/IPL 2026 વચ્ચે અચાનક બદલાઈ ગયો રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન, જાણો કોને મળી ટીમની કમાન

Why Riyan Parag Not Playing : IPL 2026ની 52મી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામનો કરી રહી છે. છેલ્લી વખત જ્યારે આ બંને ટીમો ટકરાઈ હતી, ત્યારે ગુજરાતનો નિયમિત કેપ્ટન શુભમન ગિલ રમ્યા નહોતો. આજે રિયાન પરાગ બહાર છે. તેની ગેરહાજરીમાં યશસ્વી જયસ્વાલ રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે.
Why Riyan Parag Not Playing : IPL 2026ની 52મી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ આમને સામને છે. આજની મેચમાં સૌથી મોટો ફેરફાર રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમમાં જોવા મળ્યો છે. આ મેચમાં રિયાન પરાગ નહીં, પરંતુ યશસ્વી જયસ્વાલ રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. રિયાન પરાગનો પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી.
IPL અને T20 ક્રિકેટ બંનેમાં કેપ્ટન તરીકે યશસ્વીનું ડેબ્યૂ છે. સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહેલી મેચમાં RRના સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન યશસ્વી જયસ્વાલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, રિયાન પરાગ કેમ રમી રહ્યો નથી.
યશસ્વી જયસ્વાલ કેપ્ટન, રિયાન કેમ બહાર ?
છેલ્લે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન રિયાન પરાગ થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવી રહ્યો હતો. આ મેચમાં તેણે 50 બોલમાં 90 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. જોકે, તે હેમસ્ટ્રિંગના સમસ્યાથી પરેશાન હતો અને આ જ કારણોસર તે ફિલ્ડિંગ દરમિયાન મેદાન પર ઉતર્યો નહોતો. યશસ્વી જયસ્વાલ એ મેચમાં પણ ટીમની કમાન સંભાળી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ પહેલા યશસ્વીએ ટોસ પર અપડેટ આપ્યું હતું, જેમાં જણાવ્યું હતું કે રિયાન પરાગ હેમસ્ટ્રિંગની ઇજાથી પીડાઈ રહ્યો છે અને તેથી આજની મેચ રમશે નહીં. તેણે જણાવ્યું કે આશા છે કે રિયાન પરાગ આગામી મેચ માટે સમયસર ફિટ થઈ જશે.
યશસ્વી જયસ્વાલનું કેપ્ટન તરીકે ડેબ્યૂ
ઉલ્લેખનીય છે કે પ્લેઓફના દૃષ્ટિકોણથી આ મેચ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ મેચ જીતીને તેઓ પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજું સ્થાન મેળવવાનું ટાર્ગેટ રાખશે. જો કે, ગુજરાત ટાઇટન્સ પણ તેમની તાજેતરની મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. પરિણામે યશસ્વી જયસ્વાલની કેપ્ટનશીપ આ મુકાબલામાં કઠોર કસોટી સમાન છે. જયસ્વાલ T20 ક્રિકેટમાં પહેલીવાર આ જવાબદારી નિભાવી રહ્યો છે. તેની પાસે કેપ્ટનશીપનો અનુભવ નથી.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવન
ગુજરાત ટાઇટન્સ : શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઇ સુદર્શન, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, અરશદ ખાન, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ
રાજસ્થાન રોયલ્સ : યશસ્વી જયસ્વાલ (કેપ્ટન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, શુભમ દુબે, દાસુન શનાકા, જોફ્રા આર્ચર, તુષાર દેશપાંડે, બ્રિજેશ શર્મા, યશ રાજ પુંજા,