Prev
Next

ફરી એકવાર ચાલી બાપુની તલવાર, વાઈસ કેપ્ટન બનતા જ ફટકારી સદી, બીજા દિવસને અંતે ભારત મજબૂત સ્થિતિમાં

Ind Vs WI Ahmedabad Test: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયા મજબૂત સ્થિતિમાં છે. આ દરમિયાન, ભારતના નવા ઉપ-કપ્તાન રવિન્દ્ર જાડેજાએ શાનદાર સદી ફટકારી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

ફરી એકવાર ચાલી બાપુની તલવાર, વાઈસ કેપ્ટન બનતા જ ફટકારી સદી, બીજા દિવસને અંતે ભારત મજબૂત સ્થિતિમાં

Ind Vs WI Ahmedabad Test: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયા મજબૂત સ્થિતિમાં છે. બીજો દિવસ ભારત માટે સારો રહ્યો છે. પહેલા કેએલ રાહુલની સદી, પછી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલની સદી, અને હવે ભારતના નવા વાઈસ-કેપ્ટન રવિન્દ્ર જાડેજાએ શાનદાર સદી ફટકારી છે. 

સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, જાડેજાની સદી તેમના હોમ સ્ટેટના ગ્રાઉન્ડ પર આવી હતી. ટેસ્ટ ટીમના ઉપ-કપ્તાન તરીકે આ તેનો પહેલો સમય છે, અને તે પોતાની ફરજો પ્રશંસનીય રીતે નિભાવી રહ્યો છે. આજનો દિવસ ભારત માટે સારો રહ્યો. દિવસની રમતના અંતે, ભારતનો સ્કોર 448-5 હતો, અને ટીમ ઇન્ડિયાએ 286 રનની લીડ મેળવી લીધી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેએલ રાહુલ - ધ્રુવ જુરેલ

પહેલા દિવસે 53 રન પર અણનમ પાછા ફર્યા બાદ, કેએલ રાહુલે આજે શાનદાર સદી ફટકારી. આ કેએલ રાહુલની કારકિર્દીની 11મી સદી હતી. રાહુલના આઉટ થયા પછી, ધ્રુવ જુરેલે ઋષભ પંતની ગેરહાજરીમાં પોતાને સાબિત કર્યું, અને સદી પણ ફટકારી. જુરેલે 125 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ ધ્રુવ જુરેલની કારકિર્દીની પહેલી સદી હતી.

જાડેજાનું જોરદાર પ્રદર્શન

ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ શાનદાર બેટિંગ કરી અને તેની કારકિર્દીની છઠ્ઠી સદી ફટકારી. આ કેલેન્ડર વર્ષમાં જાડેજાની બીજી સદી હતી અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે તેની બીજી સદી હતી. નોંધનીય છે કે પહેલીવાર, રવિન્દ્ર જાડેજાને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વાઈસ-કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેણે આ જવાબદારી પ્રશંસનીય રીતે નિભાવી, તેની ટેસ્ટ કારકિર્દીની છઠ્ઠી સદી ફટકારી. તેની સદીની બીજી ખાસ વાત એ હતી કે તે તેના સ્ટેટ ગ્રાઉન્ડ, ગુજરાતના અમદાવાદમાં નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પર આવી હતી.

જાડેજાની ટેસ્ટ કારકિર્દી

'સર જાડેજા' અને 'જડ્ડુ' તરીકે જાણીતા રવિન્દ્ર જાડેજાએ 13 ડિસેમ્બર, 2012 ના રોજ નાગપુરમાં રમાયેલી મેચમાં ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં, જાડેજાએ 86 મેચોમાં 129 ઇનિંગ્સમાં 38.90 ની સરેરાશથી 3990 રન બનાવ્યા છે, જેમાં છ સદી અને 27 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમનો કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 175 છે. બોલિંગની દ્રષ્ટિએ, જાડેજાએ 86 મેચોમાં 160 ઇનિંગ્સમાં 2.54 ના ઇકોનોમી રેટથી 330 વિકેટ લીધી છે, જેમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 7/42 છે. વધુમાં, તેમણે 15 વખત પાંચ વિકેટ પણ લીધી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ravindra Jadejajadeja centuryIND vs WIindia test cricketjadeja as vice captainjadeja centurybest all rounder ravindra jadejaSir ravindra jadeja 6th test hundredGujarati Newsvice captainstrong positiontest match

Trending news