633 વિકેટ, 3 ત્રેવડી સદી.... તબાહીનું બીજું નામ છે આ ખેલાડી, એકલો જ સેના બરાબર છે ભારતનો આ ધાકડ ક્રિકેટર
Cricket Records: વર્તમાન સમયમાં એક એવો ધાકડ ક્રિકેટર છે, જે ટીમ ઈન્ડિયાનું સૌથી ઘાતક હથિયાર છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો આ ક્રિકેટર તબાહીનું બીજું નામ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આ ઓલરાઉન્ડર તેમની ઘાતક બોલિંગના દમ પર 633 વિકેટ લઈ ચૂક્યો છે. આટલું જ નહીં બેટથી પણ આ ક્રિકેટર મેચ પલટાવવામાં માહિર છે અને ટીમ ઈન્ડિયા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધીમાં 7472 રન બનાવી ચૂક્યો છે.
Trending Photos
Cricket Records: વર્તમાન સમયમાં એક એવો ધાકડ ક્રિકેટર છે, જે ટીમ ઈન્ડિયાનું સૌથી ઘાતક હથિયાર છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો આ ક્રિકેટર તબાહીનું બીજું નામ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આ ઓલરાઉન્ડર તેમની ઘાતક બોલિંગના દમ પર 633 વિકેટ લઈ ચૂક્યો છે. આટલું જ નહીં બેટથી પણ આ ક્રિકેટર મેચ પલટાવવામાં માહિર છે અને ટીમ ઈન્ડિયા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધીમાં 7472 રન બનાવી ચૂક્યો છે. જ્યારે ફીલ્ડિંગની વાત આવે છે તો આ ક્રિકેટર રનઆઉટ કરવામાં અને મુશ્કેલ કેચ પકડવામાં માહિર છે. ભારતનો આ ક્રિકેટર એકલો જ સેના બરાબર છે. આ મેચ વિનરની હાજરી માત્રથી જ ટીમ ઈન્ડિયાની તાકાત બમણી થઈ જાય છે.
ટીમ ઈન્ડિયાનું સૌથી ઘાતક હથિયાર
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો આ મેચ વિનર બીજો કોઈ નહીં પરંતુ બેટિંગ, બોલિંગ અને ફીલ્ડિંગના મહારથી રવિન્દ્ર જાડેજા છે. રવિન્દ્ર જાડેજાનો જન્મ 6 ડિસેમ્બર 1988ના રોજ ગુજરાતના નવાગામ (જામનગર)માં થયો હતો. રવિન્દ્ર જાડેજાએ બાળપણથી જ ક્રિકેટર બનવાનું સપનું જોયું હતું. ટીમ ઈન્ડિયામાં રવિન્દ્ર જાડેજા મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. રવિન્દ્ર જાડેજા ઘાતક લેફ્ટ આર્મ સ્પિન બોલિંગ કરવાની પ્રતિભા ધરાવે છે. સાથે જ જાડેજા લોઅર ઓર્ડરના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન પણ છે. બોલિંગ દરમિયાન રવિન્દ્ર જાડેજા મહત્વપૂર્ણ તકો પર વિકેટ લઈને આપે છે. ફીલ્ડિંગમાં પણ રવિન્દ્ર જાડેજા રનઆઉટ કરવામાં અને મુશ્કેલ કેચ પકડવામાં માહિર છે.
એકલો જ સેના બરાબર છે આ ધાકડ ક્રિકેટર
રવિન્દ્ર જાડેજાની આ ક્ષમતાના કારણે તેને ખૂબ જ ખતરનાક ઓલરાઉન્ડર બનાવે છે. રવિન્દ્ર જાડેજા ભારત માટે વનડે અને ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમે છે. ગયા વર્ષે ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 જીત્યા બાદ રવિન્દ્ર જાડેજાએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. 2009માં ભારતીય ટીમ માટે ડેબ્યૂ કરનાર રવિન્દ્ર જાડેજાનું આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર દોઢ દાયકાથી વધુ લાંબુ રહ્યું છે.
ક્રિકેટમાં શાનદાર રેકોર્ડ
રવિન્દ્ર જાડેજાએ 89 ટેસ્ટ મેચોમાં 348 વિકેટ ઝડપી છે અને 4095 રન પણ બનાવ્યા છે. રવિન્દ્ર જાડેજાએ 206 વનડે મેચોમાં 231 વિકેટ અને 74 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 54 વિકેટ ઝડપી છે. તેમણે વનડે મેચોમાં 2862 રન અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 515 રન બનાવ્યા છે. 254 IPL મેચોમાં રવિન્દ્ર જાડેજાએ 170 વિકેટ ઝડપી છે અને 3260 રન પણ બનાવ્યા છે.
3 ત્રેવડી સદી પણ ફટકારી
ભારતના ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં 3 ત્રેવડી સદી ફટકારી છે. રવિન્દ્ર જાડેજાએ સૌથી પહેલા નવેમ્બર 2011માં ઓડિશા સામે રમાયેલી એક રણજી ટ્રોફી મેચમાં 314 રનની ઇનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ નવેમ્બર 2012માં રવિન્દ્ર જાડેજાએ ગુજરાત સામે રણજી ટ્રોફી મેચમાં અણનમ 303 રન ફટકાર્યા હતા. ડિસેમ્બર 2012માં રવિન્દ્ર જાડેજાએ રેલવે સામે રણજી ટ્રોફી મેચમાં 331 રન બનાવ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે