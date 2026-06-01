/રજત પાટીદારે ધોની અને રોહિતની કરી બરાબરી, આ સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજો કેપ્ટન બન્યો

Rajat Patidar : 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે IPL 2026ની ફાઇનલ રમાઈ હતી. IPL 2026ની ફાઇનલમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપમાં બેંગલુરુ સતત બીજી વખત IPL ચેમ્પિયન બન્યું. RCBએ ગુજરાતને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
સતત બીજી વખત IPL ટ્રોફી જીતી
રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપમાં RCBએ 2025માં તેમની પ્રથમ IPL ટ્રોફી જીતી હતી. સતત બીજી વખત IPL ટાઇટલ જીતીને, RCBએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. જે રીતે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે એક સમયે પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કર્યું હતું, તેવી જ રીતે RCB ટીમ સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતીને મુંબઈ અને ચેન્નાઈ પછી સતત બીજી વખત IPL ટ્રોફી જીતનારી ત્રીજી ફ્રેન્ચાઇઝ બની છે.
આ RCBની સતત બીજી IPL ટ્રોફી છે. આ જીત સાથે તેઓ મુંબઈ (2019, 2020) અને ચેન્નાઈ (2010, 2011)ની એલીટ ક્લબમાં જોડાયા છે. જે ફ્રેન્ચાઇઝીઓ સતત બે વાર IPL ટાઇટલ જીતી ચૂકી છે. નોંધનીય છે કે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે IPL 2025 ટાઇટલ જીત્યું હતું. એક ઐતિહાસિક જીત, જે તેની પહેલી ચેમ્પિયનશિપ હતી.
પાટીદારે ધોની અને રોહિતની કરી બરાબરી
કેપ્ટન રજત પાટીદારના શાંત અને સંયમિત નેતૃત્વએ છેલ્લા બે સીઝનમાં RCBને એક નવી ઓળખ આપી છે. તે હવે એક વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાયો છે. એમએસ ધોની અને રોહિત શર્મા એવા બે દિગ્ગજ કેપ્ટનો છે, જેમણે તેમની ટીમોને સતત બે IPL ટાઇટલ અપાવ્યા છે. હવે આ યાદીમાં રજત પાટીદારનું નામ ઉમેરાયું છે.
સતત બે ટાઇટલ મેળવ્યા પછી રજત પાટીદારે સફળ IPL કેપ્ટનોની યાદીમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. આ IPL સિઝનમાં RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદારે 15 મેચમાં 192.69ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 501 રન બનાવ્યા. રજતે સિઝન દરમિયાન 42 સિક્સર પણ ફટકારી હતી. એકંદરે રજત પાટીદારે 28 મેચોમાં RCBનું નેતૃત્વ કર્યું છે, જેમાં 20 જીત અને 8 હારનો રેકોર્ડ છે.