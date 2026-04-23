ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIPL 2026 : રાજસ્થાન રોયલ્સના ખેલાડીને આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે ! IPLએ ફટકારી સજા

IPL 2026 : રાજસ્થાન રોયલ્સના ખેલાડીને આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે ! IPLએ ફટકારી સજા

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals : રાજસ્થાન રોયલ્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 40 રને હરાવ્યું હતું. મેચ બાદ ટીમના ફાસ્ટ બોલર નાંદ્રે બર્ગર સામે IPLએ કાર્યવાહી કરી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, નાંદ્રે બર્ગરને કેમ સજા ફટકારી છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:13 PM IST
  • રાજસ્થાન રોયલ્સના ફાસ્ટ બોલર નંદ્રે બર્ગરને IPLએ ફટકાર્યો દંડ
  • IPL આચારસંહિતાનો ભંગ બદલ ફટકારી સજા
  • નંદ્રે બર્ગરને કલમ 2.5 હેઠળ લેવલ 1ના ગુનામાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો 

IPL 2026 : રાજસ્થાન રોયલ્સના ખેલાડીને આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે ! IPLએ ફટકારી સજા

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals : રાજસ્થાન રોયલ્સના ફાસ્ટ બોલર નંદ્રે બર્ગરને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચ દરમિયાન IPL આચારસંહિતાનો ભંગ કરવાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. પરિણામે દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલર પર દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. બર્ગરને તેની મેચ ફીના 10 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. વધુમાં બોલરને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે.

નંદ્રે બર્ગરને કેમ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો ?

નંદ્રે બર્ગરને કલમ 2.5 હેઠળ લેવલ 1ના ગુનામાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેણે પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો હતો. એક નિવેદનમાં IPLએ કહ્યું કે નંદ્રે બર્ગરે કલમ 2.5 હેઠળ લેવલ 1ના ગુનાનો સ્વીકાર કર્યો છે. આમાં એવી ભાષા, હરકત અથવા એક્સપ્રેસનનો ઉપયોગ શામેલ છે, જે બીજા ખેલાડીનું અપમાન કરે છે અથવા તેમને આક્રમક રીતે ઉશ્કેરે છે. તેણે મેચ રેફરી દ્વારા લાદવામાં આવેલ દંડ સ્વીકાર્યો છે.

રિષભ પંત અને મિશેલ માર્શને આઉટ કર્યા હતા

આઈપીએલે કઈ ચોક્કસ ઘટના માટે નંદ્રે બર્ગરને દંડ ફટકાર્યો તે જાહેર કર્યું નથી. બર્ગરે આ મેચમાં ચાર ઓવર ફેંકી હતી. તેણે 27 રન આપીને રિષભ પંત અને મિશેલ માર્શની વિકેટ લીધી હતી. પંત પોતાનું ખાતું પણ ખોલાવી શક્યો નહોતો, જ્યારે મિશેલ માર્શ ક્રીઝ પર સારી રીતે સેટલ હતો. તેના આઉટ થવા સાથે મેચમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની હાર લગભગ નિશ્ચિત બની ગઈ.

રાજસ્થાનની 40 રનથી જીત

મેચની વાત કરીએ તો રાજસ્થાન રોયલ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા કુલ 159 રન બનાવ્યા. ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પીચ બોલરોને મદદરૂપ થઈ. રાજસ્થાન માટે રવિન્દ્ર જાડેજા સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યો, જેણે 43 રનનું યોગદાન આપ્યું. જવાબમાં લખનૌનો દાવ 18મી ઓવરમાં 119 રનમાં સમેટાઈ ગયો. રાજસ્થાને 40 રનથી મેચ જીતી લીધી. ટીમના ટોપ-4 બેટ્સમેનોમાં ફક્ત મિશેલ માર્શ જ પોતાનું ખાતું ખોલવામાં સફળ રહ્યો. આયુષ બદોની, ઋષભ પંત અને એડેન માર્કરમ શૂન્ય રને આઉટ થયા હતા.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

