IPLમાંથી કેટલું કમાય છે વૈભવ સૂર્યવંશી ? જાણો એક મેચ રમવા માટે કેટલા મળે છે પૈસા
Vaibhav Suryavanshi IPL Salary : IPL 2026ના કારણે વૈભવ સૂર્યવંશીનું નામ હાલમાં દરેક જગ્યાએ ચર્ચામાં છે. વૈભવ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ચાહકોને મોહિત કરી રહ્યો છે. 10 એપ્રિલે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે રમાયેલી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સના વૈભવે ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં તેણે માત્ર 26 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 78 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, વૈભવ સૂર્યવંશી IPLમાંથી કેટલું કમાય છે.
રાજસ્થાને IPL 2025 માટે યોજાયેલી મેગા ઓક્શન દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીને ₹1.10 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. તેની ડેબ્યૂ સિઝનમાં વૈભવે ફ્રેન્ચાઇઝ માટે 7 મેચ રમી હતી અને તેણે શાનદાર પ્રદર્શનથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. પરિણામે રાજસ્થાને આગામી અને વર્તમાન સિઝન માટે વૈભવને રિટેન કર્યો હતો. હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું વૈભવને 2026 IPL સીઝન માટે વધારે સેલરી આપવામાં આવી છે ?
IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશીની કમાણી
છેલ્લી સીઝનની જેમ વૈભવને 2026 સીઝન માટે પણ ₹1.10 કરોડ મળશે. આ રકમ સમગ્ર સીઝન માટે આપવામાં આવી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ વૈભવના મૂળ પગારમાં વધારો કર્યો નથી. જો કે, BCCIના ચોક્કસ નિયમ હેઠળ, વૈભવને અલગ મેચ ફી તરીકે પ્રતિ મેચ વધારાના ₹7.50 લાખ મળશે.
ખાસ કરીને, BCCIના નિયમો અનુસાર, IPL પ્લેઇંગ XIમાં સમાવિષ્ટ દરેક ખેલાડી ('ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' સહિત) ₹7.50 લાખની મેચ ફી મેળવવાનો હકદાર છે. જો વૈભવ બધી 14 લીગ મેચોમાં રમે છે, તો તે ફક્ત મેચ ફીમાંથી જ ₹90 લાખ કમાઈ શકે છે. તેથી તે કોન્ટ્રાક્ટ સેલરી અને મેચ ફી સાથે જોડીને આ સીઝનમાં કુલ ₹2 કરોડ કમાઈ શકે છે. BCCIએ 2025 સીઝનથી આ ચોક્કસ નિયમ લાગુ કર્યો હતો.
વૈભવ સૂર્યવંશીની IPL કારકિર્દી
વૈભવે અત્યાર સુધી તેની IPL કારકિર્દીમાં 11 મેચ રમી છે. આ મેચોમાં 11 ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરતા તેણે 41.09ની સરેરાશ અને 229.44ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 452 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે એક સદી અને ત્રણ અડધી સદી નોંધાવી છે.
