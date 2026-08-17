/4000+ રન, 350 વિકેટ... ઓલરાઉન્ડર હોય તો આવો ! રવિન્દ્ર જાડેજાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રચ્યો ઇતિહાસ

Ravindra Jadeja : સ્ટાર ભારતીય ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વધુ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. પોતાની 350મી ટેસ્ટ વિકેટ લઈને તેણે માત્ર ભારતીય ક્રિકેટમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાવી દીધું છે. આ સિદ્ધિ ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે જાડેજા આધુનિક યુગના સૌથી ઘાતક અને પ્રભાવશાળી ઓલરાઉન્ડરોમાંનો એક છે.
રવિન્દ્ર જાડેજાનો કમાલ
રવિન્દ્ર જાડેજાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 350 વિકેટ પૂર્ણ કરી છે. ગાલે ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે તેણે શ્રીલંકાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન નિરોશન ડિકવેલા અને ઓલરાઉન્ડર કાસુન નુવંથાને આઉટ કર્યા હતા. કેશરા નુવંથા રવિન્દ્ર જાડેજાનો 350મો ટેસ્ટ શિકાર બન્યો.
37 વર્ષીય જાડેજાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 4000 રન પણ પૂરા કરી લીધા છે. 4108 રન બનાવવા ઉપરાંત તેણે આ ફોર્મેટમાં 350 વિકેટ પણ લીધી છે. જાડેજા હવે ઇતિહાસમાં 4000થી વધુ રન અને 350થી વધુ વિકેટનો ડબલ રેકોર્ડ હાંસલ કરનાર બીજો ડાબોડી સ્પિનર બન્યો છે. જાડેજા ઉપરાંત ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર ડેનિયલ વેટ્ટોરીએ પણ આ સિદ્ધિ મેળવી છે, જેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 4531 રન બનાવ્યા છે અને 362 વિકેટ લીધી છે.
ટેસ્ટમાં 4,000+ રન અને 350+ વિકેટ લેનાર ક્રિકેટરો
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રવિન્દ્ર જાડેજાનો રેકોર્ડ
કપિલ દેવની એલીટ ક્લબમાં જાડેજાની એન્ટ્રી
રવીન્દ્ર જાડેજા ઇતિહાસમાં ચોથો ક્રિકેટર બન્યો છે જેણે 4,000 કે તેથી વધુ ટેસ્ટ રન બનાવ્યા છે અને 350થી વધુ વિકેટ લીધી છે. તેના સિવાય આ વિશિષ્ટ યાદીમાં ફક્ત કપિલ દેવ, ઇયાન બોથમ અને ડેનિયલ વેટ્ટોરીનો સમાવેશ થાય છે. આ ચાર ઓલરાઉન્ડરોમાં રવિન્દ્ર જાડેજા એકમાત્ર ખેલાડી છે, જેણે 100થી ઓછી ટેસ્ટ મેચ રમી છે. કપિલ દેવ 131 ટેસ્ટ મેચમાં 5,248 રન અને 434 વિકેટ સાથે યાદીમાં ટોપ પર છે. કપિલ દેવ પછી ઇંગ્લેન્ડના ઇયાન બોથમ છે, જેણે 5,200 રન બનાવ્યા છે અને 383 વિકેટ લીધી છે. ન્યુઝીલેન્ડના ડેનિયલ વેટ્ટોરી 4,530 રન અને 362 વિકેટ સાથે આ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે.