IPL દરમિયાન મળી હતી દેશ છોડવાની અને નાગરિકતા બદલવાની ઓફર, રાશિદ ખાનનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Rashid Khan: અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર સ્પિનર રાશિદ ખાને ખુલાસો કર્યો છે કે, તેમને ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી નાગરિકતા અને તેમના દેશ વતી રમવાની ઓફર મળી હતી, પરંતુ તેમણે આ ઓફર ઠુકરાવી દીધી હતી. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, જો તે પોતાના દેશ માટે નહીં રમે, તો બીજા કોઈ દેશ માટે પણ નહીં રમે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 19, 2026, 11:48 PM IST
  • રાશિદ ખાને તમની બુકમાં કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો
  • રાશિદ ખાને આ દેશો તરફથી રમવાનો પ્રસ્તાવ કેમ નકાર્યો?
  • BCCIના અધિકારી સાથેની મુલાકાત અને રાશિદનો જવાબ

Rashid Khan: અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર બોલર રાશિદ ખાને એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, તેને ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બન્ને દેશો તરફથી નાગરિકતા અને તેમના માટે રમવાનો પ્રસ્તાવ મળ્યો હતો, પરંતુ તેમણે તેને ફગાવી દીધો અને અફઘાનિસ્તાન પ્રત્યેની પોતાની વફાદારી જાળવી રાખી.

રાશિદનો ચોંકાવનારો ખુલાસો
27 વર્ષીય સ્ટાર લેગ સ્પિનરે તેમની આવનારી બુક 'Rashid Khan: From Streets to Stardom'માં જણાવ્યું કે, 2023ની IPL સીઝન દરમિયાન તેમને અનૌપચારિક રીતે બીજા દેશો માટે રમવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો હતો. રાશિદે લખ્યું છે કે, "મને ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત બન્ને તરફથી આવી ઓફર મળી હતી. પરંતુ મેં સ્પષ્ટ કહ્યું કે, જો હું મારા દેશ માટે નહીં રમીશ, તો અન્ય કોઈ દેશ માટે પણ નહીં રમીશ."

ભારત તરફથી મળેલી ઓફર પર શું કહ્યું?
ભારત સાથે જોડાયેલી ઓફરનો ઉલ્લેખ કરતા રાશિદે જણાવ્યું કે, તે સમયે તે Gujarat Titans માટે રમી રહ્યો હતો, ત્યારે ટીમના એક અધિકારીએ તેમને ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડના એક વરિષ્ઠ અધિકારીને મળવા કહ્યું હતું. રાશિદે કહ્યું કે, "હું તેમને મળ્યો. તેમણે કહ્યું કે, 'તમારા દેશની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. ભારત આવી જાઓ, અમે તમને ભારતીય દસ્તાવેજો આપીશું, અહીં જ રહો અને ક્રિકેટ રમો.' આ સાંભળીને હું હેરાન થઈ ગયો. મેં સ્મિત સાથે કહ્યું કે, 'ખૂબ ખૂબ આભાર, પરંતુ હું મારા દેશ અફઘાનિસ્તાન માટે રમી રહ્યો છું.'"

રાશિદને લઈને આ કોઈ પહેલો કિસ્સો નથી. 2018માં Sunrisers Hyderabad તરફથી રમતા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામેના તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન (10 બોલમાં 34 રન અને 3 વિકેટ) પછી ભારતમાં સોશિયલ મીડિયા પર તેમને નાગરિકતા આપવાની માંગ ઉઠી હતી.

અફઘાનિસ્તાન ક્યારેય નહીં છોડે આ સ્ટાર ખેલાડીને
તે સમયે ઘણા યુઝર્સે તત્કાલીન વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજને ટેગ કર્યા હતા. તેમણે જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે, નાગરિકતા સંબંધિત નિર્ણયો ગૃહ મંત્રાલયના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે. આ સમગ્ર મામલે અફઘાનિસ્તાનના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ અશરફ ગનીએ પણ કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. તેમણે રાશિદને દેશનું ગૌરવ ગણાવતા સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, અફઘાનિસ્તાન પોતાના આ સ્ટાર ખેલાડીને નહીં છોડે.

રાશિદે બાદમાં આ સમર્થન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને ફરી એકવાર અફઘાનિસ્તાન પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતા દોહરાવી હતી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

