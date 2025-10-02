'મને કંઈ કહેવામાં આવ્યું નહોતું...' વાઈસ-કેપ્ટન બનવાની Inside સ્ટોરી, જાડેજાએ ખોલ્યું રહસ્ય
અનુભવી ભારતીય ક્રિકેટ ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ કહ્યું છે કે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન તેને વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યાની જાણ નહોતી. રવિન્દ્ર જાડેજાને હાલમાં ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંનો એક માનવામાં આવે છે.
ભારતીય ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને ટેસ્ટ ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન બનાવાયો છે. તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 3,886 રન બનાવ્યા છે, જેમાં પાંચ સદી અને 27 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સર્વોચ્ચ ટેસ્ટ સ્કોર 175 અણનમ છે. તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 330 વિકેટ પણ લીધી છે. તેણે 15 વખત એક ઇનિંગમાં પાંચ કે તેથી વધુ વિકેટો લીધી છે, જેમાં તેનો શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડો 42 રનમાં 7 વિકેટ છે. રવિન્દ્ર જાડેજા વર્તમાન ભારતીય ટીમનો સૌથી અનુભવી ખેલાડી છે.
'મને કંઈ કહેવામાં આવ્યું નહોતું...'
BCCI ટીવી સાથે વાત કરતા, રવિન્દ્ર જાડેજાએ કહ્યું, "તેઓએ (પસંદગીકારોએ) મને કંઈ કહ્યું નહોતું. બસ ટીમની જાહેરાત કરી અને મેં જોયું કે મારા નામની બાજુમાં 'વાઈસ-કેપ્ટન' લખેલું હતું. હું ખૂબ ખુશ હતો. એક ખેલાડી તરીકે જ્યારે પણ તમે ટીમ મેનેજમેન્ટ, કેપ્ટન અને કોચ તરફથી કોઈપણ પ્રકારનો ઈશારો જુઓ છો, ત્યારે તમારો આત્મવિશ્વાસ વધે છે. તમે હંમેશા સારું પ્રદર્શન કરવા અને ટીમ સાથે તમારા અનુભવ શેર કરવામાં ખુશ રહો છો."
વાઈસ-કેપ્ટન બનવાની Inside સ્ટોરી
રવીન્દ્ર જાડેજાએ વધુમાં કહ્યું, "એક ખેલાડી તરીકે, આ ખૂબ જ ખાસ છે. તેમણે મને સન્માનિત કર્યો છે કારણ કે ટીમ મેનેજમેન્ટ, કેપ્ટન અને કોચે મને કેટલીક વધારાની જવાબદારી આપવાનું નક્કી કર્યું છે." હું આ કરવા માટે ખૂબ જ ખુશ છું અને જ્યારે પણ ટીમને મારા અનુભવ અથવા યોજનાઓમાં ઇનપુટની જરૂર હોય છે, ત્યારે હું હંમેશા તે કરવા માટે તૈયાર છું.
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર બેસ્ટ પ્રદર્શન
રવીન્દ્ર જાડેજાને ભારતીય ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, તેણે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંતનું સ્થાન લીધું છે, જે ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન ઘાયલ થયો હતો. રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે 86ની સરેરાશથી 516 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
