ભારતીય ક્રિકેટમાં શોકનો માહોલ, આ ક્રિકેટરનું માર્ગ અકસ્માતમાં નિધન
ભારત માટે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ રમનાર ક્રિકેટરના અવસાનથી ભારતીય ક્રિકેટમાં શોકનો માહોલ છે. ત્રિપુરાના પૂર્વ ઓલરાઉન્ડર રાજેશ બેનિકનું પશ્ચિમ ત્રિપુરાના આનંદનગરમાં એક માર્ગ અકસ્માતમાં દુઃખદ અવસાન થયું છે. બેનિક 40 વર્ષના હતા. તેમના પરિવારમાં તેમના પિતા, માતા અને ભાઈ છે.
રાજેશ બેનિક એક ઓલરાઉન્ડર હતા
રાજેશ બેનિક એક ઓલરાઉન્ડર હતા. તેમણે 2002-03 સીઝનમાં ત્રિપુરા માટે રણજી ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને તેમના સમયના રાજ્યના અગ્રણી ક્રિકેટરોમાંના એક હતા. બાદમાં તેમણે અંડર-16 સ્ટેટ ટીમ માટે પસંદગીકાર તરીકે પણ સેવા આપી હતી. ત્રિપુરા ક્રિકેટ એસોસિએશન (તમિલનાડુ ક્રિકેટ એસોસિએશન) એ શનિવારે તેના મુખ્યાલયમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
ત્રિપુરા ક્રિકેટે શ્રદ્ધાંજલિ આપી
ત્રિપુરા ક્રિકેટ એસોસિએશનના સેક્રેટરી સુબ્રત ડેએ કહ્યું, "આપણે એક પ્રતિભાશાળી ક્રિકેટર અને અંડર-16 ક્રિકેટ ટીમના પસંદગીકાર ગુમાવ્યા છે તે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. અમે આઘાતમાં છીએ. તેમના આત્માને શાંતિ મળે." ત્રિપુરા સ્પોર્ટ્સ જર્નાલિસ્ટ્સ ક્લબના સેક્રેટરી અનિર્બાન દેબે કહ્યું કે વણિકનું યોગદાન ફક્ત તેમની રમત કારકિર્દી સુધી મર્યાદિત નહોતું. દેબે કહ્યું, "તે રાજ્યના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક હતા, પરંતુ યુવા પ્રતિભાને ઓળખવાની તેમની ક્ષમતા વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હતા. તેથી જ તેમને અંડર-16 સ્ટેટ ટીમના પસંદગીકારોમાંના એક બનાવવામાં આવ્યા હતા."
ક્રિકેટ કારકિર્દી
12 ડિસેમ્બર, 1984ના રોજ અગરતલામાં જન્મેલા બેનિકે કુલ 42 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી, 2002-03 સીઝનમાં ત્રિપુરા માટે રણજી ડેબ્યૂ કર્યું. તે બેટ્સમેન અને લેગ-બ્રેક બોલર હતા. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં બેનિકે 19.32ની સરેરાશથી 1469 રન બનાવ્યા, જેમાં છ અડધી સદી અને ૯૩નો શ્રેષ્ઠ સ્કોર હતો. તેમણે 24 લિસ્ટ A મેચ પણ રમી, જેમાં 378 રન બનાવ્યા, જેમાં એક અણનમ સદી (101*)નો સમાવેશ થાય છે. ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડરે રાજ્ય માટે 18 ટી20 મેચ પણ રમી. તેમણે છેલ્લે નવેમ્બર 2018માં કટકમાં ઓડિશા સામે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી.
