IPL 2026 બાદ ભારતની T20 ટીમમાં આ ખતરનાક બેટ્સમેનની થશે એન્ટ્રી ! 32 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂનો કર્યો દાવો
IPL 2026 : બુધવારે રમાયેલી IPL મેચમાં RCBએ LSGને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. RCBમાં એક એવો બેટ્સમેન છે, જે 2026ની IPL સીઝન પછી ભારતની T20 ટીમમાં ડેબ્યૂ કરવા માટે એક મજબૂત દાવેદાર છે. આ 32 વર્ષીય બેટ્સમેન મિડલ ઓર્ડરમાં તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતો છે.
- રજત પાટીદાર IPL 2026 પછી ભારતની T20 ટીમમાં ડેબ્યૂ કરી શકે છે
- 32 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂ માટે સૌથી મજબૂત દાવેદાર
- ODI અને ટેસ્ટ ફર્મેટમાં કર્યું છે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ
IPL 2026 : 15 એપ્રિલે રમાયેલી IPL મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુની ટીમમાં એક એવો બેટ્સમેન છે, જે IPL 2026 પછી ભારતની T20 ટીમમાં ડેબ્યૂ કરી શકે છે. IPLમાં RCBનું નેતૃત્વ કરી રહેલો રજત પાટીદાર હાલમાં બેસ્ટ ફોર્મમાં છે. IPL 2026માં અત્યાર સુધી રમાયેલી 5 મેચોમાં રજત પાટીદારે 55.50ની સરેરાશ અને 213.46 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 222 રન બનાવ્યા છે.
આ દરમિયાન તેણે બે અડધી સદી ફટકારી છે. IPL 2026માં રજત પાટીદારનો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર 63 રન છે. તે સામાન્ય રીતે પાવરપ્લે પછી બેટિંગ કરવા માટે આવે છે, એક એવો સમય જ્યારે મેદાન પર પરિસ્થિતિઓ બેટ્સમેન માટે થોડી પડકારજનક હોઈ શકે છે. તેમ છતાં તે મિડલ ઓવરો દરમિયાન આક્રમક રીતે રન બનાવે છે અને ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ કરે છે.
32 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂ માટે સૌથી મજબૂત દાવેદાર
રજત પાટીદારની IPL કારકિર્દી પર એક નજર કરીએ તો જોવા મળે છે કે તેણે 47 મેચોમાં ૩૩.૩૩ની સરેરાશ અને 161.78ની સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખીને 1333 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન પાટીદારે પોતાના બેટથી એક સદી અને 11 અડધી સદી ફટકારી છે. IPLમાં તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર 112 રન છે. રજત પાટીદાર પાસે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવાની અને મેચને અસરકારક રીતે પૂર્ણ કરવાની બેવડી ક્ષમતા છે. વધુમાં પાટીદાર જેવો પ્રતિભાશાળી બેટ્સમેન પાર્ટનપશીપ બનાવવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
ODI અને ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું
રજત પાટીદાર વન ડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) અને ટેસ્ટ ફોર્મેટ બંનેમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો છે. તેણે એક ODI મેચમાં 22 રન અને ત્રણ ટેસ્ટ મેચમાં 63 રન બનાવ્યા છે. રજત પાટીદાર ઓફ-સ્પિન બોલિંગ પણ કરે છે. IPL 2026ના સમાપન પછી ભારતીય T20 ટીમ માટે ડેબ્યૂ કરવાની તેની પાસે સંપૂર્ણ ક્ષમતા છે.
