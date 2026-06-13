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IND vs AFG: ધર્મશાળામાં વરસાદ બન્યો વિલેન, જો આટલા વાગ્યા સુધીમાં મેચ શરૂ નહીં થાય તો થઈ જશે રદ, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ

India vs Afghanistan 1st ODI: લેટેસ્ટ અપડેટ મુજબ, જો મેચ સાંજે આટલા વાગ્યા સુધીમાં શરૂ નહીં થાય, તો ચાહકો નિરાશ થશે. ત્યારબાદ અમ્પાયરો મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લેશે. 20-20 ઓવરની મેચ સાંજે આટલા વાગ્યે યોજાશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 13, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:25 PM IST
IND vs AFG: ધર્મશાળામાં વરસાદ બન્યો વિલેન, જો આટલા વાગ્યા સુધીમાં મેચ શરૂ નહીં થાય તો થઈ જશે રદ, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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IND vs AFG: જો આટલા વાગ્યા સુધીમાં મેચ શરૂ નહીં થાય તો થઈ જશે કેન્સલ !
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