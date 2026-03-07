IND vs NZ: ફાઈનલ પહેલા અભિષેકને મળ્યો ‘ગુરુમંત્ર’, હવે અમદાવાદમાં થશે ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ!
Ravi Shastri Advice Abhishek Sharma: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અત્યાર સુધી અભિષેક શર્માનું પ્રદર્શન ઘણું નિરાશાજનક રહ્યું છે. સેમીફાઈનલમાં પણ તેઓ ખરાબ રીતે ફ્લોપ રહ્યા હતા, જેના કારણે હવે ફાઈનલ મેચમાં તેમના રમવા પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની નિર્ણાયક ફાઈનલ મેચ પહેલા ભારતીય દિગ્ગજ રવિ શાસ્ત્રીએ અભિષેક શર્માને શાનદાર પ્રદર્શન કરવા માટે એક ખાસ 'ગુરુમંત્ર' આપ્યો છે.
Trending Photos
Ravi Shastri Advice Abhishek Sharma: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ મેચ 8 માર્ચના રોજ યોજાશે, જેમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો સામસામે ટકરાશે. આખા ટૂર્નામેન્ટમાં બંને ટીમોનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે અને હવે તેઓ ટ્રોફી જીતવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. જોકે, ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્મા માટે આ ટૂર્નામેન્ટ અત્યાર સુધી યાદગાર રહી નથી. તેમના નબળા ફોર્મને જોતા ફાઈનલની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં તેમના સ્થાન પર ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે, ત્યારે જ રવિ શાસ્ત્રી તેમની મદદે આવ્યા છે અને એક ગુરુમંત્ર આપ્યો છે.
રવિ શાસ્ત્રીએ આપી મહત્વની સલાહ
રવિ શાસ્ત્રીએ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપની ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ ફાઇનલ અંગે અભિષેક શર્માને મહત્વપૂર્ણ સલાહ આપી છે. તેમણે અભિષેકને તેમના શોટ સિલેક્શન પર કામ કરવા વિનંતી કરી છે. શાસ્ત્રી માને છે કે જો શર્મા આ એક ભૂલ સુધારે છે, તો તે ફાઇનલમાં નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે. રવિએ કહ્યું, "ટીમને હવે અભિષેક શર્મા સાથે રહેવાની જરૂર છે. તમારે એવી ટીમમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી જે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. તમારે તેમની સાથે રહેવાની જરૂર છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, અભિષેકે પોતાની તાકાત પર ભરોસો રાખવો પડશે. કદાચ આ છેલ્લી મેચ જ તમારા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ સાબિત થાય. મને લાગે છે કે તેને સમજાઈ ગયું હશે કે સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શન જરૂરી છે. તેણે પોતાના શોટ પસંદ કરવામાં વધુ સમજદારી બતાવવી પડશે."
સંજૂ સેમસનના કર્યા વખાણ
અભિષેક શર્માને સલાહ આપવાની સાથે શાસ્ત્રીએ ઇંગ્લેન્ડ સામે 89 રનની તોફાની ઇનિંગ રમનાર સંજૂ સેમસનની પણ પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે સંજૂ પાસે દરેક પ્રકારના શોટ રમવાની ક્ષમતા છે. શાસ્ત્રીના મતે સંજૂ હવે માનસિક રીતે વધુ મજબૂત થયો છે અને તેની બેટિંગમાં જે ક્લાસ અને પાવર દેખાય છે તેના પર કોઈને શંકા નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે