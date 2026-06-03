/IPL 2026 જીત્યા બાદ રજત પાટીદાર હવે આ ટીમની કરશે કેપ્ટનશીપ, વધુ એક ટ્રોફી પર રહેશે નજર

Rajat Patidar : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ટીમે સતત બે IPL ટાઇટલ જીત્યા છે. IPL 2025માં ટીમે પહેલીવાર રજત પાટીદારને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો હતો અને માત્ર બે સીઝનમાં તેણે ટીમને બે ટ્રોફી અપાવી. IPL 2026માં પાટીદારે શાનદાર પ્રદર્શન પણ કર્યું. RCBને ચેમ્પિયન બનાવ્યા બાદ પાટીદારે હવે એક નવી ટીમનું નેતૃત્વ કરવાની જવાબદારી સંભાળી છે. પાટીદાર 3 જૂને મધ્યપ્રદેશ T20 લીગમાં રમતો જોવા મળશે, જેના પર બધાની નજર રહેશે.
રજત પાટીદાર આ ટીમનો કેપ્ટન
મધ્યપ્રદેશ T20 લીગ 3 જૂને શરૂ થવાની છે. સીઝનની શરૂઆતની મેચ ગ્વાલિયર ચિત્તા અને ઉજ્જૈન ફાલ્કન્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુનો સ્ટાર બેટ્સમેન રજત પાટીદાર ગ્વાલિયર ટીમની કેપ્ટનશીપ કરશે. આ ટીમ છેલ્લી સીઝનમાં સેમિફાઇનલમાં પહોંચી હતી. પરિણામે, તે હવે આ વખતે ટ્રોફી ઉપાડવા માટે તૈયારી કરી રહી છે.
સીઝનની શરૂઆતની મેચ ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાનારી છે. છેલ્લી સીઝનમાં 14 વિકેટ લેનાર મંગેશ યાદવ પણ આ ટીમનો સભ્ય છે. આદિત્ય શ્રીવાસ્તવ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકેની ભૂમિકામાં રહેશે. શ્રીવાસ્તવના નેતૃત્વમાં મધ્યપ્રદેશની ટીમે 2022માં રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો હતો.
ગ્વાલિયર ચિત્તા સ્ક્વોડ
રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), પાર્થ ચૌધરી, કાર્તિક પરિહાર, વંદિત જોષી, હર્ષવર્ધન હરદિયા, મંગેશ યાદવ, અર્પિત પટેલ, પાર્થ સાહની, અન્વેશ ચાવલા, વિકાસ શર્મા, સૌમ્ય કુમાર પાંડે, આકાશ સિંહ, ઈશાન આફ્રિદી, અનુભવ અગ્રવાલ, વિષ્ણુ ભારદ્વાજ, આકાશ રઘુવંશી, ઈન્દર સિંહ બંજારા, રાકેશ ઠાકુર, કુલદીપ ગેહી.
ઉજ્જૈન ફાલ્કન્સ સ્ક્વોડ
ઓજસ્વ યાદવ, અંકુર સિંહ ચૌહાણ, શુભમ કુશવાહ, સોહમ પટવર્ધન, ઋષિ મિગલાની, માધવ તિવારી (કેપ્ટન), આર્યન પાંડે, માસૂમ રઝા કૈફ, ગજેન્દ્ર ગોસ્વામી, અધીર પ્રતાપ સિંહ, આયુષ માનકર, નવીન નાગલે, ચંચલ રાઠોડ, યશ દુબે.