બોલ બાઉન્ડ્રી પાર ના ગયો છતાં મળ્યો છગ્ગો...ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં બન્યો અશક્ય રેકોર્ડ

ક્રિકેટના મેદાનમાં કંઈ પણ અશક્ય નથી. ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે. બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના સિક્સ મળવી મજાક જેવું લાગે છે, પરંતુ ખરેખર આવો ચમત્કાર ક્રિકેટના મેદાન પર જોવા મળ્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:07 PM IST

ક્રિકેટના મેદાનમાં કંઈ પણ અશક્ય નથી. કોઈ બેટ્સમેન બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના છગ્ગો ફટકારે તો મજાક લાગે, પણ ખરેખર આવો ચમત્કાર થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક સમયે એક બેટ્સમેને બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના છ રન ફટકાર્યા હતા, જેના કારણે આખી દુનિયામાં સનસનાટી મચી ગઈ હતી.

આ બેટ્સમેને બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના છગ્ગો ફટકાર્યો 

આ ઘટના 12 સપ્ટેમ્બર, 2002ના રોજ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2002ની શરૂઆતની મેચ દરમિયાન બની હતી. આ મેચમાં પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાશિદ લતીફે બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના 6 રન બનાવ્યા હતા. હવે તમને આશ્ચર્ય થશે કે આ ચમત્કાર કેવી રીતે બન્યો ? એક બેટ્સમેન દોડીને પણ માંડ 4 રન બનાવી શકે છે, તો 6 રન કેવી રીતે બન્યા ?

ક્રિકેટ મેદાન પર સૌથી મોટો ચમત્કાર

હકીકતમાં આ મેચમાં પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 25 ઓવર પછી તેમનો સ્કોર 94/4 હતો. પાકિસ્તાનના મહાન બેટ્સમેન સઈદ અનવર અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાશિદ લતીફ ક્રીઝ પર હતા. શ્રીલંકાના તત્કાલીન કેપ્ટન સનથ જયસૂર્યાએ પાકિસ્તાનની ઇનિંગ્સની 26મી ઓવરમાં લેગ-સ્પિનર ઉપુલ ચંદનાને બોલિંગ આપી.

આ રીતે રાશિદ લતીફે 6 રન બનાવ્યા

જ્યારે ઉપુલ ચંદના બોલિંગ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાશિદ લતીફ સ્ટ્રાઇક પર હતો. ઉપુલ ચંદનાએ એક બોલ ફેંક્યો, જેના પર બેટ્સમેન રાશિદ લતીફે સ્વીપ શોટ રમ્યો. ત્યારબાદ બોલ શ્રીલંકાના વિકેટકીપર કુમાર સંગાકારાના માથા ઉપરથી ગયો અને વિકેટકીપર પાછળ જમીન પર મૂકેલા તેના હેલ્મેટને વાગ્યો. આ દરમિયાન રાશિદ લતીફે દોડીને પણ રન લીધા.

ICCનો નિયમો શું કહે છે ?

ત્યારબાદ અમ્પાયર સ્ટીવ બકનરે પાકિસ્તાનને પેનલ્ટી તરીકે એક રન ઉપરાંત વધારાના 5 રન આપ્યા. જેના કારણે પાકિસ્તાનના સ્કોરબોર્ડમાં 6 રન ઉમેરાયા. બોલ બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના પાકિસ્તાનને 6 રન મળ્યા. જોકે, પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાશિદ લતીફે આ 5 રનમાંથી ફક્ત એક જ રન બનાવ્યો. બાકીના 5 રન પાકિસ્તાનના સ્કોરમાં ઉમેરવામાં આવ્યા. ICCના નિયમો અનુસાર, જો બોલ મેદાનમાં હેલ્મેટ પહેર્યા વિનાના ફિલ્ડરના હેલ્મેટ પર પડે છે, તો અમ્પાયર બેટિંગ ટીમને પેનલ્ટી તરીકે વધારાના 5 રન આપે છે.

 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

