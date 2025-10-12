ODI ટીમમાં કેમ ન મળ્યું સ્થાન ? જાડેજાએ તોડ્યું મૌન, 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમવાની જણાવી ઇચ્છા
Ravindra Jadeja : આ મહિને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાનારી વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં સ્થાન ના મળતાં સ્ટાર ભારતીય ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. જાડેજાએ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની જેમ 2027નો વર્લ્ડ કપ રમવાની અને જીતવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
Ravindra Jadeja : 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં સ્ટાર ભારતીય ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. જાડેજાએ આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેણે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની જેમ 2027નો વર્લ્ડ કપ રમવાની અને જીતવાની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરી છે. જાડેજાએ હજુ સુધી વનડેમાંથી નિવૃત્તિ લીધી નથી. તેથી વનડે ટીમમાંથી તેની ગેરહાજરી ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે ટીમની જાહેરાત પહેલા તેનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો.
ટીમમાંથી બહાર રહેવા અંગે જાડેજાએ શું કહ્યું ?
દિલ્હીમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસની રમત પછી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જાડેજાએ કહ્યું, "ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત થાય તે પહેલાં કેપ્ટન, કોચ અને પસંદગીકારોએ તેમની સાથે વાત કરી હતી અને તેમને જાણ કરી હતી કે તેમને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવશે નહીં. મને બહાર રાખવા પાછળ કોઈ કારણ હશે."
2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવાની ઇચ્છા
જાડેજાએ 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે પણ મને તક મળશે, ત્યારે હું ખુશ થઈશ કારણ કે હું તે કરવાનો પ્રયાસ કરીશ જે હું ઘણા વર્ષોથી કરી રહ્યો છું. જો મને વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં રમવાની તક મળશે, તો તે એક મહાન વાત હશે. દરેક વ્યક્તિ વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. છેલ્લી વખત, અમે તેને ભાગ્યે જ ચૂકી ગયા. જો અમે આ વખતે જીતીશું, તો અમે અમારા સપના પૂરા કરીશું."
ઋષભ પંતની ગેરહાજરીમાં, રવિન્દ્ર જાડેજાને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ શ્રેણી માટે ટીમનો ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. પોતાની કેપ્ટનશીપ વિશે પૂછવામાં આવતા જાડેજાએ કહ્યું, "કેપ્ટનશીપ અને નેતૃત્વ વિશે વિચારવાનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. મારું ધ્યાન રમવા પર છે. હું વિકેટ અને પરિસ્થિતિઓ સાથે અનુકૂલન સાધું છું. જો વિકેટ બેટિંગ માટે હોય, તો હું બેટ્સમેન બનું છું; જો તે બોલિંગ માટે હોય, તો હું બોલર બની જાઉં છું."
