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વિરાટ કોહલીની જગ્યાએ કોને મળશે વનડે ટીમમાં તક ? જાણો કોણ છે મજબૂત દાવેદાર

Team India : અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI શ્રેણીમાં વિરાટ કોહલી બહાર થતાં હવે તેના સ્થાને કોણ મેદાનમાં ઉતરશે ? આ અંગે ઘણા નામો સામે આવ્યા છે, જેમાં રજત પાટીદાર અને તિલક વર્મા સૌથી આગળ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કોહલીની જગ્યાએ કોને તક મળી શકે છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:22 PM IST
વિરાટ કોહલીની જગ્યાએ કોને મળશે વનડે ટીમમાં તક ? જાણો કોણ છે મજબૂત દાવેદાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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