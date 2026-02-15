IND vs PAK: કેવો રહેશે પિચનો મિજાજ, કોલંબોમાં કેટલી છે વરસાદની સંભાવના, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ
IND vs PAK: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં મેચ રમાવાની છે, જેમાં પિચ અને હવામાન પર બધાની નજર છે. અમે તમને કોલંબોની પિચ અને હવામાન અંગે માહિતી આપીશું.
IND vs PAK Match Pitch Report: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટી20 વિશ્વકપનો મહામુકાબલો કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાવાનો છે. આ મેચને લઈને માહોલ બની ગયો છે. બધા ક્રિકેટ ફેન્સ આ મહામુકાબલો જોવા માટે તૈયાર છે. ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાને અત્યાર સુધી ટૂર્નામેન્ટમાં બે-બે મેચ રમી છે અને બંનેમાં જીત મેળવી છે. તો કોલંબોના હવામાન પર બધાની નજર રહેલી છે. આ સિવાય મોટો સવાલ છે કે આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમની પિચ કેવી રહેશે, જ્યાં સ્પિનરોને વધુ મદદ મળે છે. તેવામાં આવો તમને આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમની પિચ વિશે જણાવીએ.
ઉપયોગ થયેલી પિચ પર રમાશે મેચ
ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાનાર મુકાબલો કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં તે પિચ પર રમાશે, જ્યાં 13 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેએ 23 રને જીત મેળવી હતી. તેવામાં આ પિચ પર રનચેઝ કરવા મુશ્કેલ લાગે છે, જેનું કારણ સ્ટેડિયમની મોટી બાઉન્ડ્રી પણ છે. અહીં પર સ્પિનર્સો વિરુદ્ધ મેદાન પર ઉતરી સીધા મોટા શોટ્સ ફટકારવા સરળ નથી. અત્યાર સુધી કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં કુલ 51 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાં પ્રથમ બેટિંગ કરનારી ટીમને 22 વખત અને બીજી બેટિંગ કરનારી ટીમને 28 વખત જીત મેળવી છે. આ મેદાન પર પ્રથમ ઈનિંગનો એવરેજ સ્કોર 152 રન છે.
ભારતીય ટીમ જ્યાં શ્રીલંકામાં માત્ર એક મેચ રમવા માટે પહોંચી છે. તો પાકિસ્તાનની ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાની બધી મેચ શ્રીલંકામાં રમી રહી છે. તેમાંથી તેણે બે શરૂઆતી મેચ રમી તે કોલંબોના SSC સ્ટેડિયમમાં હતા. અત્યાર સુધી આ સ્ટેડિયમમાં ટી20 વિશ્વકપ 2026ની કુલ ત્રણ મેચ રમાઈ છે, જેમાં બે મેચ દિવસે અને એક મેચ સાંજે રમાઈ છે. આ ત્રણેય મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરનારી ટીમે જીત મેળવી છે. જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે અહીં લક્ષ્યનો પીછો કરવો સરળ રહેતો નથી.
સાંજે 7 કલાકે શરૂ થશે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ
ભારત અને પાકિસ્તાનનો મુકાબલો જે સમયે શ્રીલંકામાં શરૂ થશે એટલે કે સાંજે 7 કલાકે, ભારતીય સમયાનુસાર પણ મેચનો સમય તે રહેશે. આવું એટલા માટે કારણ કે ભારત અને શ્રીલંકા એક જ ટાઇમઝોનમાં આવે છે. હવે સમસ્યા તે છે કે કોલંબોમાં વરસાદની અનુમાન છે. પરંતુ મેચ પહેલા વરસાદના અનુમાનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
ભારત-પાક મેચમાં વરસાદના અનુમાનમાં ઘટાડો
BBC વેધર પ્રમાણે પહેલા 15 ફેબ્રુઆરીની સાંજે 6થી 9 વચ્ચે ભારે વરસાદની સંભાવના હતી, પરંતુ હવે તેમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પ્રથમ જે તસવીર હવામાન અપડેટની સામે આવી હતી તે પ્રમાણે કોલંબોમાં 15 ફેબ્રુઆરીએ સાંજે 6 કલાક 51 ટકા વરસાદ હતો, તો સાંજે 7 કલાકે 57 ટકા અને આઠ કલાકે 65 ટકા અને રાત્રે 9 કલાકે 45 ટકાની સંભાવના હતી.
પરંતુ હવે જે હવામાન જોવા મળી રહ્યું છે તે પ્રમાણે સાંજે સાડા છ કલાકે એટલે કે ટોસ સમયે 50 ટકા વરસાદની સંભાવના છે. તો સાંજે સાડા સાત કલાકે ઘટીને 40 ટકા રહી જાય છે. રાત્રે 8 કલાકે લગભગ વરસાદની સંભાવના ઘટીને 27 ટકા રહી જાય છે. સારી વાત છે કે આગળ વરસાદની સંભાવના ઘટી રહી છે.
