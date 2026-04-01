પંજાબ સામેની મેચમાં "અનલીગલ બેટ" સાથે બેટિંગ કરવા આવ્યો રાહુલ તેવટિયા, અમ્પાયરે પકડ્યો અને પછી...
GT VS PBKS Match: IPL 2026માં, ગુજરાત ટાઇટન્સના ફિનિશર રાહુલ તેવટિયા પંજાબ કિંગ્સ સામે અનલીગલ બેટ સાથે બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યા હતા. તેમને ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયરે પકડ્યા હતા, અને બેટ તપાસ્યા પછી, તેને બદલી નાખવામાં આવ્યું હતું.
GT VS PBKS Match: ગુજરાત ટાઇટન્સના બેટ્સમેન રાહુલ તેવટિયાને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જ્યારે અમ્પાયરે તેને જાડા બેટનો ઉપયોગ કરતા પકડ્યો હતો. જ્યારે અમ્પાયરે બેટ ગેજથી બેટ તપાસ્યું ત્યારે તે જાડું હતું, જેને ક્રિકેટની ભાષામાં અનલીગલ બેટ માનવામાં આવે છે. અમ્પાયરે રાહુલ તેવટિયાને તેનું બેટ બદલવા કહ્યું. રાહુલ તેવટિયાએ વિલંબ ન કર્યો અને ઝડપથી તેને બદલી નાખ્યું. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ માટે શું સજા છે? ચાલો આને વિગતવાર સમજીએ.
હકીકતમાં, IPL 2025થી ખેલાડીઓના બેટની તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે. હવે મેચ પહેલા, બેટિંગ કરવા જતા પહેલા અને મેદાન પર બેટની તપાસ કરવામાં આવે છે. ચોથા અમ્પાયર અથવા ફિલ્ડ અમ્પાયર ગમે ત્યારે બેટ ચકાસી શકે છે.
અમ્પાયરોએ તેમની અવગણના કરી અને બેટ બદલ્યું
અમ્પાયરો પાસે બેટ ગેજ હોય છે, અને જો બેટ તેમાંથી પસાર ન થાય, તો બેટ્સમેનને તે બદલવાનું કહેવામાં આવે છે. રાહુલ તેવટિયાના કિસ્સામાં પણ આવું જ બન્યું હતું. રાહુલ તેવટિયા કદાચ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા કે તેમના બેટની પાછળ એક સ્ટીકર હતું, જે બેટ ગેજને ઘૂસી જવાથી રોકતું હતું, પરંતુ અમ્પાયરોએ તેમની અવગણના કરી અને બેટ બદલ્યું હતું.
Unexpected twist right in the middle of the game 👀
The umpires step in and stop Rahul Tewatia as his bat doesn’t meet the regulations! 😮#TATAIPL 2026 | #PBKSvGT | LIVE NOW 👉 https://t.co/8O2J6XJtcm pic.twitter.com/txanPzNCPk
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 31, 2026
બેટ અંગે MCCના નિયમો જણાવે છે કે બેટની જાડાઈ 67mmથી વધુ ન હોવી જોઈએ અને કિનારીઓ 40mmથી વધુ જાડી ન હોવી જોઈએ. આ માટે એક ગેજ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું આ માટે કોઈ સજા છે?
રન માટે કોઈ દંડ નથી અને મેચ પર પ્રતિબંધ નથી
જેમ બોલ સાથે ચેડા કરવા બદલ 5 રનનો દંડ અને દંડ છે, તેમ શું ગેરકાયદેસર બેટનો ઉપયોગ કરવા બદલ કોઈ સજા છે? જવાબ ના છે. તમે આ એકવાર કરી શકો છો, પરંતુ જો તમારું બેટ વારંવાર ગેરકાયદેસર જણાય, તો IPL આચારસંહિતા અનુસાર તમારી મેચ ફીના 50 ટકા સુધી કાપી શકાય છે. રન માટે કોઈ દંડ નથી અને મેચ પર પ્રતિબંધ નથી.
