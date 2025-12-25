રવિ શાસ્ત્રી બનશે ઇંગ્લેન્ડના હેડ કોચ ? પૂર્વ ક્રિકેટરના નિવેદનને લઈને ચર્ચા શરૂ
રવિ શાસ્ત્રીના કોચિંગ હેઠળ ભારતીય ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર પહેલી ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી હતી. ત્યારબાદ શાસ્ત્રીના કોચિંગ હેઠળ ભારતે ફરીથી ઓસ્ટ્રેલિયાને તેમની જ ધરતી પર હરાવ્યું. હવે શાસ્ત્રીને ઇંગ્લેન્ડની ટીમના હેડ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવાની માંગણીઓ થઈ રહી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ઇંગ્લેન્ડનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે, ફરી એકવાર એશિઝ હારી ગયું છે. આ ખરાબ પ્રદર્શન બાદ ઇંગ્લેન્ડના વર્તમાન મુખ્ય કોચ બ્રેન્ડન મેક્કુલમ ટીકાનો સામનો કરી રહ્યા છે. બેન સ્ટોક્સની કેપ્ટનશીપ અને મેક્કુલમની રણનીતિ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. એશિઝ શ્રેણીમાં 0-3થી પાછળ રહીને ઇંગ્લેન્ડની ટીમ હવે ક્લીન સ્વીપના ખતરાનો સામનો કરી રહી છે. બાકીની બે મેચમાં તેઓએ પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવું પડશે, નહીંતર 0-5થી શરમજનક હાર નિશ્ચિત છે.
બ્રેન્ડન મેક્કુલમને મે 2022માં ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) દ્વારા ટેસ્ટ ટીમના હેડ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં તેમને ODI અને T20 ફોર્મેટમાં પણ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. મેક્કુલમની નિમણૂક ઇંગ્લેન્ડની 0-4 એશિઝ હાર પછી થઈ હતી. મેક્કુલમ અને કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સની જોડીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઈંગ્લેન્ડની વિચારસરણી બદલી નાખી અને ટીમે તેમની પ્રથમ 11 મેચમાંથી 10 મેચ જીતી. જોકે, તે પછી ઈંગ્લેન્ડનું પ્રદર્શન સ્થિર થઈ ગયું.
બ્રેન્ડન મેક્કુલમના નેતૃત્વમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત સામે કોઈપણ મોટી પાંચ મેચની શ્રેણી જીતવામાં નિષ્ફળ રહી છે. મેક્કુલમના ભવિષ્ય પર ચાલી રહેલી ચર્ચા વચ્ચે ઈંગ્લેન્ડના પૂર્વ સ્પિનર મોન્ટી પાનેસરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. પાનેસરે કહ્યું કે રવિ શાસ્ત્રીને ઈંગ્લેન્ડના આગામી હેડ કોચ તરીકે મેક્કુલમની જગ્યાએ લેવા જોઈએ.
પાનેસરે કેમ શાસ્ત્રીની નિમણૂકની માંગ કરી ?
યુટ્યુબ ચેનલ પર વાતચીત દરમિયાન, મોન્ટી પાનેસરે કહ્યું કે શાસ્ત્રી ઇંગ્લેન્ડ માટે યોગ્ય પસંદગી હોઈ શકે છે કારણ કે તેમને ઓસ્ટ્રેલિયાને તેમના પોતાના આંગણે હરાવવાનો અનુભવ છે. પાનેસરે કહ્યું, "તમારે વિચારવું પડશે કે કોણ જાણે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાને કેવી રીતે હરાવવું ? માનસિક, શારીરિક અને વ્યૂહાત્મક રીતે તેમની નબળાઈઓનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ? મારા મતે રવિ શાસ્ત્રી ઇંગ્લેન્ડના આગામી હેડ કોચ હોવા જોઈએ."
રવિ શાસ્ત્રીના કોચિંગ હેઠળ ભારતે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને ઘરઆંગણે બે વાર હરાવ્યું. 2018-19માં ભારતે પહેલીવાર ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી હતી. આ પછી 2020-21માં 36 રનમાં ઓલઆઉટ થયા પછી, ટીમ ઇન્ડિયાએ શાસ્ત્રીના કોચિંગ હેઠળ નોંધપાત્ર વાપસી કરી અને ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓ સાથે સંઘર્ષ કરવા છતાં ટીમ ઇતિહાસ રચવામાં સફળ રહી.
વધતી ટીકા છતાં બ્રેન્ડન મેક્કુલમે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે આ ભૂમિકામાં ચાલુ રહેવા માંગે છે, પરંતુ એશિઝ હાર પછી તેમનું ભવિષ્ય હવે તેમના નિયંત્રણમાં નથી. મેકકુલમનો ઇસીબી સાથેનો કરાર 2027ના ઓડીઆઈ વર્લ્ડ કપ સુધી છે, જેમાં તે વર્ષે રમાનારી ઘરઆંગણેની એશિઝ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે.
મેલબોર્નમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, બ્રેન્ડન મેકકુલમે કહ્યું, "મને ખબર નથી. તે નિર્ણય મારા હાથમાં નથી. હું ફક્ત મારું કામ કરતો રહીશ, મારી ભૂલોમાંથી શીખીશ અને સુધારવાનો પ્રયાસ કરીશ. આ પ્રશ્નો મારા માટે નહીં, બીજા કોઈ માટે છે." મેકકુલમે કહ્યું કે ટીકા છતાં તેમનો ઉત્સાહ ઓછો થયો નથી. મેકકુલમ માને છે કે કોચ તરીકે તમે ખેલાડીઓ સાથે વિશ્વભરમાં મુસાફરી કરો છો, રોમાંચક ક્રિકેટ રમવાનો પ્રયાસ કરો છો અને સાથે સાથે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ પણ કરો છો. મેકકુલમે ભાર મૂક્યો કે તેમનો ઉદ્દેશ્ય ખેલાડીઓમાં શ્રેષ્ઠતા લાવવાનો છે.
