આ ખેલાડી પર લાગ્યું ગ્રહણ, છ વર્ષ પહેલા ફટકારી હતી અડધી સદી, ટીમમાં સ્થાન પર ઉઠ્યા સવાલ
Ravindra Jadeja ODI Performance: ભારતીય ટીમ આ સમયે ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ વનડે સિરીઝ રમાઈ રહી છે. પ્રથમ મેચ જીત્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયા બીજી મેચ હારી ગઈ હતી. હવે ત્રીજી અને અંતિમ વનડે મેચ 18 જાન્યુઆરીએ ઈન્દોરમાં રમાશે.
Trending Photos
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ વર્ષ 2026ની પ્રથમ સિરીઝ રમી રહી છે. ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝમાં બે મેચ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને સિરીઝ 1-1થી સરભર છે. ત્રીજી મેચનું પરિણામ નક્કી કરશે કે કઈ ટીમ ટ્રોફી જીતશે. આ વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાનો એક ખેલાડી ચર્ચામાં છે. આ ખેલાડીએ આશરે છ વર્ષ પહેલા વનડેમાં અડધી સદી ફટકારી હતી, છતાં તેને સતત તક આપવામાં આવી રહી છે. હવે આ ખેલાડીના પ્રદર્શન પર સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે.
રવીન્દ્ર જાડેજાના પ્રદર્શન પર ઉઠ્યા સવાલ
શુભમન ગિલની આગેવાનીમાં ભારતીય ટીમે પ્રથમ વનડેમાં જીત મેળવી તો બીજી વનડેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ વચ્ચે જાડેજાને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. આમ તો જાડેજાની હણના ઓલરાઉન્ડરમાં થાય છે, પરંતુ તે ન રનબનાવી રહ્યો છે ન તો બોલિંગમાં કોઈ કમાલ કરી રહ્યો છે.
2020મા જાડેજાએ વનડેમાં ફટકારી હતી અડધી સદી
જાડેજાએ વનડે ક્રિકેટમાં પોતાની છેલ્લી અડધી સદી 2020મા ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝ દરમિયાન ફટકારી હતી. ત્યારે કેનબેરામાં વનડે મેચ રમાઈ હતી, જેમાં જાડેજાએ અણનમ 66 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ જાડેજા કોઈ અડધી સદી ફટકારી શક્યો નથી. તે વાત સાચી છે કે જાડેજા ખૂબ નીચે બટિંગ કરે છે, તેથી તેને વધુ બોલ રમવાની તક મળતી નથી. પરંતુ જ્યારે પણ જાડેજાને જલ્દી બેટિંગ કરવાની તક મળી તો તે ખાસ રન બનાવી શક્યો નથી.
છેલ્લી બે વનડેમાં પણ જાડેજાનું સાધારણ પ્રદર્શન
ભારત વિરુદ્ધ ન્યૂઝીલેન્ડ સિરીઝની પ્રથમ બે મેચમાં જાડેજાને કોઈ વિકેટ મળી નથી, ન તે રન બનાવી શક્યો. વડોદરામાં પ્રથમ મેચમાં જાડેજાએ 4 રન બનાવ્યા બતા. જ્યારે બીજી મેચમાં પણ માત્ર 27 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. બંને મેચમાં જાડેજાને બોલિંગમાં કોઈ વિકેટ મળી નહીં. હવે ત્રીજી મેચમાં જાડેજાના પ્રદર્શન પર બધાની નજર રહેશે. જાડેજા ટી2 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયો છે, પરંતુ તે ટેસ્ટ અને વનડે મેચમાં રમી રહ્યો છે. આ પ્રકારના પ્રદર્શન બાદ જાડેજાને હજુ કેટલી તક મળે છે તે જોવાનું રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે