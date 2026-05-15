/રવિ શાસ્ત્રીએ ભારતના આગામી T20 કેપ્ટનને લઈ કરી મોટી ભવિષ્યવાણી, આવનારા 2થી 3 વર્ષમાં....

India New T20I Captain: ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રવિ શાસ્ત્રીએ ભારતના આગામી T20 કેપ્ટન અંગે એક બોલ્ડ ભવિષ્યવાણી કરી છે. નવા કેપ્ટનનું નામ જાહેર કરતાં શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે આગામી વર્લ્ડ કપ માટે ભારતને નવા કેપ્ટનની જરૂર પડશે.
India New T20I Captain: હાલમાં ભારતની T20 ટીમનો નવો કેપ્ટન કોણ હશે તે અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, જેમાં ઘણા નામો સામે આવ્યા છે. હાલમાં, સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયાના T20 કેપ્ટન છે. તેમના નેતૃત્વમાં ભારતે ઘરઆંગણે 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. જોકે, તેમનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય રહ્યું છે.
નવા કેપ્ટનને 2028ના T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પછી, તેમણે IPLમાં પણ રન બનાવ્યા નથી, જેના કારણે એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે પસંદગીકારો તેમનાથી આગળ વધવા અને નવા કેપ્ટનને 2028ના T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે વધુ સમય આપવાનું વિચારી રહ્યા છે.
શ્રેયસ ઐયર અને સંજુ સેમસન રેસમાં
IPL પછી ભારત આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કરવાનું છે. આ પ્રવાસો માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત સાથે, પસંદગીકારો નવા કેપ્ટનની પણ પસંદગી કરી શકે છે. હાલમાં, શ્રેયસ ઐયર અને સંજુ સેમસન રેસમાં બે મુખ્ય નામ છે. ઐયરે 2023થી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી, જ્યારે સેમસન તાજેતરના ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ રહ્યો હતો. રોહિત અને કોહલીની નિવૃત્તિ પછી સેમસન ટીમ ઈન્ડિયાનો સતત ભાગ રહ્યો છે.
ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચે કરી ભવિષ્યવાણી
ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રવિ શાસ્ત્રી પણ માને છે કે આગામી વર્લ્ડ કપ માટે ભારતને નવા કેપ્ટનની જરૂર પડશે, અને તેમણે સંજુ સેમસનને નવો કેપ્ટન બનાવવામાં આવશે તેવી ભવિષ્યવાણી કરી છે.
આઇસીસી રિવ્યૂમાં સંજના ગણેશન સાથે વાત કરતા શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે, ભારતને આગામી (2028માં) વર્લ્ડ કપ માટે નવા કેપ્ટનની જરૂર પડશે, જે સૂર્યા આગામી થોડા વર્ષોમાં કેવી રીતે રમે છે તેના પર આધાર રાખે છે. પરંતુ સંજુ સેમસન ભૂતકાળમાં રાજસ્થાન (રોયલ્સ) માટે આવું કરી ચૂક્યા છે, અને તે ખૂબ જ ખતરનાક ટોપ-ઓર્ડર ખેલાડી છે. તેથી મને લાગે છે કે આ ફક્ત શરૂઆત છે, આગામી બે કે ત્રણ વર્ષમાં તમે સંજુ પાસેથી વધુ જોશો.
શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે, મને લાગે છે કે તેણે (સેમસન) તે બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા છે. તેની પાસે હંમેશા ક્ષમતા હતી. હકીકતમાં, લોકો નિરાશ થશે કારણ કે તે તે ક્ષમતા સાથે ન્યાય કરી શકશે નહીં.
ભવિષ્યમાં નેતૃત્વ માટે સ્પષ્ટ દાવેદાર
પરંતુ મારે કહેવું પડશે કે આ સિઝનમાં, T20 વર્લ્ડ કપમાં તેના પ્રદર્શન પછી તેણે જે રીતે રમ્યું છે, જ્યાં તેણે લગભગ એકલા હાથે ભારત માટે મેચો, મોટી મેચો, ક્વાર્ટર-ફાઇનલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, સુપર 8), સેમિફાઇનલ, ફાઇનલ, અને તેણે જે રીતે પ્રગતિ કરી છે અને IPLમાં તેણે જે પરિપક્વતા બતાવી છે, તે તેને ભવિષ્યમાં નેતૃત્વ માટે સ્પષ્ટ દાવેદાર બનાવે છે.