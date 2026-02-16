Prev
T20 વર્લ્ડ કપમાં રાશિદ ખાને રચ્યો ઈતિહાસ, આવું કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ બોલર બન્યો

Rashid Khan : અફઘાનિસ્તાને આખરે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં UAEને પાંચ વિકેટથી હરાવીને પોતાની પહેલી જીત નોંધાવી છે. રાશિદ ખાને આ મેચમાં એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે. તે આવું કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ બોલર બન્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 16, 2026, 05:38 PM IST
  • દિલ્હી ખાતે UAE અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાઈ 
  • અફઘાનિસ્તાને UAEને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાની પહેલી જીત નોંધાવી 
  • આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન રાશિદ ખાને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે

Rashid Khan : ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની 28મી મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે UAE અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી. અફઘાનિસ્તાને આ મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી હતી. ફરી એકવાર અફઘાનિસ્તાન અંતિમ ઓવરમાં મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયું હતું. જો કે, આ વખતે અફઘાનિસ્તાને કોઈ ભૂલ કરી નહોતી. આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન રાશિદ ખાને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

રાશિદ ખાન T20માં 700 વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર બન્યો

અફઘાનિસ્તાનનો અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રાશિદ ખાન T20 ફોર્મેટમાં 700 વિકેટ લેનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. આજ સુધી કોઈ અન્ય ખેલાડી આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યો નથી અને કોઈ તેની નજીક પણ નથી. T20માં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ડ્વેન બ્રાવો છે, જેણે 631 વિકેટ લીધી છે. રાશિદ ખાને 518 T20માં 700 વિકેટ લીધી છે. તેણે UAE સામે એક જ વિકેટ લઈને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. રાશિદ ખાને મોહમ્મદ અરફાનને આઉટ કર્યો હતો.

T20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર 5 બોલરો

રાશિદ ખાન - 700 વિકેટ, 518 મેચ
ડ્વેન બ્રાવો - 631 વિકેટ, 582 મેચ
સુનીલ નારાયણ - 613 વિકેટ, 583 મેચ
ઇમરાન તાહિર - 572 વિકેટ, 448 મેચ
આન્દ્રે રસેલ - 508 વિકેટ, 590 મેચ

યુએઈ vs અફઘાનિસ્તાન મેચ આ રીતે રહી

અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન રાશિદ ખાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા યુએઈએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 160 રન બનાવ્યા. યુએઈ તરફથી સોહેબ ખાને સૌથી વધુ 68 રન બનાવ્યા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈએ ​​4 વિકેટ લીધી. 

અફઘાનિસ્તાને 161 રનનો ટાર્ગેટ 19.2 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો. અફઘાનિસ્તાન તરફથી ઇબ્રાહિમ ઝદરાને સૌથી વધુ 53 રન બનાવ્યા. અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈએ ​​40 રનની ઇનિંગ રમી. દરવિશ રસૂલીએ પણ 33 રન બનાવ્યા. UAE તરફથી જુનૈદ સિદ્દીકી અને મોહમ્મદ અરફાને 2-2 વિકેટ લીધી.
 

