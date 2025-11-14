4000+ રન અને 300+ વિકેટ... ઈયાન બોથમના મહાન ક્લબમાં થશે જાડેજાની એન્ટ્રી, વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં અમર થઈ જશે નામ
IND vs SA 1st Test: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ મેદાન પર પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ શરૂ થઈ ચૂકી છે. ભારતના મહાન ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા આ મેચમાં માત્ર 10 રન બનાવાની જ સાથે ઈતિહાસ રચશે.
ઇયાન બોથમના મહાન ક્લબમાં થશે જાડેજાની એન્ટ્રી
ભારતીય ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક મહાન સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની તૈયારીમાં છે. 36 વર્ષીય રવિન્દ્ર જાડેજા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 4,000 રન પૂરા કરવાથી માત્ર 10 રન દૂર છે. આ સિદ્ધિ હાંસલ કરતાં જ રવિન્દ્ર જાડેજા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 4,000 કે તેથી વધુ રન બનાવવાની સાથે 300 કે તેથી વધુ વિકેટ લેનારા ઇતિહાસના માત્ર ચોથા ક્રિકેટર બની જશે.
માત્ર ત્રણ ક્રિકેટર જ આ મહાન રેકોર્ડ બનાવી શક્યા
અત્યાર સુધી માત્ર ત્રણ ક્રિકેટર જ આ મહાન રેકોર્ડ પોતાના નામે કરવામાં સફળ રહ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ઓલરાઉન્ડર ઇયાન બોથમએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 5200 રન બનાવવાની સાથે 383 વિકેટ લીધી છે. ભારતના મહાન ઓલરાઉન્ડર કપિલ દેવએ 5248 રન બનાવવાની સાથે અને 434 વિકેટ લીધી છે. ન્યુઝીલેન્ડના પૂર્વ કેપ્ટન અને ઓલરાઉન્ડર ડેનિયલ વિટોરીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 4531 રન બનાવવાની સાથે 362 વિકેટ લીધી છે.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 4000+ રન અને 300+ વિકેટ
1. ઇયાન બોથમ (ઇંગ્લેન્ડ) - 5200 રન અને 383 વિકેટ
2. કપિલ દેવ (ભારત) - 5248 રન અને 434 વિકેટ
3. ડેનિયલ વિટોરી (ન્યુઝીલેન્ડ) - 4531 રન અને 362 વિકેટ
જાડેજાના નામે 3990 રન અને 338 વિકેટ
રવિન્દ્ર જાડેજાએ અત્યાર સુધી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 3990 રન બનાવવાની સાથે 338 વિકેટ લીધી છે. એટલે કે, રવિન્દ્ર જાડેજા માત્ર 10 રન બનાવતાં જ ઇયાન બોથમના મહાન ક્લબમાં સામેલ થઈ જશે. આ ઉપરાંત અન્ય 12 વિકેટ લેવાની સાથે જ રવિન્દ્ર જાડેજા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાની 350 વિકેટ પૂરી કરી લેશે. આ રેકોર્ડ સાથે રવિન્દ્ર જાડેજા ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 350 કે તેથી વધુ વિકેટ લેનારા મહાન બોલરોના ક્લબમાં સામેલ થઈ જશે. ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધી અનિલ કુંબલે, રવિચંદ્રન અશ્વિન, કપિલ દેવ અને હરભજન સિંહે જ 350 કે તેથી વધુ ટેસ્ટ વિકેટ હાંસલ કરી છે.
