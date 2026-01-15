Prev
આ સ્ટાર ખેલાડીની ODI કારકિર્દી દાવ પર, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી મેચમાં ફેલ જશે, તો ક્યારેય નહીં મળે તક ? જાણો કારણ

IND vs NZ ODI : ભારતને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે બીજી વન ડેમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. શ્રેણીની અંતિમ અને નિર્ણાયક મેચ 18 જાન્યુઆરી, રવિવારના રોજ ઇન્દોરમાં રમાશે. આ મેચ ટીમ સ્ટાર ખેલાડી રવિન્દ્ર જાડેજાની કારકિર્દી માટે પણ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:33 AM IST

IND vs NZ ODI : ભારતને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડેમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ડેરિલ મિશેલની શાનદાર સદીના કારણે ન્યૂઝીલેન્ડે 285 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને શ્રેણીમાં વાપસી કરી. ત્રણ મેચની શ્રેણીની અંતિમ અને નિર્ણાયક મેચ 18 જાન્યુઆરી, રવિવારના રોજ ઇન્દોરમાં રમાશે. ત્યારે આ મેચ ટીમ ઇન્ડિયાના આ સ્ટાર ખેલાડી માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

અમે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બંને શરૂઆતની મેચમાં સંપૂર્ણપણે બિનઅસરકારક રહ્યો છે. રાજકોટમાં રમાયેલી બીજી વનડેમાં જાડેજા બેટથી પણ પ્રદર્શન ના કરી શક્યો કે બોલિંગમાં પણ કોઈ જાદુ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. પરિણામે તેની વનડે કારકિર્દી જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે.

જાડેજાની ODI કારકિર્દી દાવ પર

વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની જેમ રવિન્દ્ર જાડેજા પણ હવે એવી સ્થિતિમાં છે જ્યાં તેના ખરાબ પ્રદર્શનને અવગણી શકાય નહીં. આગામી 50 ઓવરના વર્લ્ડ કપમાં હજુ એક વર્ષથી વધુ સમય બાકી છે, જો જાડેજા નિષ્ફળ જાય તો પસંદગીકારો રિપ્લેસમેન્ટ તૈયાર કરવાનું વિચારી શકે છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં લાંબા વિરામ પછી રવિન્દ્ર જાડેજા ODI ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો, પરંતુ તે અત્યાર સુધી આ તકનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.

ન્યુઝીલેન્ડ સામે અત્યાર સુધી બે ODI રમાઈ છે. વડોદરામાં પહેલી મેચમાં જાડેજા 4 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો અને બોલિંગમાં પણ કંઈ ખાસ કર્યું નહોતું. તેણે 9 ઓવરમાં 56 રન આપીને એક પણ વિકેટ નહોતી લીધી. રાજકોટમાં પણ આવી જ સ્થિતિ રહી. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે 44 બોલ રમ્યા, પરંતુ ફોર્મમાં દેખાતો નહોતો, 27 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. બોલિંગનું પ્રદર્શન વધુ ખરાબ હતું, તેણે 8 ઓવરમાં 44 રન આપ્યા અને એક પણ વિકેટ ના લીધી.

જાડેજાએ ત્રીજી વનડેમાં પોતાનો જાદુ બતાવવો પડશે

મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું પસંદગીકારો અને ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરને બીજી તક આપશે. ઈન્દોરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડે રવિન્દ્ર જાડેજાની કારકિર્દીમાં મહત્વપૂર્ણ મેચ સાબિત થઈ શકે છે. અક્ષર પટેલ અને વોશિંગ્ટન સુંદર જેવા ખેલાડીઓ પહેલાથી જ આ ભૂમિકા માટે ટીમમાં છે. અક્ષરને આરામ આપવામાં આવ્યો છે અને આનાથી જાડેજાને એક તક મળી છે, જેનો તે અત્યાર સુધી લાભ ઉઠાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. જો તે 2027 વર્લ્ડ કપની યોજનાઓમાં ફિટ થવા માંગે છે, તો તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી મેચમાં બેટ અથવા બોલથી પ્રભાવ પાડવો પડશે.

રવિન્દ્ર જાડેજાની વનડે કારકિર્દી

37 વર્ષીય રવિન્દ્ર જાડેજાએ 2009માં શ્રીલંકા સામે ભારત માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ આશાસ્પદ ઓલરાઉન્ડરે અત્યાર સુધી 209 ODI મેચ રમી છે. તેણે 32.50ની સરેરાશથી 2893 રન બનાવ્યા છે અને સ્પિન બોલિંગ સાથે 232 વિકેટ લીધી છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

