ગુજરાતના શિક્ષણમંત્રીને.... જાડેજાએ પત્ની રિવાબાને ડેડિકેટ કર્યો 'મેન ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ

આઈપીએલમાં બુધવારે રાજસ્થાન રોયલ્સે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા લખનૌને 40 રને હરાવ્યું હતું. આ જીત બાદ રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. આ મેચમાં રાજસ્થાનની જીતનો હીરો રવીન્દ્ર જાડેજા રહ્યો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:45 AM IST
  • લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે જાડેજાનું શાનદાર પ્રદર્શન
  • 43 રન ફટકારી બોલિંગમાં ઝડપી 1 વિકેટ
  • જાડેજાએ પત્ની રિવાબાને સમર્પિત કર્યો એવોર્ડ

Ravindra Jadeja Statement After Being Player of The Match: આઈપીએલ 2026નો 32મો મુકાબલો 22 એપ્રિલે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાયો હતો. જ્યાં રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમે લક્ષ્યનો બચાવ કરતા 40 રનના મોટા અંતરથી જીત મેળવી હતી. આ મેચનો હીરો 37 વર્ષીય અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવીન્દ્ર જાડેજા રહ્યો. જેણે ટીમ માટે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 29 બોલમાં 148.28ની સ્ટ્રાઇક રેટથી 43 રનની સંઘર્ષપૂર્ણ ઈનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ બોલિંગમાં 4 ઓવરમાં 29 રન આપી 1 વિકેટ લીધી હતી. આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન માટે જાડેજાને મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.

પત્ની રિવાબાને સમર્પિત કર્યો એવોર્ડ
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રાજસ્થાનની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર જાડેજાને મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ એવોર્ડ લેવા સમયે જાડેજાએ દિલની વાત કરતા કહ્યું 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મેળવી ખુબ સારૂ લાગી રહ્યું છે. હું આ એવોર્ડ ગુજરાતના શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી (રવીન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રિવાબા જાડેજા) ને ડેડિકેટ કરવા ઈચ્છુ છું. મેચ પહેલા તેણે કાલે મને કહ્યું હતું કે મારૂ પ્રદર્શન સારૂ રહેશે અને હું સારૂ પ્રદર્શન કરવામાં સફળ રહ્યો.'

લખનૌની પિચ વિશે વાત કરતા જાડેજાએ કહ્યુ- બેટિંગ કરવા સમયે વિકેટ આસાન નહોતી. બોલ સીમ અને સ્વિંગ થઈ રહ્યો હતો. તેવામાં જેટલું બની શકે, એટલો ક્રીઝ પર રહેવા ઈચ્છતો હતો. ટી20 ક્રિકેટમાં તમારી પાસે અંતિમની ઓવરોમાં રન બનાવવાની તક હોય છે. અમે તે કર્યું.

જાડેજાએ કહ્યું- મને મારી ક્ષમતા પર વિશ્વાસ હતો. હું મારા પાર્ટનરને તે કહી રહ્યો હતો કે પ્રતીક્ષા કરો પછી બોલરો પર એટેક કરો. જ્યાં સુધી નિકોલસ પૂરનની વિકેટનો સવાલ છે તો તે મારા પોકેટમાં છે. મારા મગજમાં તે વિચાર આવ્યો અને મેં તે વસ્તુ કરી. બોલ ગ્રિપ થઈ રહ્યો હતો. સ્લો બોલ નાખવા પર થોડો અટકીને આવી રહ્યો હતો. જેનાથી મને ખુબ મદદ મળી.
 

