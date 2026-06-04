/વિરાટ કોહલીની જગ્યાએ કોને મળશે વનડે ટીમમાં તક ? જાણો કોણ છે મજબૂત દાવેદાર

Team India : અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણીમાંથી વિરાટ કોહલીના બહાર થયા બાદ હવે તેના સ્થાને કોણ આવશે તેની જાહેરાત થવાની શક્યતા છે. હાલમાં વિરાટ કોહલીના સ્થાને કોણ આવશે તે અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે, જેમાં રજત પાટીદાર અને તિલક વર્મા મજબૂત દાવેદાર તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. વધુમાં એવા પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે કે શું IPLનો વર્કલોડ ખેલાડીઓને અસર કરી રહ્યો છે.
રજત પાટીદાર અને તિલક વર્મા મજબૂત દાવેદાર
અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી 13 જૂનથી શરૂ થવાની છે, જે શરૂ થવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય બાકી છે. ત્યારે કોહલી અચાનક બહાર થતાં હવે તેના સ્થાને બે નામો મુખ્ય રીતે સામે આવી રહ્યા છે. જેમાં એક રજત પાટીદાર અને બીજો તિલક વર્મા છે. કોહલી બહાર થયા બાદ તે લગભગ નિશ્ચિત લાગે છે કે શ્રેયસ ઐયર બેટિંગ ક્રમમાં ત્રીજા સ્થાને રમશે. કેએલ રાહુલ તેના પછી આવશે. પરિણામે ટીમને નીચલા-મધ્યમ ક્રમ માટે બેટ્સમેનની જરૂર પડશે.
યશસ્વી જયસ્વાલ અને રુતુરાજ ગાયકવાડ પણ દાવેદાર
જ્યારે યશસ્વી જયસ્વાલ અને રુતુરાજ ગાયકવાડના નામ પણ ધ્યાનમાં લઈ શકાય છે, ત્યારે આ બેટ્સમેનમાંથી કોઈને પણ ODIમાં નીચલા ક્રમમાં બેટિંગ કરવાનો વ્યાપક અનુભવ નથી. આ કારણોસર રજત પાટીદાર અને તિલક વર્માની ચર્ચા થઈ રહી છે. રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ RCBએ તાજેતરમાં IPL ટાઇટલ જીત્યું છે. તે હાલમાં મધ્યપ્રદેશ T20 લીગમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે. તે જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે અને સતત રન બનાવી રહ્યો છે. તિલક વર્મા પણ સતત રન બનાવી રહ્યો છે અને ટીમને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં બેટિંગ કરવાની વૈવિધ્યતા ધરાવે છે.
ટીમ ઇન્ડિયાના ટોચના ખેલાડીઓ IPLમાં સતત શેડ્યૂલનો સામનો કરી રહ્યા છે
IPLમાં સતત મેચોના પગલે જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. બુમરાહ ટેસ્ટ અને ODI બંને શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. જોકે તેને કોઈ ખાસ ઈજા થઈ નથી પણ સાવચેતીના પગલા તરીકે તેને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. હવે, કોહલી પણ IPLમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ બહાર થઈ ગયો છે. તેથી સવાલ થવો સ્વાભાવિક છે કે શું IPLનો વર્કલોડ ખેલાડીઓ પર અસર કરી રહ્યો છે.
ભારતની ODI ટીમ : શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, શ્રેયસ ઐયર (વાઇસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ, ગુર્નૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે.