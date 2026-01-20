13 મેચમાં ફક્ત 149 રન, બોલિંગમાં પણ ફ્લોપ... ભારતીય સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરને હવે નહીં મળે તક ?
Ravindra Jadeja ODI Performance: 2023ની વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી રમેલી 13 વનડે મેચોમાં રવિન્દ્ર જાડેજાએ 29.8ની સરેરાશથી ફક્ત 149 રન બનાવ્યા છે. જાડેજા ફિનિશર તરીકેની પોતાની જવાબદારી પણ નિભાવી શક્યો નથી. તેની બોલિંગ પણ ચિંતાનો વિષય રહ્યો છે.
Trending Photos
Ravindra Jadeja ODI Career: ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે ODI શ્રેણીમાં મળેલી હાર બાદ રવિન્દ્ર જાડેજાના પ્રદર્શન પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. 2023 ODI વર્લ્ડ કપ પછી રવિન્દ્ર જાડેજાનું ફોર્મ સતત ઘટતું રહ્યું છે. હવે ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે કે શું ભારતે 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં તેનાથી આગળ વધવું જોઈએ. લગભગ 17 વર્ષથી 232 વિકેટ અને 2905 રન સાથે ભારતની ODI ટીમના મુખ્ય સભ્ય રહેલા જાડેજાના તાજેતરના આંકડા ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે ચિંતાનું કારણ બની રહ્યા છે.
તે વર્તમાન વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્ર સુધી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતનો મુખ્ય ઓલરાઉન્ડર રહી શકે છે, પરંતુ ODI ક્રિકેટમાં તેની ભૂમિકા હવે પહેલા જેટલી અસરકારક દેખાતી નથી.
2023 વર્લ્ડ કપ પછી પ્રદર્શન નબળું રહ્યું
વર્લ્ડ કપ 2023 ફાઇનલ પછી રમાયેલી 13 ODI મેચોમાં જાડેજાએ ફક્ત 149 રન બનાવ્યા છે, જેની સરેરાશ 29.8 છે. જ્યારે તેની પાસેથી સદી ફટકારવાની આશા ના રાખી શકાય, પરંતુ તે ફિનિશર તરીકેની પોતાની જવાબદારી પણ નિભાવી શક્યો નથી. તેનાથી પણ મોટી ચિંતા તેની બોલિંગ રહી છે. તેણે આ 13 મેચોમાં ફક્ત 12 વિકેટ લીધી છે અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ, જ્યાં તેણે છ મેચમાં ફક્ત એક વિકેટ લીધી અને તેનો ઇકોનોમી રેટ 6થી ઉપર ગયો છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે ખરાબ પ્રદર્શન
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની તાજેતરની ODI શ્રેણીમાં જાડેજાના પ્રદર્શને આ ભયને વધુ વેગ આપ્યો. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે ઇનિંગ્સમાં કુલ 56 રન બનાવ્યા, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આખી શ્રેણીમાં તેના બેટથી ફક્ત 43 રન જ થયા. તેણે છ મેચમાં ફક્ત એક વિકેટ લીધી છે.
મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં તેનું યોગદાન લગભગ નહિવત્ હતું, ખાસ કરીને જ્યારે ટીમને વિરાટ કોહલી જેવા સિનિયર બેટ્સમેનોને ટેકાની જરૂર હતી. ન્યુઝીલેન્ડ સામે 338 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરતી વખતે કોહલી સાથે રહેવાને બદલે જાડેજાનું વહેલું આઉટ થવું ટીમ માટે મોટો ફટકો સાબિત થયો છે.
આ બે ખેલાડીઓ લઈ શકે છે તેનું સ્થાન
જાડેજાના ખરાબ ફોર્મ વચ્ચે અક્ષર પટેલ અને વોશિંગ્ટન સુંદર મજબૂત રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં તેનું યોગદાન વધુ વિશ્વસનીય રહ્યું છે. ફિલ્ડિંગમાં પણ અક્ષરે ઘણી વખત પ્રભાવિત કર્યા છે. ODI વર્લ્ડ કપ માટે હજુ પણ સમય છે, પરંતુ જાડેજાનું ફોર્મ ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે