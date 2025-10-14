Prev
Next

જયસ્વાલ કે કુલદીપ નહીં, આ ખેલાડીને મળ્યો 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ'નો એવોર્ડ

IND vs WI Test : શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ બીજી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 7 વિકેટથી હરાવીને બે મેચની શ્રેણીમાં 2-0ની લીડ મેળવી હતી. અંતિમ દિવસે 58 રનની જરૂર હતી, કેએલ રાહુલની અડધી સદીની મદદથી ભારતે ફક્ત એક કલાકમાં જ મેચ જીતી લીધી હતી. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:30 PM IST

Trending Photos

જયસ્વાલ કે કુલદીપ નહીં, આ ખેલાડીને મળ્યો 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ'નો એવોર્ડ

IND vs WI Test : ભારતે દિલ્હી ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 7 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણી 2-0 થી જીતી લીધી. બીજી ટેસ્ટમાં કુલદીપ યાદવે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 8 વિકેટ લીધી હતી, જે બદલ તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો, જ્યારે ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

જાડેજાએ શ્રેણીમાં કુલ આઠ વિકેટ લીધી હતી અને પ્રથમ ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી હતી. તેણે કુલ 68 ઓવર ફેંકી હતી, જે ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જાડેજાએ કહ્યું  "મને વધુ ઓવર ફેંકવાની તક મળી. અમારી ટીમ છેલ્લા પાંચ-છ મહિનાથી જે પ્રકારનું ક્રિકેટ રમી રહી છે તે ઉત્તમ રહ્યું છે. એક ટીમ તરીકે, તે એક સારો સંકેત છે કે અમે લાંબા સમયથી આ સ્તરે પ્રદર્શન કરીશું."

Add Zee News as a Preferred Source

જાડેજાએ કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરનો આભાર માન્યો કે તેને બેટિંગ ક્રમમાં ઉપર રમવાની તક આપી, જેનાથી તેનું મનોબળ અને પ્રદર્શન સુધર્યું. તેણે કહ્યું કે તે રેકોર્ડ વિશે વધુ વિચારતો નથી, પરંતુ ટીમની જીતમાં યોગદાન આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. "હું હંમેશા મારો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરું છું. આ મારો ત્રીજો મેન ઓફ ધ સિરીઝ એવોર્ડ છે અને હું તેને લઈને ખૂબ જ ખુશ છું."

નોંધનીય છે કે જાડેજા ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ODI ટીમનો ભાગ નથી. તેની આગામી મેચ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં હશે.

કુલદીપ યાદવને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરાયો

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં આઠ વિકેટ લેનાર કુલદીપ યાદવને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લઈને વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 248 રનમાં રોકવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. કુલદીપ યાદવે બીજી ઇનિંગમાં ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
IND vs WIIndia vs West Indies 2nd TestRavindra Jadeja

Trending news