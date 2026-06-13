/IND vs AFG: ધર્મશાળામાં વરસાદ બન્યો વિલેન, જો આટલા વાગ્યા સુધીમાં મેચ શરૂ નહીં થાય તો થઈ જશે રદ, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ

India vs Afghanistan 1st ODI: ધર્મશાળામાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ વનડે મેચમાં વરસાદે ભારે હાલાકી વેઠવી પડી છે. મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થવાની હતી, પરંતુ વરસાદને કારણે હજુ સુધી ટોસ પણ થયો નથી. લેટેસ્ટ અપડેટ મુજબ, જો મેચ સાંજે 6:32 વાગ્યા સુધીમાં શરૂ નહીં થાય, તો ચાહકો નિરાશ થશે. ત્યારબાદ અમ્પાયરો મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લેશે. 20-20 ઓવરની મેચ સાંજે 6:32 વાગ્યા સુધી યોજાશે.
મેચ જોવા માટે ધર્મશાલાના સુંદર હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં હજારો દર્શકો એકઠા થયા છે. સતત વરસાદ છતાં, ચાહકોને આશા છે કે વાદળો દૂર થશે અને મેચ શરૂ થશે. જોકે, લેટેસ્ટ માહિતી અનુસાર, ધર્મશાળામાં હજુ પણ વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવે એ પણ પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે કે આ મેચ 50 ઓવરની નહીં હોય, પરંતુ ઓવરની સંખ્યા ઘટાડી દેવામાં આવશે.
કટ-ઓફ સમય સાંજે 6:32 વાગ્યાનો
ધર્મશાળામાં વરસાદ વચ્ચે, ચાહકો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે તેઓ ઓછામાં ઓછી 20 ઓવરની મેચ જોઈ શકે. જો કે, આ માટે વરસાદ બંધ થવો જરૂરી છે. જો મેચ સાંજે 6:32 વાગ્યા સુધીમાં શરૂ નહીં થાય, તો અમ્પાયરો ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પહેલી ODI રદ કરવાનો નિર્ણય લેશે.
ભારત વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં ચાર ODI મેચ રમાઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આમાંથી ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ ટાઈ રહી છે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે પહેલી ODI 5 માર્ચ, 2014ના રોજ રમાઈ હતી. બંને દેશો વચ્ચે છેલ્લી ODI 11 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ 2023 ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન રમાઈ હતી. એકંદરે, આ ફોર્મેટમાં ભારતને અફઘાનિસ્તાન પર નોંધપાત્ર ફાયદો છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન
રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઈશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
અફઘાનિસ્તાનની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન
રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઈબ્રાહીમ ઝદરાન, સેદીકુલ્લાહ અટલ, હશમતુલ્લાહ શાહિદી (કેપ્ટન), રહમત શાહ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, રશીદ ખાન, મોહમ્મદ સલીમ, અલ્લાહ ગઝનફર, ઝિયાઉર રહેમાન.