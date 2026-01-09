0,0,0,0,0,0... અંતિમ ઓવરમાં જીત માટે 6 રનની જરૂર, આ બોલરે ફેંકી મેડન ઓવર, ક્રિકેટ જગત ચોંકી ગયું
Ramakrishna Ghosh Vijay Hazare Trophy: વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં મહારાષ્ટ્રના બોલર રામકૃષ્ણ ઘોષે ગોવા વિરુદ્ધ જાદુઈ સ્પેલ ફેંકી નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે. રામકૃષ્ણે શાનદાર બોલિંગની મદદથી મેચમાં મહારાષ્ટ્રને રોમાંચક જીત અપાવી હતી.
Ramakrishna Ghosh Created Sensation In Vijay Hazare Trophy 2025-26: વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-2026મા મહારાષ્ટ્ર અને ગોવા વચ્ચે ગુરૂવારે જયપુરના ડો. સોની સ્ટેડિયમમાં મેચ રમાઈ હતી. જેમાં એવું જોવા મળ્યું જેણે રોમાંચની તમામ હદ પાર કરી દીધી. આ મુકાબલામાં મહારાષ્ટ્ર માટે રમી રહેલા રામકૃષ્ણ ઘોષએ એક એવો જાદુઈ સ્પેલ ફેંક્યો, જેને જોઈ ક્રિકેટ જગત પણ અચંબિત થઈ ગયું છે. લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં રામકૃષ્ણ ઘોષએ જે રીતે બોલિંગ કરી તેવું ક્યારેક જ જોવા મળે છે. આ મુકાબલામાં મહારાષ્ટ્રના કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડે રામકૃષ્ણ ઘોષને અંતિમ ઓવર આપી, જેમાં તેણે સનસની મચાવી દીધી.
રામકૃષ્ણ ઘોષએ મેડન ઓવર ફેંકી
ગોવા વિરુદ્ધ આ મેચ મહારાષ્ટ્રના હાથમાંથી નીકળી ગઈ હતી. અંતિમ ઓવરમાં ગોવાને માત્ર છ રન બનાવવાના હતા, પરંતુ રામકૃષ્ણએ આ છેલ્લી ઓવર મેડન કાઢી, જેના કારણે મહારાષ્ટ્રએ પાંચ રને જીત મેળવી હતી. રામકૃષ્ણી આ બોલિંગની ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. આ મેચમાં તેણે 10 ઓવરમાં 35 રન આપી એક વિકેટ લીધી હતી. તેણે પોતાના સ્પેલમાં બે મેડન ઓવર ફેંકી હતી.
ગોવાની ટીમ 3 ઓવરમાં 11 રન બનાવી શકી
ટોસ જીતી પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી મહારાષ્ટ્રની ટીમે 250 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જેના જવાબમાં લક્ષ્યનો પીછો કરતા ગોવાની ટીમને અંતિમ ત્રણ ઓવરમાં 11 રનની જરૂર હતી. પરંતુ રામકૃષ્ણ ઘોષે શાનદાર બોલિંગ કરી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં માટે છેલ્લી ઓવરમાં સનસની મચાવનાર રામકૃષ્ણ ઘોષે ટીમ માટે 48મી ઓવર પણ ફેંકી હતી, જે પણ મેડન રહી હતી. ગોવાની ટીમ 49મી ઓવરમાં પાંચ રન બનાવી શકી હતી. પરંતુ અંતિમ ઓવર ફરી રામકૃષ્ણએ મેડન ફેંકી ધૂમ મચાવી હતી.
CSK માટે IPL 2026 માં રમશે રામકૃષ્ણ?
વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બનેલ રામકૃષ્ણ ઘોષ ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સમાં સામેલ છે. સીએસકેએ આ બોલરને 30 લાખની બેઝ પ્રાઇસ પર રિટેન કર્યો છે. તેવામાં હવે આશા છે કે યુવા બોલરને નવી સિઝનમાં રમવા મળી શકે છે. હજુ સુધી આ બોલરને આઈપીએલમાં પર્દાપણ કરવાની તક મળી નથી.
