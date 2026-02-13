રાજસ્થાન રોયલ્સે નવા કેપ્ટનની કરી જાહેરાત... જાડેજા કે યશસ્વી નહીં, આ યુવા ખેલાડીને મળી જવાબદારી
Rajasthan Royals new Captain: IPL 2026 પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા લેવામાં આવેલા મોટા નિર્ણયે ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચા જગાવી છે. ટીમ મેનેજમેન્ટે યુવા ઓલરાઉન્ડર રિયાન પરાગ ને ટીમનો નવો કેપ્ટન બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. લાંબા સમયથી ટીમનું નેતૃત્વ સંભાળતા સંજુ સેમસનને ટ્રેડ દ્વારા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં મોકલવામાં આવ્યા બાદ આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
- રાજસ્થાન રોયલ્સના નવા કેપ્ટનના ચોંકાવનારા આંકડા આવ્યા સામે
- સંજુ સેમસન બાદ હવે આ યુવા ખેલાડીને સોંપાઈ રાજસ્થાન રોયલ્સની કેપ્ટનશિપ
- નવો કેપ્ટન અને નવો કોચ સાથે રાજસ્થાન રોયલ્સ હવે જોવા મળશે નવા અંદાજમાં
Rajasthan Royals New Captain: રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR)એ IPL 2026 પહેલા પોતાના નવા કેપ્ટનની જાહેરાત કરી દીધી છે. RRએ શુક્રવારે યુવા બેટ્સમેન રિયાન પરાગને કેપ્ટન બનાવ્યો છે. સંજુ સેમસન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)માં ગયા બાદ ફ્રેન્ચાઈઝીએ 24 વર્ષીય બેટ્સમેનને નેતૃત્વ સોંપવાનો નિર્ણય લીધો છે. રિયાન પરાગે વર્ષ 2019માં રાજસ્થાન તરફથી ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને અત્યાર સુધીની તમામ સાત સીઝનમાં આ ટીમનો ભાગ રહ્યો છે. તેણે IPLમાં કુલ 84 મેચ રમી છે અને 1566 રન બનાવ્યા છે, જેમાં સાત અર્ધસદી સામેલ છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે થેયલ ટ્રેડ ડીલ RR માટે ખાસ મહત્વપૂર્ણ રહી છે, કારણ કે આ ડીલ હેઠળ અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા અને વિદેશી ઓલરાઉન્ડર સેમ કરન હવે રાજસ્થાન રોયલ્સમાં જોડાયા છે. ટીમ મેનેજમેન્ટનું માનવું છે કે આ બદલાવ ટીમના સંતુલનને વધુ મજબૂત બનાવશે અને આગામી સીઝનમાં ટીમનું પ્રદર્શન સુધારશે.
નવા કેપ્ટનની પસંદગી પહેલા ટીમના મુખ્ય કોચ કુમાર સંગ્રાકારા એ ઘણા ખેલાડીઓ સાથે ચર્ચા કરી અને તેમની નેતૃત્વ ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. અંતે ટીમે યુવા અને ઊર્જાવાન નેતૃત્વ પર વિશ્વાસ મૂકતાં રિયાન પરાગને કમાન સોંપી. પહેલા જ્યારે સેમસન ઈજાને કારણે કેટલીક મેચો ન રમ્યા, ત્યારે રિયાને ટીમનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું હતું, જે અનુભવ તેના માટે ઉપયોગી સાબિત થયો.
આ રેકોર્ડ કરી દેશે હેરાન
ગયા વર્ષે જ્યારે સંજુ સેમસન ઈજાના કારણે બહાર હતો, ત્યારે રિયાને થોડા સમય માટે કેપ્ટનશિપ સંભાળી હતી. તેણે IPLની 8 મેચોમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેમાં એક ચોંકાવનારો રેકોર્ડ છે. તેની કેપ્ટનશિપમાં RRને માત્ર બે મેચમાં જીત મળી હતી, જ્યારે છ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રાજસ્થાનની ટીમ IPL 2025માં પોઈન્ટ ટેબલમાં નવમા સ્થાને રહી હતી. જો કે, રિયાને બેટિંગમાં પ્રભાવ પાડ્યો હતો. તેણે 14 મેચોમાં 32.75ની એવરેજ અને 166.53ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 393 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં KKR સામેની 95 રનની શાનદાર ઈનિંગ પણ સામેલ છે.
નવી લીડરશિપ અને કોચિંગ સ્ટાફ
IPL 2025 પછી માત્ર સંજુ સેમસન જ નહીં, પરંતુ હેડ કોચ રાહુલ દ્રવિડ પણ ટીમથી અલગ થયા છે. રાજસ્થાનની ટીમ હવે આગામી સીઝનમાં નવી લીડરશિપ જોડી સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. દ્રવિડ બાદ શ્રીલંકાના દિગ્ગજ ખેલાડી કુમાર સંગાકારાને મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સંગાકારા 2021થી ફ્રેન્ચાઈઝીના ક્રિકેટ ડાયરેક્ટર રહ્યા છે.
પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રાહુલ દ્રવિડનો કાર્યકાળ અચાનક સમાપ્ત થયો, જેઓ 2025માં લાંબા ગાળાના કરાર સાથે જોડાયા હતા. ટી20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા પૂર્વ રાષ્ટ્રીય કોચને ટીમના ખરાબ પ્રદર્શનની 'માળખાગત સમીક્ષા' બાદ પદ છોડ્યું છે. ગયા વર્ષે રાજસ્થાનનું પ્રદર્શન ઘણું ખરાબ રહ્યું હતું અને ટીમ 14 માંથી માત્ર 4 મેચ જીતી શકી હતી. રાજસ્થાને પોતાના પૂર્વ કેપ્ટન સંજુ સેમસનને CSK સાથે ટ્રેડ કર્યો છે અને તેના બદલામાં રવિન્દ્ર જાડેજાને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
આ બદલાવ સાથે રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2026 પહેલા યુવા નેતૃત્વ તરફ મોટું પગલું ભર્યું છે. હવે જોવાનું રહેશે કે રિયાન પરાગની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ આગામી સીઝનમાં કેટલું સફળ પ્રદર્શન કરી શકે છે.
