યારે રાહુલની ભવિષ્યવાણી ચર્ચાનો વિષય બની છે.
રાહુલ દ્રવિડની ચોકવનારી ભવિષ્યવાણી
રાહુલ દ્રવિડના કોચિંગ હેઠળ ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 જીત્યો હતો. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે એક જ ગ્રુપમાં છે અને સેમિફાઇનલમાં એકસાથે પહોંચવા માટે ગયા વર્ષના રનર-અપ દક્ષિણ આફ્રિકા અને બે વખતના ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવવા પડશે. રાહુલ દ્રવિડે કહ્યું કે, હું ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે મેચ માટે તૈયાર છું. ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે? તે ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ માટે ખૂબ સારું રહેશે.
દ્રવિડે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલિસ્ટ ટીમોની પસંદગી કરી
રાહુલ દ્રવિડે કહ્યું કે, જો ઝિમ્બાબ્વે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તે ખૂબ સારું રહેશે. મને એક નબળી ટીમને ભારત સામે જોવાનું ગમશે. તે ખૂબ સારું રહેશે. ઝિમ્બાબ્વે સુપર આઠમાં સૌથી નીચલા ક્રમની ટીમ છે અને તે ક્યારેય ટુર્નામેન્ટના સેમિફાઇનલમાં પહોંચી શકી નથી. જોકે, તેમનું ફોર્મ સારૂ રહ્યું છે. તેઓએ ઓમાન સામે જીત સાથે તેમના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી, અને ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકા સામે સારી જીત મેળવી હતી.
સૌથી મોટો ફાયદો છે ટીમ ઇન્ડિયાને
રાહુલ દ્રવિડે અત્યાર સુધી ટીમ ઇન્ડિયાના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી છે. રાહુલે રવિવારે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની સુપર આઠ મેચમાં તેમના ફાયદા વિશે વાત કરી. રાહુલ દ્રવિડે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે ટીમ ઈન્ડિયાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે અમે ફક્ત એક કે બે ખેલાડીઓ પર નિર્ભર નથી. અમારી ટીમમાં ઘણા પ્લેયર છે. તેથી તમે અપેક્ષા રાખશો કે તે ઊંડાઈ સામે આવશે, પરંતુ આ T20 ક્રિકેટ છે. તે રમતનું સૌથી અસ્થિર ફોર્મેટ છે, અને કોઈપણ દિવસે, જેમ કે મેં કોચ તરીકે શીખ્યો છું, તમે હારી પણ શકો છો.
